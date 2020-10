Bidenin tilaisuus näyttää keränneen enemmän katsojia kuin Trumpin – TikTok-väki yritti vaikuttaa lukuihin

Katsojaluvuilla ei ole mitään merkitystä presidentinvaalien tuloksen tai ehdokkaitten kannatuksen kannalta.

Yhdysvaltain presidentinvaaleissa toisistaan mittaa ottavat republikaanien Donald Trump ja demokraattien Joe Biden järjestivät torstaina yhtäaikaiset televisioidut keskustelutilaisuudet aiemmin suunnitellun väittelyn sijaan. Television katsojalukuja selvittävä tutkimusyhtiö Nielsen julkisti perjantaina tilaisuuksien katsojaluvuista tietoja, joista uutisoi muun muassa Reuters.

Nielsenin datan perusteella Bidenin 90-minuuttinen tilaisuus keräsi keskimäärin 13,9 miljoonaa katsojaa, kun taas Trumpin 60-minuuttista tilaisuutta seurasi keskimäärin 13 miljoonaa katsojaa. Bidenin tilaisuuden välitti suorana televisiolähetyksenä ABC ja Trumpin tilaisuuden NBC.

Reutersin mukaan katsojaluvut saattavat vielä tarkentua perjantain kuluessa. Nielsenin luvut kertovat vain televisionkatsojien määrästä, joten mukana eivät ole suosiotaan kasvattavien digitaalisten alustojen välittämien lähetysten katsojaluvut.

NBC sai aiemmin osakseen kritiikkiä, koska se aikataulutti Trumpin tilaisuuden samaan ajankohtaan Bidenin tilaisuuden kanssa, koska tämä pakotti äänestäjät valitsemaan jommankumman tilaisuuden suorana seuraamisen.

Television tai muidenkaan alustojen katsojaluvuilla ei ole mitään merkitystä vaalituloksen tai ehdokkaiden kannatuksen kannalta. Tositelevisiotähtenä aiemmin uraa tehneen Trumpin tiedetään kuitenkin pitävän katsojalukuja suuressa arvossa, sillä hän on toistuvasti nostanut esille muun muassa koronavirusta koskevien tiedotustilaisuuksiensa sekä virkaanastujaistensa katsojalukuja.

Newsweek-lehden mukaan katsojalukuihin yritettiin vaikuttaa myös suunnitellusti, sillä sosiaalisen median palvelussa TikTokissa käynnistyi ennen tilaisuuksia kampanja. Siinä vloggaaja Hank Green kehotti seuraajiaan seuraamaan Bidenin tilaisuutta yhtä aikaa useammalta eri laitteelta.

Sadat TikTokin käyttäjät noudattivat kehotusta, mutta tempauksen todellista vaikutusta katsojalukuihin lienee mahdotonta arvioida. TikTok-käyttäjät ovat pyrkineet ”trollaamaan” Trumpia aiemminkin, sillä kesäkuussa alustalla organisoitiin tempaus, jolla pyrittiin pitämään penkit tyhjinä Trumpin kampanjatilaisuudessa Oklahoman Tulsassa.

Enimmäkseen teini-ikäinen TikTok-väki ympäri maailmaa varasi ilmaisia lippuja verkossa, ja tilaisuuden väkimäärä jäi vain murto-osaan odotetusta. Tuolloinkin tosin epäiltiin, että yleisökatoon vaikuttivat pääasiassa muut syyt.

Kiinalaisomisteinen TikTok on sittemmin ollut Trumpin hampaissa ja presidentti on muun muassa uhannut kieltää sovelluksen käytön Yhdysvalloissa. Trumpin hallinnon mielestä kiinalaisomisteinen videonjakosovellus on uhka kansalliselle turvallisuudelle.

TikTokin Yhdysvaltain-toimintojen uudelleenjärjestelystä on kuitenkin jo käyty ja käydään edelleen neuvotteluja. Tällä hetkellä sovellus on ladattavissa Yhdysvalloissa 12. marraskuuta saakka.

Trumpin ja Bidenin on määrä kohdata toisensa jälleen kasvotusten väittelyn merkeissä ensi viikon torstaina. Edellinen väittely muutettiin virtuaaliseksi Trumpin sairastuttua koronavirukseen, mutta lopulta se peruutettiin kokonaan presidentin kieltäydyttyä osallistumasta siihen.