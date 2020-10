Ruotsissa vahvistettiin ensimmäinen tapaus, jossa potilas sairastui koronaan toisen kerran

53-vuotias nainen sairasti covid-19-infektion ensimmäisen kerran toukokuussa. Toisen kerran tauti iski elokuussa.

Koronaviruksen on todettu muuntautuvan, jolloin se voi tarttua taudin jo kertaalleen sairastaneeseen uudelleen.­

Göteborgissa asuvasta 53-vuotiaasta naisesta tuli ensimmäinen ruotsalainen, joka on vahvistetusti sairastanut koronaviruksen aiheuttaman taudin kaksi kertaa.

Ensimmäisen kerran naisessa todettiin koronavirus toukokuussa, toisen kerran elokuussa. Välissä nainen oli testattu negatiiviseksi ja todettu terveeksi.

Asiasta kertoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

Tarkalleen ottaen kyse ei ollut tismalleen samasta infektiotaudista. Göteborgin yliopiston ja Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan yhteinen tutkimusryhmä tutki sairastuttamisen aiheuttaneen viruksen perimän, ja viruskannan todettiin muuntuneen.

– Toukokuussa tutkittu viruskanta erosi kymmenestä kohdastaan verrattuna siihen, joka otettiin elokuussa. Sen takia voimme sanoa, että kyseessä oli kaksi eri infektiotautia eikä sama, joka olisi esimerkiksi jäänyt keväältä elimistöön lepotilaan, tohtorikoulutettava Johan Ringlander sanoi DN:lle.

Viruksen muuntumisesta on saatu paljon todisteita maailmanlaajuisesti, ja Ringlanderin mukaan oli vain ajan kysymys, milloin joku sairastuu koronavirukseen uudelleen Ruotsissakin.

Kun 53-vuotiaalta testattiin vasta-ainetasot pian toisen sairastumisen jälkeen, niiden havaittiin olevan matalat. Tutkijoiden mukaan nainen ehkä kuului siihen ihmistyyppiin, jolle muodostuu vain heikko vastustuskyky, mikä edesauttoi uudelleen sairastumista.

Ringlander kuitenkin rohkaisee, ettei immuniteetin muodostumisesta tarvitse olla huolissaan. Uudelleen sairastuneella naisellakin oli ainakin osittainen immuniteetti.

Koronaviruksen vasta-ainetestejä odottavia verinäytteitä New Delhissä Intiassa.­

– Hänellä oli hyvin lievä sairaus toisella kerralla. Hän oli saanut jonkinlaisen suojan ensimmäisestä infektiosta, Ringlander sanoi.

Ruotsissa on todettu perjantaihin iltapäivään mennessä 103 200 vahvistettua koronatartuntaa. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana uusia tartuntoja on kirjattu 793. Tauti on vaatinut Ruotsissa reilut 5 900 kuolonuhria.

Ruotsissa on enemmän todettuja tartuntoja kuin maailman väkirikkaimmassa valtiossa Kiinassa.

Koko maailmassa lähestytään 40 miljoonan sairastuneen rajapyykkiä. Raja voi mennä rikki jo viikonlopun aikana. Maailmanlaajuisesti tautiin on menehtynyt reilut 1,1 miljoonaa ihmistä.