Palautusseremonia järjestettiin FBI:n toimistolla Albanyssa, jonne maalaus oli vuosien saatossa päätynyt.

Laillisille omistajilleen palautetun maalauksen nimi on Winter eli talvi ja sen on maalannut amerikkalainen taiteilija Gari Melchers.­

Maalaus, jonka natsit varastivat Berliinistä karkuun lähteneen juutalaisperheen kodista vuonna 1933, on palautettu takaisin laillisille omistajilleen, kertoo CNN.

Maalaus on yksi 200 taideteoksesta, jotka Mossen perheeltä vietiin heidän paettuaan kotoaan Berliinistä. Perhe oli varakas, mutta joutui ongelmiin annettuaan natsien vastaisia lausuntoja paikallisessa sanomalehdessä.

87 vuotta myöhemmin yksi maalauksista palautettiin alkuperäisten omistajien jälkeläisille. Luovutusseremonia järjestettiin FBI:n toimistolla Albanyssa, New Yorkin osavaltiossa.

– Mossen perhe menetti lähes kaiken, koska olivat juutalaisia. He eivät kuitenkaan menettäneet toivoaan, osavaltion syyttäjä Antoinette Bacon sanoi lehdistötilaisuudessa CNN:n mukaan.

Maalauksen nimi on Winter eli talvi, ja sen on maalannut amerikkalainen taiteilija Gari Melchers. Siinä esiintyy kaksi nuorta luistelijaa. Maalauksen arvon on arvioitu olevan satoja tuhansia, mutta arvo tarkentuu myöhemmin huutokaupassa.

Perheen pää, Rudolf Mosse, osti maalauksen suoraan taiteilija Melchersiltä itseltään 1900-luvun alussa taidenäyttelyssä Berliinissä. Rudolf Mosse kuoli vuonna 1920 ja perheen taidekokoelma siirtyi heidän tyttärelleen, kun Mossen vaimo kuoli vuonna 1924.

Natsien noustua valtaan Mossen perhe pakeni Yhdysvaltoihin. Heidän tietämättään myös maalaus päätyi sinne. Natseilta maalaus eteni monien vaiheiden kautta liikemies Bartlett Arkellille, joka osti sen vuonna 1934. Todisteita siitä, että Arkell olisi tiennyt maalauksen olevan varastettu, ei syyttäjä Baconin mukaan ole.

Vuodesta 1934 lähtien maalaus on ollut esillä Arkellin museossa New Yorkin Canajohariessa. Kun museolle viime vuonna selvisi maalauksen olevan varastettu, se luovutti maalauksen FBI:lle.

Nyt maalaus on Mossen suvun säätiön hallussa, joka edustaa Rudolf Mossen ainoan tyttären, Felicia Lachmann-Mossen, jälkeläisiä.

Vuonna 2011 perustettu säätiö on palauttanut yli tuhat natsien varastamaa taideteosta, säätiön johtaja Roger Strauch kertoo CNN:n mukaan. Strauch on Rudolf Mossen lapsenlapsenlapsipuoli.

Strauchin mukaan Mossen suvun taidekokoelmasta on onnistuttu palauttamaan jo 50 taideteosta, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä. Tällä hetkellä käynnissä on kahdeksan palautusprosessia Puolassa, Ruotsissa, Saksassa, Israelissa ja Yhdysvalloissa.

– Natsien uskotaan varastaneen tuhansia taideteoksia. Olemme äärimmäisen ylpeä, jos korjaamme yhdenkin vääryyden, joka tuona maailman pahana ajanjaksona on tehty, FBI:n Albanyn apulaisjohtaja Peter Magnetto sanoi lehdistötilaisuudessa.