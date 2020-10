The Times noteerasi Sanna Marinin kuvasta nousseen seksismikohun

Brittilehden perjantaina julkaisemassa artikkelissa kerrataan Trendi-lehdessä viime viikolla julkaistun kuvan Suomessa nostattamaa kohua.

Sana Sanna Marinin poseerauksesta Trendi-lehdessä on kiirinyt Brittein saarille saakka.­

Arvovaltainen brittisanomalehti The Times on noteerannut pääministeri Sanna Marinin kuvasta Suomessa viime viikolla nousseen kohun.

Marin poseerasi Trendi-lehden viime viikolla ilmestyneessä numerossa virka-asuntonsa Kesärannan pihalla tummassa housupuvussa, jonka jakun alla ei ollut paitaa. Syvälle laskeutuvaa pääntietä koristi sen sijaan Kalevala Korun vintage-koru 1960-luvulta.

Sosiaalisessa mediassa kuvasta käynnistyi oitis vilkas keskustelu, jossa pohdittiin asun sopivuutta pääministerille sekä sitä, sopiiko pääministerin ”mainostaa” yritysten tuotteita julkisuudessa.

The Times keskittyy perjantaina sekä painetussa lehdessään että verkkosivuillaan julkaistussa artikkelissa kuitenkin vain stylistin Marinille valitseman asun paljastavuuden nostattamaan kohuun.

Artikkelin otsikko ”Finland plunges chest-first into sexism row as PM dares to bare” kääntyy suomeksi kutakuinkin muotoon ”Suomi sukeltaa rintakehä edellä seksismikiistaan, kun pääministeri uskaltaa näyttää paljasta pintaa”. Otsikko sisältää myös sanaleikin, sillä muun muassa sukeltamista tarkoittavaa plunge-sanaa käytetään myös vaatteiden kohdalla syvästä kaula-aukosta puhuttaessa.

Artikkelin alussa lehti viittaa pieniin, harkittuihin välähdyksiin, joita maailman valtiojohtajat antavat joskus yksityiselämästään. Mainituksi tulevat muun muassa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin perunakeittoresepti sekä Venäjän presidentin Vladimir Putinin esiintymiset judopuvussa.

– Harva on kuitenkaan antanut yleisölle sellaista kurkistusta kuin Sanna Marin, toimittaja Oliver Moody kirjoittaa.

Lehti kertoo Suomen pääministerin sytyttäneen poseerauksellaan väittelyn seksismistä sekä poliittisen sopivuuden rajoista. Jutussa kerrataan Marinin kuvan herättämiä reaktioita, joissa häntä moitittiin muun muassa ”mauttomasta tempusta”.

Huomiota saavat myös vastaavat, rintakehää paljastavat kuvat, joita Marinille tukensa osoittaneet julkaisivat verkossa itsestään sekä esimerkiksi Putinista ja marsalkka Mannerheimista.

The Times mainitsee myös yhdeksi kohun sivujuonteeksi muodostuneen pokeriammattilaisen Aki Pyysingin kirjoituksen, joka julkaistiin sijoittajien yhteisön Sijoitustiedon verkkosivuilla. Kirjoitusta kritisoitiin voimakkaasti, sillä siinä Pyysing kommentoi siinä pääministerin rintavarustuksen kokoa.

Lehti kertoo kokoomuksen kansanedustajien Juhana Vartiaisen sekä Elina Lepomäen jakaneen Pyysingin kirjoitusta tästä huolimatta. Artikkelin lopussa kuitenkin mainitaan heidän myöhemmin esittämänsä anteeksipyynnöt.

– Raivo osoittaa selvästi, että se, mitä ihmiset näkivät kuvassa, kertoo paljon katsojasta. Moni ei nähnyt hänen rintakehäänsä lainkaan – he näkivät Sanna Marinin pukeutuneena trendikkääseen mustaan housupukuun, Trendin päätoimittaja Mari Karsikas kommentoi artikkelissa kohua.

Karsikkaan mukaan kritiikkiä on vaikea tulkita miksikään muuksi kuin misogyniaksi eli naisiin kohdistuvaksi vihaksi ja aliarvostamiseksi.