Thaimaassa poliisi pidätti aktivisteja ”kuningattaren vahingoittamisesta”

Thaimaassa poliisi on pidättänyt kaksi aktivistia "kuningattaren vahingoittamisesta". Se on harvinainen lakipykälä, jota ei ole sovellettu vuosikymmeniin, kertoo uutistoimisto AFP.

Rikosepäily liittyy siihen, että miehet olivat niiden mielenosoittajien joukossa, jotka keskiviikkona kerääntyivät kuningatar Suthidaa ja kuningasperhettä kuljettaneen auton reitille lähellä hallitusrakennusta Bangkokissa. Pidätettyjä voi uhata jopa elinkautinen vankeus.

Toinen miehistä, Bunkueanun Paothong, kertoi perjantaina Facebook-lähetyksessä aikovansa antautua poliiseille.

– Minua syytetään siitä, että olisin yrittänyt vahingoittaa kuningatarta. Se ei ollut tarkoitukseni. Olen syytön, Bunkueanun sanoi.

Toinen pidätetty, Ekachai Hongkangwan, kertoi AFP:lle puhelimessa olevansa niin ikään epäiltynä, ja poliisi vahvisti myöhemmin hänen olevan virkavallan hoteissa.

Eilen tuhannet mielenosoittajat kokoontuivat Bangkokiin uhmaten hallituksen julistamaa kieltoa yli neljän ihmisen kokoontumisista, ja monet ovat vannoneet jatkavansa protesteja tänäänkin.

Myös monarkian uudistus teemana

Opiskelija-aktivistit ovat johtaneet demokratiamielisiä protesteja heinäkuusta lähtien. Thaimaan aiemmista mielenosoitusaalloista poiketen tämänhetkisillä mielenosoituksilla ei ole selkeää johtajaa eikä niiden takana ole ketään perinteisiin valtaklikkeihin liittyvää toimijaa.

Lisäksi demokratia-aktivistien vaatimuksiin on kuulunut myös maan monarkian uudistus, jota ei aiemmin ole uskallettu ottaa teemaksi.

Kuninkaan ja tämän perheen avoin uhmaaminen on uusi ilmiö Thaimaassa, jossa kuninkaan loukkaaminen on ankarasti rangaistava majesteettirikos, josta voi päätyä 15 vuodeksi vankilaan. Majesteettirikoslain kumoaminen on yksi mielenosoittajien vaatimuksista.

Keskiviikkona mielenosoittajat kerääntyivät kuningasperhettä kuljettaneen auton reitille ja uhman merkkinä kuningasperheelle näytettiin Nälkäpeli-elokuvista lainattua kolmen sormen käsimerkkiä, joka on omaksuttu Thaimaassa demokratiaprotestien symboliksi. Keskiviikon ohiajo oli kuningasperheen ensimmäinen kohtaaminen mielenosoittajien kanssa.