Japani aikoo laskea miljoona tonnia Fukushiman ydinvoimalan jätevesiä mereen

Tuhoutuneen ydinvoimalan jätevesien kohtalosta on käyty keskustelua jo vuosien ajan. Asiantuntijat pitävät mereenlaskua realistisimpana vaihtoehtona.

Fukushiman ydinvoimalan alueelle on varastoitu yli miljoona tonnia saastunutta jätevettä yli tuhanteen säiliöön. Kaikkien säiliöiden on arvioitu täyttyvän vuoden 2022 kesään mennessä.­

Japanin hallitus suunnittelee laskevansa Fukushiman tuhoutuneen ydinvoimalan jätevedet mereen, uutisoivat The Guardian ja Reuters. Voimala tuhoutui vuonna 2011 maanjäristyksen ja tsunamin seurauksena.

Saastunutta vettä on Guardianin mukaan yli miljoona tonnia, ja sen laskeminen mereen on tarkoitus aloittaa aikaisintaan vuonna 2022. Operaation on arvioitu kestävän kokonaisuudessaan yli kymmenen vuotta.

Japanilaisen Kyodo-uutistoimiston mukaan virallinen päätös asiasta tehdään lokakuun loppuun mennessä. Fukushiman jätevesien kohtalosta on käyty keskustelua jo vuosien ajan. Muita vaihtoehtoja ovat olleet muun muassa vesien haihduttaminen ja uusien säiliöiden rakentaminen muiden ydinvoimaloiden yhteyteen.

Japanin hallitus on kuitenkin pitkään ilmaissut pitävänsä parhaana ratkaisuna laskea vedet Tyyneen valtamereen. Erityisesti kalastajat vastustavat ajatusta. Heidän mukaansa se tekee tyhjäksi vuosien jälleenrakennustyön, jota he ovat elinkeinolleen tehneet Fukushiman onnettomuudesta lähtien.

Kalastajat pelkäävät, että ihmiset alkavat välttelemään kalojen ja muiden merenelävien syömistä, kun vedet vapautetaan mereen. Esimerkiksi Etelä-Korea on jo vuosia kieltänyt japanilaisten merenelävien tuonnin maahan meren kohonneiden radioaktiivisuusarvojen vuoksi.

Myös ympäristöjärjestöt vastustavat suunnitelmaa, jota on kutsuttu tappouhkaukseksi meriympäristölle. Painetta vesiongelman ratkaisuun on lisännyt rakennustilan puute. Fukushiman voimalan alueella ei kohta enää ole tilaa uusille varastosäiliöille.

Kaikkien säiliöiden arvioidaan olevan täynnä kesään 2022 mennessä. Jäteveden määrä lisääntyy voimalan alueella 170 tonnia päivässä. Saastunut vesi on peräisin viilennysjärjestelmästä, jolla estettiin reaktoreiden sulaminen onnettomuuden jälkeen.

Tokion sähköyhtiöllä on käytössään järjestelmä, joka suodattaa vedestä radioaktiivisia aineita. Järjestelmä ei kuitenkaan pysty suodattamaan tritiumia, joka on vedyn radioaktiivinen isotooppi.

Hallitusta konsultoivien asiantuntijoiden mukaan veden vapauttaminen mereen on kuitenkin realistisin vaihtoehto ratkaista ongelma. Heidän mukaansa tritium on ihmisille haitallista vain erittäin suurina annoksina. Kansainvälisen atomienergiajärjestön mukaan suodatettua jätevettä on mahdollista laimentaa merivedellä ennen sen laskemista valtamereen.

Japanin hallituksen lehdistöedustajan Katsunobu Katon mukaan päätös on tehtävä nopeasti, jotta voimalan purkutyöt eivät myöhästy tulevaisuudessa. Kalliin ja monimutkaisen purkuprosessin odotetaan kestävän jopa 40 vuotta.