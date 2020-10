Uhma kasvaa Thaimaassa – ”Kuin nurkkaan ajetut koirat, me taistelemme kuolemaamme saakka”

Opiskelijoiden johtamasta demokratialiikkeestä on muodostunut Thaimaan valtaapitäville suurin haaste vuosiin.

Tuhannet thaimaalaiset uhmasivat torstaina viranomaisten määräyksiä, kun he kerääntyivät osoittamaan mieltään ostoskeskuksistaan tunnetulle Ratchaprasongin alueelle Bangkokissa.

Varhain samana aamuna oli astunut voimaan hallituksen televisiossa antama hätätilamääräys, jonka myötä yli neljän ihmisen kokoontumiset ovat kiellettyjä.

Tarkkaa tietoa torstain mielenosoitukseen osallistuneiden määrästä ei ole. Arviot ovat liikkuneet tuhansista kymmeniintuhansiin.­

Aamulla heti ilmoituksen jälkeen mellakkapoliisi hajotti satojen mielenosoittajien joukon, joka oli leiriytynyt yöksi pääministeri Prayuth Chan-o-chanin toimiston edustalle. Pian demokratiaa vaativan kansanliikkeen opiskelijajohtajat kehottivat kuitenkin tukijoitaan jalkautumaan kaduille jälleen.

– Tulkaa ulos voimalla. Pelkän moraalisen tuen antaminen kotoa ei riitä, jättimäisiä katuprotesteja viime kuukausina järjestänyt opiskelijaliike Free Youth Movement tiedotti sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2014 sotilasvallankaappauksessa valtaan noussut pääministeri Prayut Chan-o-cha joutui tiistaina rankkasateeseen edellisen kuninkaan muistoseremoniaan osallistuessaan.­

Hallitus päätyi antamaan hätätilamääräyksen Bangkokissa keskiviikkona järjestetyn mielenosoituksen jälkeen. Määräystä perusteltiin syytöksillä, joiden mukaan mielenosoittajat yrittävät ”luoda kaaosta sekä lietsoa konfliktia ja julkista epäjärjestystä”.

Samassa yhteydessä mainittiin myös ”kuninkaallisen autosaattueen estäminen”. Keskiviikon mielenosoituksessa osa muutoin rauhallisesti protestoineista osallistujista oli nostanut kätensä demokratialiikkeen symboliksi muodostuneeseen kolmen sormen tervehdykseen, kun kuningatar Suthidan autosaattue oli ajanut heistä ohi.

Kuva keskiviikon mielenosoituksesta, jonka jälkeen hallitus antoi hätätilamääräyksen.­

Hätätilamääräyksen myötä kiellettiin myös valtion turvallisuutta mahdollisesti uhkaavien uutisten julkaiseminen. Määräys kasvattaa muutenkin viranomaisten toimivaltaa.

Poliisi kertoi pidättäneensä torstain aikana yli 20 mielenosoittajaa. Heidän joukossaan tiedetään olevan ainakin kolme protestiliikkeen keskeistä johtajaa: ihmisoikeusjuristi Anon Nampa, opiskelija-aktivisti Parit ”Pingviini” Chiwarak sekä Panusaya Sithijirawattanakul, joka välitti sosiaaliseen mediaan suoraa lähetystä samaan aikaan kuin poliisit lukivat hänelle syytteitä hotellihuoneessa pidätyksen yhteydessä.

Mellakkapoliiseja torstain mielenosoituksessa.­

Torstaina mielenosoittajat vaativat myös noin 40 aiemmin tällä viikolla pidätetyn mielenosoittajan vapauttamista. Mellakkapoliisit puolestaan jatkoivat pidätysten tekemistä väkijoukossa.

– Kuin nurkkaan ajetut koirat, me taistelemme kuolemaamme saakka. Me emme peräänny. Me emme pakene. Me emme mene minnekään, demokratialiikkeen tunnetuimpiin johtohahmoihin kuuluva Panupong ”Mike” Jadnok sanoi väkijoukolle puhuessaan.

Toistaiseksi pidätykseltä säästynyt Panupong Jadnok puhui torstain mielenosoituksessa.­

Kasvavasta protestiliikkeestä on muodostunut Thaimaan valtaapitäville vähitellen suurin haaste vuosiin.

Vuoden 2014 sotilasvallankaappauksessa valtaan nousseen pääministeri Prayuthin vastaiset mielenosoitukset eivät ole uusi asia, mutta opiskelijat alkoivat vaatia hänen eroaan erityisellä tarmolla viime helmikuussa, kun oikeus määräsi demokratiaa ajavan FFP-puolueen hajotettavaksi.

Mielenosoittaja ja poliisi keskustelivat torstaina mielenosoituksen yhteydessä.­

Nuorison keskuudessa nopeasti suosiota kerännyt uusi puolue oli onnistunut haalimaan kolmanneksi suurimman osuuden parlamenttipaikoista maaliskuun 2019 vaaleissa. Pääministeri puolestaan eteni kiistanalaisissa vaaleissa jatkokaudelle.

Maailmalla kevättalvella nopeasti levinnyt koronavirus hiljensi protesteja, mutta heinäkuussa ne saivat jälleen tuulta alleen, kun vuoden 2014 vallankaappauksesta lähtien Kambodzhassa maanpaossa elänyt demokratia-aktivisti Wanchalearm Satsaksit katosi jäljettömiin. Wanchalearmin olinpaikkaa ei edelleenkään tiedetä, ja hallitus on kiistänyt aktivistien syytökset tämän sieppauksen järjestämisestä.

Kesästä asti katuprotestit ovat jatkuneet opiskelijoiden johdolla säännöllisinä, viime aikoina aiempaa laajempina. Samalla mielenosoittajien vaatimuslista on kasvanut perustuslain uusimisella ja hallintoa kritisoivien kansalaisten häirinnän lopettamisella.

Kuningas Maha Vajiralongkorn ja kuningatar Suthida tervehtivät palatsin ulkopuolelle kerääntyneitä rojalisteja viettäessään tiistaina edellisen kuninkaan muistojuhlaa.­

Elokuusta asti mielenosoittajat ovat vaatineet myös monarkian reformia. Vaatimus on käynnistänyt Thaimaassa ennen näkemättömän keskustelun instituutiosta, jonka loukkaamattomuus on kirjattu perustuslakiin.

– Emme halua, että seuraava sukupolvi tai kukaan joutuu sietämään tätä. Meidän on lopetettava tämä meihin, sanoi uutistoimisto AFP:lle puhunut Mameaw, 17, joka oli saapunut torstain protestiin suoraan koulun kokeista.

Keskiviikkona Bangkokissa mielenosoitukseen osallistunut nainen kohotti kätensä demokratialiikkeen tunnukseksi muodostuneeseen kolmen sormen tervehdykseen.­

Aktivistit lopettivat torstaina mielenosoituksensa itse myöhään illalla paikallista aikaa, mutta samalla he ilmoittivat protestien jatkuvat tästedes joka ilta samassa paikassa.

Tilannetta BBC:llä analysoivan Kaakkois-Aasian kirjeenvaihtajan Jonathan Headin mukaan liikkeen jatkaminen saattaa kuitenkin osoittautua haastavaksi, kun sen keskeiset johtajat ovat vangittuina ja virallinen kokoontumiskielto voimassa.

Lisäksi viranomaiset ovat jo saattaneet kääntää katseensa mielenosoituksia rahoittaviin tahoihin.

Torstaina pidätetty Panusaya Sithijirawattanakul nousi yhdeksi demokratialiikkeen tunnetuimmista kasvoista elokuussa, kun hän esitteli 10-kohtaisen listan monarkian reformia koskien.­

Lähteet: Reuters, BBC, AFP, CNN