Neuvostoliiton laivaston jättiläismäinen ”merihirviö” makaa nyt yksinäisenä hiekkarannalla

Lun-pintaliitäjä oli yksi Neuvostoliiton laivaston näyttävimmistä laitteista, joka otettiin käyttöön Kaspianmerellä 1980-luvulla. Kyseessä ei ole lentokone, vaikka se siltä ensivilkaisulta näyttääkin: pintaliitäjä käyttää hyväkseen ns. maaefekti-ilmiötä, ja se liikkui muutaman metrin korkeudella meren pinnan päällä. Tämä ”Kaspianmeren hirviöksi” tituleerattu Lun-pintaliitäjä kuvattiin maanantaina Derbentin kaupungissa Dagestanin tasavallassa. Sitä on tiettävästi oltu siirtämässä armeija-aiheiseen teemapuistoon. Pituutta pintaliitäjällä on yli 73 metriä, ja siipien kärkiväli on 44 metriä. Laitteessa oli neuvostoaikana 15 hengen miehistö, ja se oli aseistettu kuudella meritorjuntaohjuksella.

