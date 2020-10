Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Pieni kanadalaiskaupunki haluaa vaihtaa nimeään – epäonninen yhteensattuma romuttaa liike-elämän

Kaupunki on aikoinaan saanut nimensä kaivoksesta, josta louhittiin asbestin raaka-aineita. Nimestä on kuitenkin tullut taakka, joka on kaupungin johdolle liian raskas kannettavaksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Asbestosin kaupunginvaltuutettujen mukaan nimenvaihdoksen taustalla vaikuttaa ajatus parempien edellytyksien luomisesta tuleville sukupolville.­