Venäjä rekisteröi jo toisen koronarokotteen – Putin: Kolmaskin valmistuu kohta

Venäjän uusin koronarokote tulee Novosibirskin Vektor-instituutista. Sen rekisteröintinimi on EpiVakKorona.

Venäjä on ryhtynyt jo rokottamaan terveydenhuollon työntekijöitä Sputnik V -rokotteella. Kuvassa rokotteen saa Tverin sairaalan työntekijä.­

Presidentti Vladimir Putin kertoi Venäjän uusimmasta koronarokotteesta hallituksen videokonferenssissa, joka televisioitiin keskiviikkona.

Rokotteen takana on Novosibirskissä sijaitseva Vektor-instituutti, joka on valtiollinen virologiaan ja bioteknologiaan erikoistunut keskus.

– Haluaisin aloittaa hyvällä uutisella siitä, että Vektor-keskus on tänään rekisteröinyt toisen venäläisen rokotteen koronavirusta vastaan. Se on EpiVakKorona, Putin sanoi hallituksen ministereille uutistoimisto Tassin mukaan.

Putinin mukaan Venäjältä on pian tulossa myös kolmas kotimainen koronarokote.

– Kuten olen ymmärtänyt, meillä on valmistumaisillaan vielä kolmaskin rokote, joka tulee Venäjän tiedeakatemian alaiselta Tshumakovin keskukselta.

EpiVakKorona on jo toinen Venäjän kehittämä koronarokote, joka on saanut virallisen rekisteröinnin. Käytännössä rekisteröinti tarkoittaa, että rokotteella on tehty onnistuneesti kaksi ensimmäistä testausvaihetta ja se pääsee tämän jälkeen kolmanteen eli viimeiseen kliiniseen testaukseen laajalla vapaaehtoisten joukolla.

Venäjän varapääministeri Tatjana Golikova kertoi, että Vektor-instituutin uudella rokotteella tehdään seuraavaksi testi, johon ottaa osaa 40 000 vapaaehtoista. Heistä 150 on yli 60-vuotiasta.

Golikovan mukaan EpiVakKorona-rokotteen aiemmissa testeissä on tullut esille, että rokote ei ole aiheuttanut haittavaikutuksia ja sitä pidetään hyvin turvallisena.

EpiVakKorona perustuu Golikovan mukaan ”eräälle lupaavalle synteettiselle alustalle”.

– Se on peptidirokote, joka koostuu keinotekoisesti syntetisoiduista lyhyistä virusproteiinien partikkeleista, joiden kautta immuunijärjestelmä oppii ja myöhemmin se tunnistaa ja neutraloi viruksen, Golikova sanoi Gazeta.ru-sivuston mukaan.

Venäläinen nainen seurasi Vladimir Putinin tv-esiintymistä kotonaan Tambovissa tiistaina. Paikalla olleen kuvaajan vuoksi hänellä oli yllään kasvomaski, kuten suositus kuuluu.­

Venäjän ensimmäinen rekisteröity rokote kantaa nimeä Sputnik V. Se on Venäjän terveysministeriön alaisen Gamalejan instituutin kehittämä.

Sputnik V:n valmistamiseen käytetään turvallista adenovirusta. Sen avulla elimistöön siirretään tiettyjä koronaviruksen proteiineja, jotka saavat aikaan vasta-aineen muodostumisen koronavirukselle.

Sputnik V:n kolmannen vaiheen kokeet ovat parhaillaan menossa Moskovassa. Testeihin ottaa osaa 40 000 ihmistä, joista neljäsosa saa lumerokotetta. Samaan aikaan Venäjä tarjoaa Sputnik V:tä jo eräille riskiryhmille, kuten terveydenhuollon työntekijöille ja opettajille.

Venäjän Suorien investointien rahasto (RFPI) kertoo tiedotteessaan, että Sputnik V:n testeissä on havaittu sen tuottaneen immuunivasteen jokaiselle testihenkilölle ilman mitään vakavia sivuvaikutuksia. RFPI:n mukaan on syytä huomata myös, että Venäjä oli ensimmäinen maa maailmassa, joka rekisteröi oman koronarokotteensa.

Venäjä suunnittelee, että se pystyy jo ensi keväänä tuottamaan jopa 15 miljoonaa rokoteannosta joka kuukausi koronavirusta vastaan, kertoo uutistoimisto Tass. Ensimmäisenä massatuotantoon ehättää Sputnik V.

Uutissivusto Newsru.comin mukaan Tshumakovin nimeä kantavan keskuksen kehittelemä kolmas rokote on rakennettu kokonaisen viruksen pohjalle. Sillä tehdään parhaillaan kokeita, joihin ottaa osaa kolmesataa ihmistä.

Venäjän tiedeakatemian johtaja Aleksandr Sergejev kertoi Tassille aiemmin tänä syksynä, että Tshumakovin keskus odottaa heidän koronarokotteelleen hyviä vientinäkymiä ulkomaille sen valmistuttua.

– Se perustuu taudinaiheuttajaviruksen pohjalle, mutta tämä virus on kuollut ja vaaraton. Sellaisten virusten pohjalle tehdyt rokotteet tuottavat hyvän immuunivasteen, Sergejev lisäsi.

Golikovan mukaan myöskään tämän kolmannen venäläisrokotteen kohdalla ei ole havaittu mitään vakavia sivuvaikutuksia, vaan kaikki koehenkilöt voivat hyvin.