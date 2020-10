Kirjeenvaihtajan kommentti: Trump voi vetää puolueensa mukanaan jättitappioon, joka mullistaa Amerikkaa

On vaikea kuvitella, mikä pelastaisi Donald Trumpin tappiolta, kirjoittaa Yhdysvaltain-kirjeenvaihtaja Mikko Marttinen.

Sininen kannatuskyltti seisoo umpidemokraattisella esikaupunkialueella sijaitsevan omakotitalon pihalla. Toisin kuin monen naapuripihan kyltissä, siinä ei kuitenkaan lue ”Biden 2020”. Siinä lukee ”Bye Don 2020”.

Moni demokraattisen puolueen kannattaja uskoo vakaasti, että heidän nelivuotinen painajaisensa päättyy 3. marraskuuta, kun amerikkalaiset hyvästelevät Donald Trumpin ja äänestävät hänen tilalleen presidentiksi Joe Bidenin.

Kaikki viittaa siihen, että demokraattien toive toteutuu.

Bidenin johto mielipidemittauksissa on kohonnut vakaasti sitten ehdokkaiden vaaliväittelyn ja Trumpin koronavirustartunnan. Se on nyt valtakunnallisesti keskimäärin kymmenen prosenttiyksikköä.

Hillary Clintonkin johti gallupeja 2016, vastaavat Trumpin kannattajat. Niin johti, noin kuudella prosenttiyksiköllä kolme viikkoa ennen vaaleja. Vaalipäivänä Clinton peittosi Trumpin äänimäärässä kahdella prosenttiyksiköllä. Neljän prosenttiyksikön muutos ei Trumpia nyt pelasta, eikä mikään sellaiseen viittaa.

Valtakunnallinen äänimäärä ei ratkaise vaaleja, vastaavat Trumpin kannattajat. Ei ratkaisekaan, kuten Clinton karvaasti koki. Trumpin pitäisi kuitenkin voittaa kuudesta vaa’ankieliosavaltiosta viisi pysyäkseen Valkoisessa talossa. Biden johtaa näissä kaikissa, selvimmillään 6–7 prosenttiyksiköllä Wisconsinissa ja Pennsylvaniassa.

Jotain voi vielä tapahtua, vastaavat Trumpin kannattajat. Toki voi, mutta on vaikea kuvitella mikä Trumpin pelastaisi. Presidentillä ei ole hihassaan lokakuun yllätystä, se olisi jo nähty. Hänen viestinsä junnaa samana, teho siitä on jo hävinnyt. Samaan aikaan ennakkoäänestys on jo käynnissä ennätysvilkkaana.

Mullistavat vaikutukset

Vielä muutama viikko sitten ajattelin, että Trump voi pyrkiä voittoon vaikeuttamalla äänestystä demokraattien tukialueilla ja riitauttamalla postiääniä. Hän on kehottanut kannattajiaan menemään äänestyspaikoille ”tarkkailemaan äänestystä” ja varustautunut lakimiesten armeijalla.

Nyt en usko enää näidenkään keinojen auttavan, erosta näyttää tulevan niin selvä. Esikaupunkien jalkapallokenttien laidoilla pohditaan jo, että Trump saattaa riitauttaa tulokset vain tehdäkseen viimeisen ”diilinsä”: luvata luopua vallasta jos saa syytesuojan häntä uhkaavilta lakijutuilta.

Trump uhkaa vetää republikaanisen puolueen mukanaan historialliseen tappioon. Sillä saattaisi olla mullistavia vaikutuksia amerikkalaiseen yhteiskuntaan.

Vaaleissa ei äänestetä pelkästään presidentistä vaan myös kongressiedustajista. Edustajainhuone on jo demokraattien vallassa, mutta nyt republikaanien enemmistö senaatissa on pahasti uhattuna.

Neljä vuotta sitten republikaanien senaattiehdokas voitti kaikissa osavaltioissa, joissa Trump voitti ja hävisi kaikissa osavaltioissa, joissa Trump hävisi. Suurin osa äänestäjistä äänestää muissa vaaleissa samaa puoluetta kuin presidentinvaalissa.

Mielipidetiedustelut ennustavat myös senaatinvaaleista republikaaneille murheellisia. Neljä vuotta sitten moni demokraatti jätti menemättä uurnille. Jotkut eivät pitäneet Clintonin persoonasta, jotkut pitivät hänen voittoaan muutenkin varmana. Samalla demokraattisilta kongressiehdokkailta jäi ääniä saamatta.

Nyt demokraattien äänestysinto hipoo kaikkien merkkien mukaan ennätystasoa. Trump on heidän suurin innostajansa. Hänen hyvästelynsä on monelle valtava motiivi.

Tällä hetkellä senaatti on republikaanien hallussa 53–47, mutta gallupien mukaan viidessä osavaltiossa demokraatti on riistämässä republikaanin paikan. Vain yhdessä osavaltiossa demokraatti näyttää menettävän paikan republikaanille.

Jos ennustukset käyvät toteen, vaalien jälkeen senaatti on demokraattien hallussa 51–49. Yhdistettynä Valkoisen talon ja edustajainhuoneen hallintaan se tarkoittaa, että demokraatit voisivat viedä läpi haluamiaan mullistuksia Yhdysvaltain verotukseen, terveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja moneen muuhun asiaan.

Ei Yhdysvalloista pohjoismaalaista hyvinvointivaltiota tulisi, mutta askelia siihen suuntaan se ottaisi. Valtio ottaisi väistämättä suuren roolin koronaviruspandemian aiheuttaman talouskriisin hoitamisessa.

Omatkin hyvästelevät

Trump teki neljässä vuodessa republikaanisesta puolueesta omansa. Presidentin suuri ja lojaali ydinkannattajajoukko varmisti, että Trumpin kyseenalaistaminen oli republikaanille poliittinen itsemurha.

Trump saattoi katkaista puoluetoverinsa uran yhdellä twiitillä. Se takasi, että republikaanipoliitikot myötäilivät presidenttiään kaikessa.

Viimeisen puolen vuoden aikana Trumpista on tullut puolueelleen taakka. Koronaviruspandemia romahdutti amerikkalaisten luottamuksen presidenttiin. George Floydin kuolemasta alkaneet mielenosoitukset eivät tilannetta parantaneet. Lähestyvä vaalitappio on saanut jopa jotkut republikaaneista ottamaan viime hetkillä etäisyyttä Trumpiin.

Texasin republikaanisenaattori John Cornyn sanoi Houston Chroniclelle, että Trumpin koronatartunta oli merkki hänen suojauksensa putoamisesta.

Arizonassa alakynnessä oleva Martha McSally ei suostunut vaaliväittelyssä vastaamaan, onko hän ylpeä tuestaan presidentille.

Pohjois-Carolinassa paikastaan taisteleva Thom Tillis sanoi Politicolle, että republikaanienemmistö senaatissa on paras vastapaino Bidenin presidenttiydelle.

Kun demokraattien lisäksi jo omatkin ovat jättämässä hyvästejä presidentille, on se gallupejakin varmempi merkki tulevasta tappiosta. Republikaanit saattavat 4. marraskuuta katua, etteivät sanoneet Donille ”bye” jo aikaisemmin.