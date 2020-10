Uutuuskirja: ”Hallittu provokaatio” Suomea vastaan voi olla Venäjän seuraava askel – tavoitteena testata seuraamuksia

Venäjä on käyttänyt Ukrainaa omana ”konflikti­laboratorionaan”, jossa se on kokeillut erilaisia vaikutuskeinoja ja analysoinut niistä aiheutuvia kansainvälisiä seuraamuksia. Seuraavaksi testin kohteeksi saattaa joutua Suomi tai Ruotsi, varoittavat Juha-Antero Puistola ja Johanna Suhonen.

Uutuuskirjan nimi on Itä-Ukraina – Lännen etuvartio (Docendo), mutta todellisuudessa kirja ei käsittele pelkästään Ukrainaa ja sen suhdetta Venäjään sekä lännen isoihin vaikuttajiin – eli siis Natoon, Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin.

Kirjoittajien sanoman ydin on osoitettu suomalaisille ja siinä ohessa myös ruotsalaisille.

Pääviesti on, että se sama mikä tapahtui Ukrainalle, voi tapahtua myös meille – mutta se ei tietenkään tapahtuisi täysin samoilla keinoilla eikä samassa laajuudessa.

– Venäjän seuraava hybridioperaatio ei todennäköisesti ala pienillä vihreillä miehillä. Niihin on jo varauduttu, kirjoittajat muistuttavat.

Puistolan ja Suhosen mukaan sen sijaan ”erittäin varteenotettava skenaario” olisi, että Venäjä kohdistaisi Suomeen tai Ruotsiin jonkinlaisen hallitun hybridihyökkäyksen.

– Natoon kuulumattomina maina sekä Suomen että Ruotsin aluetta voitaisiin käyttää hallittuihin provokaatioihin, kirjoittajat varoittavat.

Venäjällä ei ole kirjoittajien mukaan ollut toistaiseksi tarvetta kiristää tilannetta entisestään Itämeren alueella, mutta halutessaan sillä olisi siihen sekä osaamista että mahdollisuus.

– Erittäin varteenotettava skenaario olisi jännitteiden lisääminen Itämerellä hyökkäämällä Suomea tai Ruotsia vastaan. Kumpikaan maa ei kuulu Natoon, joten kansainvälisten seuraamusten tarkkailu olisi Venäjälle opettavainen kokemus, Puistola ja Suhonen muotoilevat.

Lukijan mietittäväksi jää, millaista mahdollista ”hyökkäystä” kirjoittajat tarkoittavat, sillä he eivät avaa varoitustaan tarkemmin. Kirjassa painotetaan kuitenkin, että Venäjän keinovalikoimassa on lukemattomia erilaisia vaikutuskeinoja, joten ”hyökkääminen” ei välttämättä viittaa siten lainkaan perinteisten sotilaallisten keinojen käyttämiseen.

Viktor Jushtshenkon kasvot muuttuivat rokonarpisiksi myrkytysyrityksen jälkeen 2004.­

Kirjoittajat käyvät seikkaperäisesti läpi Venäjän Ukraina-operaatiota, joka ei alkanut suinkaan vasta keväällä 2014 ja Krimin äkkimiehityksellä. Kaikki juontaa juurensa vähintäänkin vuoden 2004 presidentinvaaleihin, jotka kärjistyivät Ukrainan oranssiin vallankumoukseen.

Loppuvuodesta 2004 Vladimir Putin joutui taipumaan siihen, että Ukrainassa järjestettiin uusintavaalit, kun Kremlin suosikki Viktor Janukovitsh oli jäänyt kiinni vaalivilpistä. Uusintavaalien voittajaksi nousi länsimielinen Viktor Jushtshenko, joka oli sitä ennen joutunut oudon myrkytysyrityksen kohteeksi mutta jäänyt henkiin rokonarpisiksi muuttuneine kasvoineen.

Oranssi vallankumous selitettiin sittemmin Venäjällä niin, että kyseessä oli Yhdysvaltain johtama salaliitto Venäjän etuja vastaan. Lännessä jäi kuitenkin vähälle huomiolle, että jo tuolloin Moskovassa lausuttiin ensimmäisiä kertoja ääneen ajatus Novorossijasta. Eli toisin sanoen venäläismielisestä Kansantasavaltojen liitosta, jonka Venäjä olisi sittemmin halunnut luoda Ukrainaan omien etujensa turvaksi ja johon olisi kuulunut Krimin lisäksi itäinen Ukraina.

– Pienenä heikkona signaalina olisi pitänyt huomata, että Janukovitshin vahva kannattaja-alue Donbassissa pyrki samaan aikaan hakemaan itsenäisyyttä...Aie jäi epäilemättä itämään Putinin päähän, kun hän joutui tunnustamaan katkeran uusintavaalikierroksen joulukuussa 2004, kirjoittajat toteavat.

Vuodesta 2004 lähtien Venäjä on pyrkinyt varmistamaan systemaattisesti, ettei Ukraina luisu pois sen etupiiristä eikä varsinkaan Euroopan unionin tai Naton jäseneksi.

Käytössä on ollut laaja hybridioperaatioiden kirjo. Venäjä pyrkii luomaan Ukrainaan vaihtoehtoista todellisuutta, jonka tueksi se voi esimerkiksi kehittää informaatio- ja disinformaatiokampanjoita, väärentää dokumentteja ja uutismateriaalia, tukea aseellisia ryhmittymiä ja rikollisia, luoda poliittisia bulvaaniorganisaatioita, toteuttaa tarvittaessa salamurhia ja kiristää kohteitaan arkaluonteisella materiaalilla.

– Ukraina oli ainutlaatuinen laboratorio, jossa Venäjä pääsi kokeilemaan uusia supervoimiaan... eräänlainen konfliktilaboratorio, jossa hulluimpiakin ideoita voi rauhassa toteuttaa. Epäonnistumisen vaaraa ei ole, kirjoittajat toteavat.

Vladislav Surkov (vas) on ollut yksi presidentti Vladimir Putinin vaikutusvaltaisimmista neuvonantajista. Venäjän Ukraina-toimia hän koordinoi vuodesta 2013 aina tämän vuoden alkuun.­

Venäjän toimista on usein vaikea saada aukottomia todisteita, sillä Kreml hallitsee maskirovkan eli naamioimisen taidon. Todelliseksi aarrearkuksi ovat sittemmin osoittautuneet Kremlin harmaan kardinaalin eli Vladislav Surkovin ja hänen avustajiensa hakkeroidut sähköpostit. Surkov on Putinin pitkäaikainen neuvonantaja ja hän koordinoi Kremlin Ukraina-politiikkaa vuodesta 2013 aina tämän vuoden alkuun.

Kirjoittajat kuvailevat Surkov-vuotoja harvinaiseksi ikkunaksi Venäjän niin kutsuttuihin ”aktiivisiin toimiin”. Pääosin aitoina pidetyistä sähköposteista käy ilmi kuinka Surkov suunnitteli Ukrainaa vastaan erilaisia painostusoperaatioita, loi valeuutisten sekä maksettujen mielenosoitusten avulla illuusiota kansanliikkeestä Kiovan johtoa vastaan ja kontrolloi myös Itä-Ukrainaan ilmestyneitä Venäjä-mielisiä taistelijoita.

Sähköposteista voi mainita kuriositeettina yksityiskohdan siitä, kuinka Surkov sai jo lokakuussa 2013 luettelon mahdollisista hyödyllisistä vaikuttajahenkilöistä. Listalle tuli käyttöä Krimin valtauksen ja Itä-Ukrainan sodan myötä.

– Venäjälle suotuisan sanoman levittäjät oli pisteytetty etukäteen. Heihin kuului journalisteja, historioitsijoita, päätoimittajia, valtio-oppineita ja poliitikkoja... Myöhemmin tehty tarkastelu on osoittanut, että kyseiset henkilöt olivat levittäneet valittuja sanomia, kirjassa todetaan.

– Myös Suomessa moni riensi puolustamaan venäläisiä teorioita... Surkov-vuodot toki käsittelivät ukrainalaisia vaikuttajia, emmekä väitä suomalaisista olevan vastaavaa listaa. Mahdotonta se ei tietenkään ole, kirjoittajat muotoilevat.

Omalla nimellään kirjaan on päässyt mainituiksi kaksi suomalaista mielipidevaikuttajaa: Janus Putkonen ja Johan Bäckman. Kirjoittajat eivät esitä heidän motiiveistaan ja taustoistaan tarkempia arvioita, mutta molemmat miehet ovat tukeneet avoimesti julkisuudessa Venäjän toimia Ukrainassa.

Tunnuksettomia venäläisiä joukkoja kuvattuna Krimin niemimaalla maaliskuussa 2014.­

Kirjoittajat tuovat esille myös paradoksin siitä, kuinka Ukrainan joutuminen Venäjän koekaniinin rooliin on ollut hyödyksi lännellekin.

Ilman Ukrainan karvaita kokemuksia esimerkiksi Suomi ja Ruotsi olisivat tuskin heränneet niin rivakasti korjaamaan omaa lainsäädäntöään ja konflikteihin varautumistaan. Niin ikään Natolle Ukrainan kohtalo on toiminut silmien avaajana Venäjän toimintatapoihin.

– Naton ja Ukrainan läheinen yhteistyö on merkinnyt sitä, että länsimaat ovat saaneet tarkastella venäläisten toimintaa hyvin tarkasti. Myös suomalaiset asiantuntijat ovat päässeet mukaan työhön. Se on ensiarvoisen tärkeää, koska Ukraina on ollut monella ikävällä tavalla testilaboratorio Venäjälle, kirjoittajat huomauttavat.

Johanna Suhonen on palannut juuri kolme vuotta kestäneeltä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) komennukselta Ukrainasta. Hänellä on siten myös omakohtaista kokemusta maan sotatoimialueelta.

Juha-Antero Puistola työskentelee puolestaan tällä hetkellä Naton päämajan yhteistyövaraisen turvallisuuden osastolla.