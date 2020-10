Koronasta ei ollut vastusta teräsmummo Thein Khinille, 100 – ”Ei tuntunut missään”

Koronavirus levisi viime kuussa neljään sukupolveen myanmarilaisen Thein Khinin perheessä. Ilman testiä nainen itse ei olisi edes tiennyt saaneensa tartuntaa.

Koronaviruksen tiedetään olevan vaarallinen erityisesti ikäihmisille, mutta maailmalla on nähty useita esimerkkejä siitä, kuinka jopa yli 100-vuotiaat ovat onnistuneet selviytymään viruksen aiheuttamasta covid-19-taudista hyvän hoidon avulla.

Myanmarilainen Thein Khin, 100, on heidänkin joukossaan poikkeuksellinen tapaus, sillä ilman testiä hän ei välttämättä olisi edes tiennyt saaneensa tartuntaa.

Thein Khin on kohdannut pitkän elämänsä aikana monia vaikeita paikkoja. Koronavirus jää hänen mukaansa kauas niistä.­

Koronavirus levisi viime kuussa Thein Khinin perheessä neljään sukupolveen. Tästä syystä myös perheen iäkkäin jäsen päätettiin testata viruksen varalta.

Näyte osoittautui positiiviseksi ja Thein Khin pantiin eristyksiin muista ihmisistä.

– Ei tuntunut missään. Söin hyvin, kävin suihkussa ja kävelin normaalisti. Jos olisin kärsinyt viruksesta, olisin maannut ja vaikeroinut sängyssä. Mutta olen vahva ja liikun ympäriinsä, Thein Khin kertoi Reutersin toimittajalle kotonaan Yangonissa.

Thein Khin kertoi olevansa hieman huolissaan perheen nuoremmista sukupolvista.­

Naisen tilanne on siinäkin mielessä poikkeuksellinen, että riski kuolla koronavirukseen on suurempi köyhissä maissa, joissa terveydenhuolto on muita maita heikommalla tolalla. Sellaisiin maihin lukeutuu myös Myanmar.

Thein Khin ei kuitenkaan itse ole yllättynyt hyvästä voinnistaan, sillä hänellä ei omien sanojensa mukaan ole koskaan ollut sen kummempia sairauksia.

– Tilanne oli niin paljon pahempi toisen maailmansodan aikaan. Kuulin, että myös tämä viruspandemia on vaarallinen ympäri maailmaa. Mutta minusta tuntuu, että tämä virus ei ole mitään, Thein Khin sanoi.

Thein Khin rukoili kotonaan Yangonissa.­

Hän kertoi kuitenkin olevansa huolissaan lapsistaan ja lapsenlapsistaan, joista kymmenen on saanut tartunnan.

– Kuolema ei merkitse minulle juuri mitään, koska olen hyvin vanha. Olen selvinnyt monista kuolettavista, pahoista ja vaarallisista tilanteista.

Thein Khinin tyttärentytär Win Win Yee sanoi perheen olevan kiitollinen siitä, että ainakin tällä hetkellä kaikki sen jäsenet vaikuttavat olevan turvassa pahemmilta seurauksilta.