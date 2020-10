Venäjällä ennätysmäärä koronatartuntoja ja kuolemantapauksia – synkän tilanteen uskotaan jatkuvan jopa viikkoja

Venäjän koronatilanne pahenee koko ajan. Tasaantumisvaihe on odotettavissa arvioiden mukaan ehkä vasta kolmen viikon kuluttua.

Ihmiset jonottavat Punaisella torilla Leninin mausoleumiin kasvomaskein varustautuneina. Kuva on viime lauantailta Moskovasta.­

Venäjällä on rekisteröity kuluneen vuorokauden aikana ennätysmäärä sekä koronatartuntoja että koronaviruksen aiheuttamia kuolemantapauksia.

Vuorokauden aikana ilmi tuli yhteensä 13 868 uutta tartuntaa kaikkiaan 85 eri alueella. Yhteensä 244 ihmistä menehtyi covid-19-tautiin kuluneen vuorokauden aikana.

Luvut ovat suurimmat päivittäiset määrät sitten pandemia alkamisen, kertoo uutissivusto Newsru.com. Edellinen kuolleiden vuorokausimäärän ennätysluku on toukokuulta, jolloin kuoli yhteensä 232 ihmistä 29. toukokuuta.

Päivittäisten uusien tartuntojen määrä on ollut viime päivinä kiivaassa kasvussa, joten edellinen vuorokaudessa havaittujen tartuntatapausten ennätysluku on tuore. 10. lokakuuta paljastui yhteensä 13 634 tartuntaa.

Tartuntalukujen ennätys meni rikki myös Moskovassa. Vuorokaudessa tuli ilmi yhteensä 4 618 uutta tapausta, mikä on korkein luku sitten toukokuun.

Moskovassa sairaalaan joutui vuorokauden aikana 1 258 potilasta, ja hengityskoneessa on tällä hetkellä 297 ihmistä. Moskovassa rekisteröitiin vuorokaudessa 58 kuolemantapausta koronaviruksen takia.

Pietarissa uusia tartuntoja paljastui vuorokauden aikana 557 ja kuolemantapauksia 34. Yhteensä Pietarissa on havaittu epidemian aikana 48 686 tartuntaa ja heistä 3 275 on kuollut.

Kaikkineen Venäjällä on rekisteröity koko pandemian aikana 1 326 178 sairastunutta tähän mennessä. Heistä 22 966 on menehtynyt.

Leninin mausoleumin vartijoilla on kasvomaskit Moskovan Punaisella torilla.­

Venäjällä varaudutaan siihen, että koronatartuntojen määrä jatkaa kasvuaan vielä mahdollisesti jopa viikkojen ajan.

Rospotrebnadzorin tutkimusinstituutin asiantuntija Natalja Pshenitshnaja arvioi, että tasaantumisvaihe alkaisi mahdollisesti 10-20 päivän sisällä, kertoi uutistoimisto Ria Novosti maanantaina.

Pshenitshnajan mukaan Venäjällä on otettu käyttöön uusia rajoitustoimia ja ihmiset ovat alkaneet noudattaa varotoimia tunnollisemmin, mutta näiden vaikutus tartuntamäärissä ei näy heti. Koronaviruksen itämisaika on pitkä, joten rajoitustoimien vaikutus alkaa hänen mukaansa näkyä yhteiskunnassa vasta, kun on kulunut noin puolitoistakertainen viruksen itämisaika.