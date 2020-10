Sortavalan matkailun mahtimies kuoli koronaan – loi Piipun Pihan ja Ruskealan marmoripuiston

Monien suomalaistenkin tuntema Aleksandr Artemjev, 45, menehtyi covid-19-tautiin Pietarissa, jossa häntä hoidettiin viime ajat.

Liikemies Aleksandr Artemjevin kuolemasta tiedotti Karjalan tasavallan johtaja Artur Parfjontshikov VKontakte-sivuillaan.

– Nuoren ja täynnä energiaa olleen miehen elämä katkesi koronavirusinfektioon. Hän oli hoidossa Pietarissa, mutta edes pääkaupungista tulleet lääkärit eivät pystyneet auttamaan häntä, Parfjontshikov kirjoitti surunvalittelujen kera.

Artemjev opittiin tuntemaan aikaansaavana liikemiehenä, joka ehti tehdä paljon nimenomaan Sortavalan ja sen lähiseudun kunnostamiseksi turistikohteeksi.

Suomalaiset matkailijat tuntevat hyvin hänen omistamansa hotelli-ravintola Piipun Pihan ja ravintola Relaxin Sortavalassa sekä Jänisjärvellä sijaitsevan lomakeskuksen.

Venäjällä Artemjevin projekteista kuuluisin on Ruskealan marmoripuisto, joka on hylätylle kaivosalueelle perustettu luontoelämyskohde aivan Suomen rajan tuntumassa. Venäläisten kuvailujen mukaan kaivosalue oli aikanaan kuin kaatopaikka, mutta nyt se on idyllinen matkailu- ja sukelluskohde luolineen ja smaragdinvihreine vesineen.

Artemjevin ansiosta Ruskealaan pääsee nykyisin myös retrojunalla Sortavalasta ja louhosten jylhissä maisemissa järjestetään musiikkifestivaali Ruskeala Simfony. Kuvagalleria Ruskealan marmoripuistosta löytyy tästä linkistä.

– Hänen merkityksensä tasavaltamme kehittämiselle on mittaamaton eikä hänen poismenoaan voi mitenkään korvata, Parfjontshikov kirjoitti.

Artemjevin kuolema on otettu vastaan järkytyksellä Venäjän Karjalassa. Sosiaalisen median kommenteista käy ilmi, että monet ovat hänen menehtymisensä myötä havahtuneet siihen, että edes varakas liikemies ei pystynyt saamaan itselleen sellaista hoitoa, joka olisi pelastanut hänet koronaviruksen tuomalta kuolemalta.

Myös Karjalan johtaja Artur Parfjontshikov muistutti surunvalittelujensa yhteydessä ihmisiä koronaviruksen vaaroista.

– Ystävät, pitäkää huolta itsestänne! Nämä sanat eivät ole pelkkiä sanoja tänä päivänä.

Virallisten tilastojen mukaan Karjalan tasavallassa on sairastunut koronaan koko virusepidemian aikana 4 780 ihmistä tähän mennessä ja 42 heistä on menehtynyt.

(Alla olevalla videolla on Rossija1-kanavan uutinen Artemjevin kuolemasta.)

Parfjontshikovin mukaan Artemjev rakasti Karjalaa ja sen luontoa ja tällä oli suuria suunnitelmia muun muassa Ruskealan marmoripuiston kehittämiseksi ja museoiden perustamiseksi.

Yhteensä Artemjevin yritykset työllistävät Karjalassa noin 300 ihmistä. Kun koronaviruksen tuoma matkailun alamäki alkoi viime keväänä, Artemjevin kerrottiin tehneen kaikkensa, ettei hän joutunut irtisanomaan työntekijöitään.

Sortavalan alue ja Ruskealan marmorikaivokset kuuluvat niin kutsuttuun Vanhaan Suomeen, jonka alueet Ruotsi menetti Venäjälle jo Uudenkaupungin (1721) ja Turun rauhansopimuksissa (1743). Alue kuului sittemmin itsenäiseen Suomeen, mutta talvi- ja jatkosotien päätteeksi se menetettiin Neuvostoliitolle.

Ruskealan louhos tunnetaan myös nimellä Otrakkalan marmorilouhimo. Ruskealasta saatua marmoria on käytetty Pietarissa esimerkiksi Iisakin kirkossa, Kazanin katedraalissa, Talvipalatsissa, Marmoripalatsissa ja Mihailin palatsissa.

Vastikään Viipurin lähellä nostettiin merestä ylös yli kaksisataa vuotta vanhat graniittipylväät. jotka oli louhittu niin ikään Vanhan Suomen alueelta Säkkijärven edustalta.

Rapakivigraniittiset pylväät aiotaan asettaa esille Viipurin museon edustalle. Niiden arvellaan olleen aikanaan matkalla Kazanin katedraalin rakennukselle tsaarinaikaiseen Pietariin, mutta jonkinlaisen onnettomuuden vuoksi ne päätyivät mereen lähellä rantaviivaa.