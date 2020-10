Koronatoipilas Trump nousi Floridassa uhmakkaana kampanjalavalle – väitti jälleen olevansa immuuni taudille

Presidentin viime päivien koronapikatestit ovat olleet negatiivisia, kertoo lääkäri.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui Floridassa kampanjalavoille ensimmäistä kertaa koronatauon jälkeen uhmakkaana ja kuntoaan suitsuttaen. Trump heitteli lavalta kasvomaskeja tiiviisti pakkautuneeseen yleisöön maanantai-iltana paikallista aikaa, kertoo uutistoimisto AFP.

Tilaisuudesta julkaistuissa kuvissa näkyy, että monet seurasivat Trumpin esiintymistä ilman kasvomaskia. Tilanne oli toinen demokraattiehdokas Joe Bidenin kampanjatilaisuudessa aiemmin päivällä.

Demokraattihaastajan Ohion Cincinnatissa järjestetyssä tilaisuudessa oli brittilehti Guardianin mukaan varsin rajoitetusti yleisöä ja ihmiset pitivät huolta turvaväleistä. Lehden mukaan Biden otti puheessaan tähtäimeensä sen, miten Trump on vähätellyt pandemian vakavuutta. Biden painotti omia koronasuunnitelmiaan ja vakuutti muun muassa, ettei aio politisoida koronarokotteen kehitystyötä.

Trump puolestaan vitsaili Floridan Sanfordissa tuntevansa olonsa niin ”voimakkaaksi” ja ”immuuniksi”, että hän saattaisi suudella jokaista yleisön jäsentä.

– Kävin sen läpi. Nyt he sanovat minun olevan immuuni, hän sanoi koronataistelustaan.

Varmaa tietoa siitä, pitääkö presidentin immuniteettiväite paikkaansa, ei vielä ole. Covid-19-taudin immuniteetin kehitystä ja kestoa ei vielä tunneta kovin hyvin, mutta tiedelehti Lancetissa tuoreeltaan julkaistu tutkimus antaa ainakin ymmärtää, että koronavirustartunnan voi saada toistamiseen. Tutkimuksesta kertoi muun muassa AFP.

Tutkimuksen mukaan toisella kertaa oireet voivat olla lisäksi ensimmäistä kierrosta voimakkaampia. Tutkimuksessa huomioidaan yhteensä viisi eri maissa vahvistettua tapausta, joissa sama potilas sai tartunnan kahdesti.

Tutkijat painottavat, että immuniteetin keston selvittäminen edellyttää lisätutkimuksia, samoin se, miksi toinen tartunta voi olla edellistä vakavampi. He huomauttavat, että uudelleen sairastuminen on tämän hetken tietojen valossa harvinaista.

Trumpin lääkäri: Presidentti ei ole tartuntariski

Ennen Trumpin nousua lavalle hänen lääkärinsä Sean Conley kertoi, että presidentin koronapikatestit ovat olleet viime päivinä negatiivisia. Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany jakoi Conleyn lausunnon Twitterissä.

Conleyn mainitsema pikatesti on niin sanottu antigeenitesti. AFP:n mukaan antigeenitestit ovat kuitenkin vähemmän herkkiä kuin tavallisesti käytetyt PCR-testit. Conleyn mukaan pikatestien tulokset on vahvistettu muiden testien avulla.

Lääkärin mukaan testien perusteella voidaan sanoa, ettei Trump tartuta virusta. Arviossa on huomioitu Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n kriteerit.

Trumpin lääkäri arvioi jo viikonloppuna, ettei presidentti enää tartuttaisi virusta ja voisi lähteä taas kampanjakiertueelle. Trump kertoi koronatartunnastaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Maan johtava tartuntatautiasiantuntija, Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci kommentoi maanantaina Trumpin kampanjatilaisuuksia uutiskanava CNN:n haastattelussa.

Hän arvioi uutiskanavalle, että kampanjoinnin jatkaminen on ongelmien kerjäämistä. Faucin mukaan nyt on erittäin huono aika järjestää kampanjatilaisuuksia, sillä monissa osavaltioissa on ongelmallinen tilanne ja positiiviset testitulokset ovat olleet kasvussa.

Trumpin on määrä tällä viikolla vierailla myös Pennsylvaniassa, Iowassa ja Pohjois-Carolinassa.

Trump julisti immuniteettiaan jo aiemmin

Trumpin terveydentilasta on annettu viime aikoina ristiriitaista tietoa. Valkoinen talo ei ole aiemmin ollut myöskään halukas kertomaan, milloin Trump on viimeksi saanut negatiivisen tuloksen koronatestissä tai milloin hänet on testattu viimeksi.

Conley ei määritellyt tuoreimmassa lausunnossaan erikseen, minä päivinä Trumpin negatiiviset pikatestitulokset on saatu.

Demokraattiehdokas Joe Bidenin päivittäin julkistetut testitulokset ovat olleet negatiivisia.