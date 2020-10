”Make America Great Again” -iskulauseesta johdettu lyhenne on tullut nyt näkyviin kasvomaskeissa.

Neljässä vuodessa presidentti Donald Trumpin käyttämä iskulause Make America Great Again on siirtynyt lippahatuista muun muassa kasvomaskeihin.­

Punainen ”Make America Great Again” eli ”Tehdään Amerikasta jälleen suuri” -lippahattu on jo yli neljän vuoden ajan ollut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kampanjoinnin materiaalinen kulmakivi ja kannattajien suosima vaate. MAGA-lippikset ja muut tuotteet, kuten esimerkiksi paidat, ovat olleet kysyttyjä myös Yhdysvalloissa vierailevien matkailijoiden keskuudessa. Taannoin yksi nähtiin myös aiemmin Yhdysvaltain yhdeksi periviholliseksi luokitellun, Pohjois-Korean itsevaltaisen hallitsijan, Kim Jong-unin päässä.

Aina MAGA-tuotteita ei ole tarvinnut edes itse ostaa, sillä Trumpilla on ollut tapana heitellä legendaarisella Make America Great Again -iskulauseella varustettuja lippahattuja vaalitilaisuuksiin osallistuneille kannattajilleen. Näin esimerkiksi lokakuun alussa järjestetyssä Make America Great Again -kampanjatilaisuudessa Duluthin lentokentällä Minnesotassa. Päivää myöhemmin Trumpilla ja hänen Melania-vaimollaan todettiin koronavirustartunta, jonka jälkeen monet Duluthin kampanjatilaisuuteen osallistuneista pelkäsivät, että olisivat voineet saada tartunnan Trumpilta saaduista MAGA-lippiksistä.

Koronavirustartunnan aiheuttaman puolentoista viikon pakollisen kampanjointitauon jälkeen Trump villitsi kannattajiaan jälleen tiistain vastaisena yönä, kun hän jatkoi kampanjaansa Sanfordissa Floridassa. Ennen tilaisuuden alkua Valkoisen talon lääkäri Sean Conley kertoi Trumpin antaneen negatiivisen koronavirusnäytteen, ja ettei presidentti aiheuta kannattajilleen tartuntavaaraa.

Trump asteli Sanfordissa kannattajiensa eteen tyylilleen perinteiseen tapaan uhmakkaana ja kritisoi vastustajaansa demokraattien Joe Bidenia kovin sanankääntein.

– Hän on ehkä huonoin presidenttiehdokas koskaan, Trump jyrisi.

Vaikka koronan sairastaminen ei näyttänyt vaikuttaneen Trumpin tyyliin, yhdessä asiassa Sanfordissa nähtiin selkeä muutos suhteessa aiempaan. Sen sijaan, että Trump olisi heitellyt lavalta Make America Great Again -lippiksiä, Sanfordissa kannattajien oli tyytyminen MAGA-lyhenteellä varustettuihin kasvomaskeihin.

Make America Great Again -iskurepliikki on aiemmin totuttu näkemään Trumpin kannattajien lippahatuissa.­

Floridan Sanfordissa oli jaossa MAGA-lyhenteellä varustettuja kasvomaskeja.­