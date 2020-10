Astronautti päättikin jäädä Maan pinnalle – taustalla koskettava syy

Astronautin mukaan hänellä on useita sitoumuksia, joissa hänen on oltava läsnä.

Astronautti Chris Fergusonin oli määrä ensi vuonna lähteä kansainväliselle avaruusasemalle ISS:lle Boeingin ensimmäisenä astronauttina. Ferguson on kuitenkin ilmoittautunut vetäytyvänsä pestistä.

– Ryhdyn uuteen tehtävään, joka pitää jalkani vahvasti täällä Maassa ja asettaa etusijalle tärkeimmän miehistöni – perheeni, Ferguson kirjoitti Twitterissä julkaisemansa videon yhteydessä.

Videolla Ferguson kertoi, että hänellä on ”useita sitoumuksia,” joihin osallistumista hän ei halunnut vaarantaa. Boeingin edustaja on vahvistanut USA Todaylle, että yksi tärkeistä sitoumuksista on Fergusonin tyttären häät.

Ferguson on ollut avaruudessa kolme kertaa aiemmin, viimeksi vuonna 2011. Hänet korvattiin Boeingin Starlinerin miehistössä Nasa-astronautti Butch Wilmorella, joka oli jo harjoitellut varajäsenenä testilentoa varten.

Boeingin suunnitelmissa on testata uutta Starlineria loppuvuonna tai viimeistään tammikuussa. Ensimmäinen koelentoyritys viime vuoden lopulla epäonnistui teknisesti.

Jos seuraava testi onnistuu, Boeingin Starliner saattaa matkata kohti ISS-avaruusasemaa jo kesäkuussa 2021. Starlinerin miehistö kiertäisi Maata kahdesta viikosta puoleen vuoteen.