Trumpin kampanja käytti Yhdysvaltain johtavaa terveysasiantuntijaa Faucia mainoksessaan ilman tämän lupaa

Fauci on joutunut useasti täsmentämään tai korjaamaan presidentin lausuntoja. Videosta saa kuvan, että hän tukee presidentin koronatoimia.

Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci kertoo, että presidentti Donald Trumpin vaalikampanja on käyttänyt hänen lausuntoaan virheellisesti. Faucin mukaan kampanjan mainoksessa annetaan virheellisesti ymmärtää, että hän tukisi presidentin tapaa hoitaa koronaviruspandemiaa.

Fauci sanoo, että ei ole koskaan julkisesti tukenut poliittisia ehdokkaita. Faucin mukaan hänen maaliskuiset kommenttinsa on otettu videolle käyttöön ilman hänen lupaansa. Lisäksi ne oli irrotettu kontekstista.

30 sekunnin mainoksessa kerrotaan Trumpin tartunnasta ja sanotaan, että presidentti ja Yhdysvallat olisivat toipumassa. Videolla Fauci vaikuttaa tukevan Trumpin koronatoimia.

– En voi kuvitella, että kukaan voisi tehdä enempää, Faucin näytetään sanovan ja luodaan kuva, että hän viittaa presidenttiin.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit noin kolmen viikon päästä. Maassa on todettu määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja niihin liittyviä kuolemia maailmassa. Pandemia on ollut myös kova isku maan taloudelle.

Fauci ei puhunut Trumpista, ainakaan suoraan

Maaliskuussa Fox News -kanavalla esitetyssä haastattelussa Fauci ei suoraan puhunut Trumpista.

– Meillä ei ole koskaan ollut tällaista uhkaa. Koordinoitu vastaus on ollut... Sitä voi kuvata monin sanoin, mutta vaikuttava on mielestäni yksi niistä. Tässä tarvitaan kaikkia. Minä olen osa joukkuetta, en ole ainoa, Fauci sanoi maaliskuun lähetyksessä CNN:n mukaan.

– Olen omistanut tähän lähes kaiken aikani. Olen ollut Valkoisella talolla työryhmän kanssa joka päivä. Joka ikinen päivä. Joten, en voi kuvitella, että missään olosuhteissa kukaan voisi tehdä enempää, Fauci sanoi Fox Newsin maaliskuun lähetyksessä.

Trumpin kampanjan viestintäpäällikkö Tim Murtaugh vastasi CNN:lle, että videolla on käytetty Faucin omia sanoja.

– Video on kansallisesta televisiohaastattelusta, jossa tohtori Fauci kehui Trumpin hallinnon työtä, Murtaugh puolusti videota.

Fauci on joutunut useaan otteeseen täsmentämään tai korjaamaan presidentin lausuntoja koronaviruksesta sekä sen hoidosta ja rokotteista.