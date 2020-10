Maskit puhuttavat taas Suomessa, mutta Ruotsi vetää yhä omaa linjaansa – näin sitä on perusteltu

Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa Pohjoismaissa on voimassa jonkinasteinen maskisuositus.

Suomessa päädyttiin tänä syksynä usean muun maan tavoin suosittelemaan kasvomaskeja julkisilla paikoilla, kun turvallisia välimatkoja muihin ihmisiin ei voida pitää. Jo loppukesästä maskeja oli suositeltu julkisessa liikenteessä. Viime päivinä maskit ovat jälleen nousseet julkisen keskustelun kohteeksi.

Suomen lisäksi kaikissa muissa Pohjoismaissa Ruotsia lukuun ottamatta on annettu maskisuosituksia.

Ruotsissa maan kansanterveysviranomainen totesi jo elokuussa, ettei kasvomaskien laajaa käyttöä aiota suositella, koska niiden vaikutus tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen on epävarma. Viranomaisten mukaan kasvomaskista saattaa olla hyötyä esimerkiksi optikon luona käydessä tai ruuhkaisessa julkisessa liikenteessä. Viranomaisten mukaan kasvomaskien käyttöön liittyi kuitenkin myös riskejä kuten se, että maski voi antaa virheellisen turvallisuudentunteen, jolloin ei noudateta jo annettuja suosituksia ja ohjeita.

Ruotsissa ei suositella kasvomaskien laajaa käyttöä.­

Kasvomaskit ovat kuitenkin herättäneet keskustelua myös Ruotsissa. Esimerkiksi syyskuussa sosiaaliministeriltä kysyttiin, harkitsivatko ministeri ja hallitus maskisuositusta. Kysymystä oli taustoitettu sillä, että Suomessa maskisuosituksiin oli päädytty.

Toistaiseksi suosituksia ja ohjeistuksia ei ole muutettu. Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi syyskuun alussa Aftonbladetin mukaan, että kansanterveysviranomainen suhtautui avoimesti siihen, että kasvomaskeilla saattoi olla rooli paikallisella tasolla.

– Jos meillä on tartuntarypäs paikallisesti ja voimme todella levittää tietoa siitä, että nyt on tartuntoja tietyssä rakennuksessa tai työpaikassa. Ja kaikki kulkevat ympäriinsä kasvomaskeissa, se tarkoittaa todennäköisesti sitä, että noudatetaan myös muita rajoituksia paremmin kuin muuten, etenkin, jos tämä on voimassa lyhyemmän aikaa.

Kasvomaskeja on näkynyt Ruotsissa katukuvassa jo pitkään, vaikka niitä ei laajasti käytetäkään.­

Tegnell ei kuitenkaan katunut, ettei kansanterveysviranomaisen covid-19-taudin vastaisessa ”työkalulaatikossa” ollut aiemmin kasvomaskeja.

– Ei, ei ole olemassa mitään merkkejä siitä, että kasvomaskit suojaisivat meitä täysin.

Tegnell korosti esimerkiksi turvaetäisyyden merkitystä koronatartuntojen torjunnassa.

– Nyt meidän pitää palata siihen, miten rakennamme uudelleen yhteiskuntamme tulevaisuudessa. Onko todella sen arvoista, että meillä on ollut niin ahdasta joukkoliikenteessä?

Islanti alkoi heinä-elokuun vaihteessa vaatia Reykjavikista muihin kuntiin suuntautuvan julkisen bussiliikenteen matkustajilta kasvomaskia. Lokakuun alussa maskipakko laajeni koskemaan myös Reykjavikin sisäistä liikennettä.

Norjassa kasvomaskeja vaaditaan Norjaan riskimaista saapuvilta, jos he käyttävät julkista liikennettä. Lisäksi kasvomaskia suositellaan käytettävän, jos asuu koronavirustartunnan saaneen kanssa samassa taloudessa, mutta ei ole itse saanut tartuntaa tai oireita.

Muuten kasvomaskisuositukset ovat pitkälti paikallisia, Norjan kansanterveysviranomaisen sivuilla kerrotaan. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi julkisessa liikenteessä, kun metrin turvavälin pitäminen muihin matkustajiin ei ole mahdollista, jos alueella on kohonnut tartunnan riski.

Kasvomaskit eivät ole pakollisia julkisilla paikoilla, mutta kasvomaskia suositellaan julkisessa liikenteessä kohonneen tartuntariskin alueilla.­

Tanskassa kasvomaskin käyttö on pakollista julkisessa liikenteessä ja ravintoloissa ja kahviloissa, kun ei istuta pöydän ääressä, maan terveysviranomaisen sivuilta selviää. Lisäksi maskia suositellaan käytettäväksi jos ihminen kuuluu riskiryhmään eikä kahden metrin turvavälin pitäminen onnistu esimerkiksi kauppakeskuksessa, jos ihminen hoitaa kotitaloutensa ulkopuolella asuvaa riskiryhmään kuuluvaa läheistä ja isoissa joukkokokoontumisissa kuten mielenosoituksissa. Maskia suositellaan käytettäväksi myös, jos joku epäilee saaneensa tartunnan ja menee testattavaksi.

Kuva Kööpenhaminan metrosta elokuun lopussa.­

Suomi oli viimeisimpiä Pohjoismaita, jossa otettiin kasvomaskisuositukset käyttöön. Myös monissa muissa Euroopan maissa maskisuositukset tai maskipakko ovat olleet voimassa jo kesästä alkaen.

Suositusten taustalla on kerrottu olevan lisääntynyt tieto kasvomaskien hyödystä.

Maailman terveysjärjestö WHO muutti kesäkuussa kantaansa koskien kasvomaskeja ja siirtyi suosittelemaan niiden käyttöä julkisilla paikoilla. WHO sanoi vielä keväällä, ettei kasvomaskien hyödystä ollut riittävästi todisteita. Tuolloin kirurgisia kasvomaskeja suositeltiin kuitenkin niille, jotka olivat saaneet tartunnan ja sairastuneita hoitaville.

Tanskassa on myös osoitettu mieltä koronarajoituksia ja kasvomaskien käyttöä vastaan.­

Kesäkuussa WHO kuitenkin totesi, että uudet tiedot osoittivat, että kasvomaskit voisivat toimia ”esteenä mahdollisesti tartuttaville pisaroille,” BBC uutisoi tuolloin. WHO päätyi suosittelemaan, että kasvomaskeja käytettäisiin julkisilla paikoilla, joissa turvallisen etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ei ollut mahdollista. Järjestö suosittelee kangasmaskeja, joissa on ainakin kolme kerrosta eri materiaaleja.

WHO varoitti kuitenkin, että kasvomaskit olivat vain yksi keino muiden joukossa torjua tartuntaa.

– Maskit yksinään eivät suojaa sinua covid-19-taudilta, WHO:n johtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus sanoi.

Myös esimerkiksi Yhdysvalloissa maan tautikeskus CDC suositteli ensin viikkojen ajan, etteivät terveet amerikkalaiset käyttäisi kasvomaskeja. CDC käänsi kelkkansa huhtikuussa ja päätyi suosittelemaan kangasmaskeja, NPR uutisoi tuolloin.

Elokuun alussa päivitetyn ohjeistuksen mukaan kasvomaskeja suositellaan nyt käytettäväksi julkisilla paikoilla, kun läsnä on muita kuin omaan kotitalouteen kuuluvia.