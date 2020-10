Plagiointia, käpälöintiä ja Hunter-pojan bisnekset – nämä skandaalit ovat varjostaneet Joe Bidenin uraa

Donald Trumpin rinnalla Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokas Joe Biden näyttää pyhäkoulupojalta, jos verrataan miesten käytöstä ja skandaaleja.

Joe Bidenilla on kuitenkin menneisyydessään omat synkät pisteensä, joita vastustajat nostavat säännöllisesti esiin hyökkäyksissään. Erityisesti ajankohtaisia ovat olleet Bidenin Hunter-poikaa koskevat syytökset sekä aiemmat toimet Yhdysvaltoja koettelevassa rotukysymyksessä. Häntä on myös syytetty epäsopivasta käytöksestä naisia kohtaan.

Skandaalien merkitystä Yhdysvaltain presidentinvaaleissa ei asiantuntijan mukaan pidä silti yliarvioida. Asiaa tutkineen George Washingtonin yliopiston valtiotieteilijän Lara Brownin mukaan äänestäjälle on enemmän merkitystä sillä, mitä henkilö poliittiselta linjaltaan edustaa.

– Haluanko tahriintuneen henkilön, joka on samaa mieltä kanssani vai tahriintuneen henkilön, joka on eri mieltä kanssani, hän kuvasi äänestäjän vaihtoehtoja taannoin kanadalaiselle The Star -lehdelle.

Sekä Biden että Trump ovat myös eläviä esimerkkejä siitä, kuinka skandaalit eivät heihin tartu tai kuinka he ajan myötä karistavat ne kannoiltaan.

Joe ja Hunter Biden seurasivat yliopistokoripalloa Washingtonissa tammikuussa 2010.­

1. Kopioi toisten puheita

Joe Bidenin ensimmäinen presidentinvaalikampanja, tähtäimenään vuoden 1988 vaalit, alkoi suuren mielenkiinnon kera, kun 44-vuotiasta Bidenia pidettiin demokraattipuolueen uutena, energisenä edustajana. Jo tuolloin hänet tunnettiin suurisuuna, joka saattoi laukoa hölmöyksiä.

Pahin ongelma oli kuitenkin se, mitä hän ei kertonut.

Biden jäi syksyllä 1987 kiinni tökeröstä plagioinnista useissa puheissaan. Hän oli siteerannut liki sanatarkasti Britannian työväenpuolueen johtajan Neil Kinnockin aiemmin samana vuonna pitämää puhetta mainitsematta tätä lainkaan. Kun asiaa alettiin tonkia, kopiointeja löytyi sieltä täältä, jopa hänen opiskeluajoiltaan.

Lisäksi paljastui räikeitä liioitteluja. Biden oli kuvaillut yliopiston arvosanojaan yläkanttiin ja kertonut olleensa mukana kansalaisoikeusmarssilla, johon hän todellisuudessa ei ollut osallistunut.

Kampanja päättyi siihen. Biden on myöhemmin myöntänyt sotkeutuneensa ongelmiin omaa tyhmyyttään. Vastustajille Bidenin menneisyys on oiva keino muistuttaa, että hänessä on myös Trumpin vikaa totuudessa pysymisen suhteen.

2. Mustien puolesta vai vastaan?

Biden on erittäin suosittu maan mustan kansanosan keskuudessa, ja hän käynnisti voittokulkunsa demokraattien presidenttikisassa mustien äänillä Etelä-Carolinassa viime keväänä. Siihen nähden on erikoista, että rotukysymys nousee hänen kohdallaan esiin myös negatiivisissa yhteyksissä.

Syynä ovat vanhat asiat, jotka kaivetaan toistuvasti esiin: Biden vastusti mustien lasten bussikyytejä valkoisten kouluihin 1970-luvulla osana integraatiopyrkimyksiä. Hän tuki vuoden 1994 rikoslakiuudistusta, joka osoittautui kovakätiseksi erityisesti mustille.

– En ole kuullut Bidenin koskaan myöntäneen olleensa väärässä bussikyytiasiassa, kommentoi kansalaisoikeusliikkeen historiaa tutkinut Jason Sokol New Hampshiren yliopistosta Reutersille.

Biden ei ole ollut itsekriittinen tekemisistään, mutta on esimerkiksi vaaliohjelmassaan esittänyt rikoslakiuudistusta, joka korjaisi vuoden 1994 erheitä.

Bidenilla on ollut mittausten mukaan vaikeuksia tavoittaa mustia nuoria ja miehiä, eivätkä asiaa varsinaisesti ole auttaneet hänen lausuntonsa. Toukokuussa Biden totesi, että jos joku musta harkitseekin Trumpin äänestämistä, tämä ”ei ole musta”. Hän joutui pahoittelemaan kommenttiaan.

Joe Biden tuki Lucy Floresia Nevadan varakuvernööriksi marraskuussa 2014, kun lavan takana oli tapahtunut jotain Floresin kannalta epämiellyttävää.­

3. Epäsopivat koskettelut

Kampanjatilaisuudessa vuonna 2014 Nevadassa varapresidentti Biden oli tukemassa demokraattiehdokas Lucy Floresia, kun kaksikko kohtasi lavan takana. Floresin mukaan Biden tuli hänen taakseen, laittoi kädet olkapäälle, nuuhki hänen hiuksiaan ja suukotti takaraivoa.

– Aivoni eivät prosessoineet mitä tapahtui. Olin nolona. Olin shokissa. Olin hämilläni, Flores kirjoitti The Cut -julkaisussa maaliskuussa 2019.

– Yhdysvaltain varapresidentti kosketti minua intiimillä tavalla, joka on varattu läheisille ystäville, perheelle tai romanttisille kumppaneille – tunsin itseni voimattomaksi vastustaakseni.

– Vaikka hänen käytöksensä ei ollut väkivaltaista tai seksuaalista, se oli nöyryyttävää ja epäkunnioittavaa.

Ainakin kuusi muuta naista on kertonut kokeneensa samantyylistä liian läheistä kanssakäymistä Bidenin kanssa.

Kohu ei päättänyt Bidenin presidenttitietä, vaan laantui sen jälkeen, kun Biden oli lausunnossaan vakuuttanut pyrkivänsä jatkossa kunnioittamaan jokaisen omaa tilaa.

Bidenia on syytetty myös raiskauksesta. Syytöksen esitti hänen senaattorintoimistossaan työskennellyt Tara Reade, jonka mukaan Biden käytti häntä seksuaalisesti hyväkseen vuonna 1993. Biden on kiistänyt tämän jyrkästi. Readen kertomusta ei ole kyetty aukottomasti vahvistamaan ja hänen lausuntonsa ovat muuttuneet, minkä vuoksi asia ei ole enää noussut esiin.

4. Anita Hill

Tapauksessa kytkeytyivät yhteen rotukysymys, naisten ahdisteluongelma ja korkeimman oikeuden tuomarinvalinta.

Presidentti George H.W. Bush asetti ylimpään tuomioistuimeen ehdolle mustan konservatiivituomari Clarence Thomasin vuonna 1991. Esiin pulpahtivat asianajaja Anita Hillin syytökset, joiden mukaan Thomas oli ahdistellut häntä seksuaalisesti. Tämä johti kiihkeään kuulusteluun senaatin oikeusvaliokunnassa, jota johti tuolloin Joe Biden.

Asetelma ei ollut Hillin puolella. Pelkästään valkoisista miehistä koostuva valiokunta tenttasi vastoin tahtoaan julkiseen kuulemiseen haastettua naista yksityiskohtaisesti ja ajoittain hyökkäävästi. Hillin lausunnolla ei ollut merkitystä valinnalle, sillä Thomas eteni lopulta korkeimpaan oikeuteen ja istuu siellä edelleen.

Ennen presidenttiehdokkaaksi ryhtymistään Joe Biden soitti Anita Hillille ja ilmaisi pahoittelunsa siitä, mitä tämä oli joutunut käymään läpi liki kolme vuosikymmentä sitten.

– Pelkkä pahoittelu ei riitä --- pitää tapahtua todellinen muutos, Hill kommentoi New York Timesille.

Anita Hill keskusteli oikeusavustajansa Charles Ogeltreen kanssa senaatin oikeusvaliokunnan kuulemisessa 11. lokakuuta 1991.­

5. Suurisuu höpöttelijä

– Joe Bidenin suu on sekä hänen mahtavin voimavaransa että hänen suurin rasitteensa, luonnehti Bidenia jo hänen ensimmäisen presidenttikampanjansa aikaan 1988 seurannut Time-lehden toimittaja Laurence I. Barrett.

Toiset tykkäävät, toiset eivät. Bidenia on pidetty omituisten, äkkinäisten kommenttiensa takia toisaalta aitona kansanmiehenä, toisaalta kylähulluna.

Kun Biden kampanjatapaamisessaan Iowan New Hamptonissa kohtasi äänestäjän, joka epäili häntä liian vanhaksi ja syytti häntä vallan väärinkäytöstä, Biden tiuskaisi miehelle: ”perhanan valehtelija.” Sitten hän haastoi miehen punnerruskilpailuun.

Bidenin harkitsemattomat sanailut ovat niin yleisiä, että niitä on verrattu jopa Trumpin valehteluun: kumpikaan ei nostata enää suurta kohua, koska niistä on tullut arkipäiväinen osa henkilöä.

Bidenista liikkuu netissä myös lukuisia videokoosteita, joissa hän sekoilee sanoissaan niin, ettei puheesta ole saada mitään tolkkua. Tätä on käytetty perusteena syytöksille, että hänen ajatuksensa pätkii eikä hän olisi riittävän terve presidentiksi. Biden on vuosikymmeniä sitten leikattu kahdesti aivovaltimon pullistuman takia, mutta hänen terveytensä horjumisesta ei ole todisteita.

Luonnollisemmaksi selitykseksi on tarjottu hänen lapsuuden änkytystään, jonka hän on sanonut ponnahtavan esiin erityisesti väsyneenä ja vaikeuttavan hänen esiintymistään.

Joe Bidenin ensimmäinen yritys presidentiksi alkoi Wilmingtonista 1987. Vierellä pojat Hunter ja Beau sekä uusi vaimo Jill. Beaun sylissä sisarpuoli Ashley.­

6. Perheen musta lammas

Joe Biden on menettänyt ensimmäisen vaimonsa, tyttärensä ja vanhimman poikansa murheellisissa tragedioissa. Ainoa jäljelle jäänyt poika Hunter puolestaan on tuottanut päänvaivaa henkilökohtaisen elämänsä ja bisnestensä takia. Hunter on parantuva päihteiden käyttäjä, jolla on taustallaan avioero ja irtosuhteita. Varsinainen skandaali on muhinut hänen liiketoimissaan Ukrainassa, Kiinassa ja Venäjällä.

Hunter Biden valittiin vuonna 2014 ukrainalaisen Burisma-kaasuyhtiön palvelukseen vain hieman sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli varapresidentti Bidenin johdolla alkanut tukea maan demokratiakehitystä. Ilman aiempaa kokemusta oli selvää, että Hunter oli saanut paikan sukunimensä ansiosta. Tilanne aiheutti pian harmaita hiuksia Yhdysvaltain ulkoministeriössä, jossa Hunterin asema koettiin hankalaksi Yhdysvaltain korruptionvastaisen työn takia.

Eettisestä ongelmasta raportoitiin varapresidentille vuonna 2015. Raportteihin ei koskaan vastattu. Vasta Bidenin presidentinvaalikampanjan alla 2019 Hunter jätti työnsä Burismassa.

Trump hankki itselleen virkasyytteen pyrkiessään saamaan Ukrainan tutkimaan Hunterin toimia ja isä-Bidenin kytkyjä niihin sekä ukrainalaissyyttäjän erottamiseen. Kummankaan Bidenin ei ole kuitenkaan todistettu syyllistyneen mihinkään rikolliseen.

Republikaanien vetämä tutkinta Yhdysvaltain senaatissa löysi myös hämäriä bisneskytkyjä Hunter Bidenin ja kiinalaisten sekä venäläisten henkilöiden välillä, mutta näihinkään ei ole toistaiseksi todistettu liittyvän mitään rikollista.

Bidenit ovat itse määrätietoisesti kiistäneet syytökset. Amerikkalaiskommentaattoreiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että isänsä nimellä ratsastaneen Hunterin tekemiset nousevat vielä vainoamaan.

– Hunter Biden on entisen varapresidentin heikko lenkki, kommentoi CNN-kanavan uutisankkuri John King ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen, kun Trump oli kahdesti nostanut Hunterin esiin väittelyssä.

Lähteet: The Star, New York Times, BBC, Reuters, The Cut, Fox News, Time, Wall Street Journal, Business Insider