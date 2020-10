Kuka piirteli tussilla sääkarttaan? Nämä kohut ovat määrittäneet Donald Trumpin presidenttikautta

Presidentti Donald Trumpin virkakausi on ollut täynnä erilaisia kohuja ja tempauksia.

Donald Trumpin avustajat ja tukijat ovat saaneet selitellä kohuja alvariinsa parhain päin. Trumpin skandaaliautomaatti on virkakauden loppua kohden vain kiihdyttänyt tahtia.

On kuitenkin erotettavissa tukku lausuntoja, jotka ovat muovanneet hänen presidenttikauttaan enemmän kuin muut. Seuraavassa katsaus viimeisen neljän vuoden käänteentekeviin kohuihin:

1. ”Meillä oli yleisö”

Trump astui virkaansa 20. tammikuuta 2017, ja heti oli ensimmäinen kohu käynnissä. Se tutustutti maailman konkreettisesti siihen, mitä oli tulossa, kun Trump oli napit vastakkain median kanssa.

Trump kommentoi pian virkaanastujaisten jälkeen, että paikalla oli ollut jopa 1,5 miljoonaa ihmistä. Yksikään muu arvio ei osunut lähellekään.

Trumpin tiedottaja Sean Spicer lisäsi vettä myllyyn, kun hän julisti, että kyseessä oli ollut historian suurin virkaanastujaisyleisö. Kuvavertailu Barack Obaman ensimmäisiin virkaanastujaisiin vuonna 2008, jolloin paikalla arvioitiin olleen noin 1,8 miljoonaa ihmistä, puhui kuitenkin puolestaan: Trumpin virkaanastujaisissa oli huomattavasti vähemmän.

Mutta Trump ja Spicer eivät suostuneet häviämään Obamalle.

– Meillä oli yleisö… Katsoin yli ihmismeren ja sanoin itselleni: Vau! Ja olen nähnyt sellaisia ennenkin. Isoja, isoja yleisöjä. Se vasta oli yleisö, Trump sanoi.

Spicer väitti median peukaloineen kuviaan. Trump syytti, että kuvat oli otettu aiemmin aamulla. Mikään väitteistä ei pitänyt paikkaansa. Myös viranomaiset julkaisivat lopulta omat kuvansa tietopyyntöjen jälkeen eikä Trumpin yleisömeri siitä kasvanut. Sisäministeriö joutui tekemään lopulta tutkinnan siitä, oliko joku peukaloinut puisto-osaston materiaaleja.

Tapaus synnytti myös ihmiskunnalle uuden käsitteen, kun Trumpin neuvonantaja Kellyanne Conway kutsui Spicerin puheita ”vaihtoehtoisiksi faktoiksi”.

Tänä päivänäkään ei ole olemassa riippumattomia arvioita, kuinka paljon Trumpin virkaanastujaisissa lopulta oli ihmisiä.

Virkaanastujaisyleisömeret vuonna 2020 ja 2008. Trumpin kauden ensimmäinen kohu oli valmis, kun hän väitti että vasemman puoleisessa tilaisuudessa oli enemmän väkeä.­

2. ”Hyviä ihmisiä molemmin puolin”

Elokuussa 2017 yksi ihminen kuoli, kun valkoisten ylivaltaa kannattava mies ajoi autollaan väkijoukkoon Virginian Charlottesvillessa. Kaupungissa oli meneillään äärioikeiston ja uusnatsien mielenosoitus, ja uhri kuului vastamielenosoittajiin.

Muutama päivä myöhemmin Trump piti tiedotustilaisuutta, jossa hän ensin tuomitsi kiihkoilun ja väkivallan. Tilaisuuden edetessä hän totesi, että mielenosoittajien joukossa oli ollut todella pahoja ihmisiä, mutta jatkoi sitten:

– Mutta siellä oli myös oikein hyviä ihmisiä, molemmilla puolilla.

Myös monet johtavat republikaanit ilmaisivat tyrmistyksensä, että presidentti oli verrannut rasistimielenosoittajia niihin, jotka osoittivat mieltä näitä vastaan. Trumpin lausuntoa on myöhemmin yritetty selittää esimerkiksi sillä, että hän olisi tarkoittanut muita paikalla olleita kuin uusnatseja. Kyseessä oli kuitenkin nimenomaan ääriryhmien koolle kutsuma tapahtuma, joka johti laajoihin väkivaltaisuuksiin.

Trump on myöhemminkin antanut lausuntoja, jotka on voitu tulkita väkivaltaisten ryhmien liehittelyksi. Hän on myös useita kertoja kieltäytynyt yksiselitteisesti tuomitsemasta näitä ryhmiä, mistä on tullut taakka hänen presidenttiydelleen. Trumpin vastustajat ovat saaneet tästä pontta syytöksilleen, että presidentti on rasisti.

Trump vastaanotti Putinilta Helsingissä lahjaksi jalkapallon. Trump myös kertoi uskovansa Putinia, kun tämä vakuutti, ettei Venäjä sekaantunut Yhdysvaltain vaaleihin.­

3. ”Miksi se olisi ollut Venäjä?”

Jo alkuvuodesta 2017 Yhdysvaltain tiedusteluyhteisö oli vakuuttunut, että Venäjä sekaantui Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin hakkeroimalla ja julkaisemalla demokraattipuolueen sähköposteja sekä toteuttamalla laajan valhekampanjan verkossa. Erikoissyyttäjä tutki, oliko joku Trumpin vaalikampanjassa ollut yhteydessä venäläisiin. Syytteitä venäläisiä vastaan oli juuri nostettu, kun presidentit Trump ja Vladimir Putin pitivät huippukokouksen Helsingissä.

Trumpilta kysyttiin lehdistötilaisuudessa, uskoiko hän omien tiedusteluviranomaistensa näkemystä Venäjän syyllisyydestä.

– Presidentti Putin sanoo, että se ei ollut Venäjä. En näe mitään syytä, miksi se olisi ollut, Trump vastasi.

Seurasi valtava myrsky Yhdysvalloissa. Trumpin syytettiin lytänneen koko tiedusteluyhteisön ja nöyristelleen Yhdysvaltoja vastaan sotatoimia kohdistaneen Putinin edessä. Trumpin käytöstä nimitettiin surkeaksi ja maanpetokselliseksi, ja myös johtavat republikaanit tuomitsivat lausunnon. Trump joutui Twitterissä vakuuttelemaan, että hänellä on täysi luottamus tiedusteluyhteisöön.

Trumpin lausunnon on jälkikäteen tulkittu kylväneen siemenen vastarinnalle presidenttiä kohtaan jopa omassa hallinnossa. Se oli myös yksi syy siihen, että hän sai vastaehdokkaita omasta puolueesta presidentinvaaleihin. Kaikki viralliset tutkimukset vaaliskandaalista ovat tulleet johtopäätökseen, että Venäjä toteutti operaation, jolla se halusi auttaa Trumpia valtaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi tapasi Trumpin YK:ssa syyskuussa 2019 muutama kuukausi kohtalokkaan puhelun jälkeen.­

4. ”Haluaisin palveluksen”

Trump jatkoi inttämistä, että Venäjä ei sekaantunut vaaleihin. Hän myös alkoi tukea salaliittoteorioita, että sekaantuja olikin Ukraina, vaikka todisteita sen laajasta vaikutuskampanjasta ei ollut.

Trumpin lähipiiri alkoi alkuvuonna 2019 esittää epäilyjä, että demokraattien presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Joe Biden olisi auttanut Hunter-poikansa bisneksiä Ukrainassa varapresidenttiaikanaan. Asiasta ei ollut todisteita, mutta aihe nousi esiin useita kertoja, kun Trumpin ja Ukrainan presidentin tapaamisesta neuvoteltiin virkamiestasolla. Sitten kongressin myöntämä Ukrainan sotilasapu jäädytettiin, ja ulkoasiain- sekä puolustushallinnossa alettiin ihmetellä mitä oli tekeillä.

Heinäkuussa 2019 Trump ja presidentti Volodymyr Zelenskyi puhuivat puhelimessa. Esiin nousivat niin Biden kuin väitteet ukrainalaisten osuudesta vaalisekaantumiseen. Sitten Trump puhelusta laaditun muistion mukaan sanoi maagiset sanansa:

– Haluaisin kuitenkin teidän tekevän meille palveluksen…

Trumpin tulkittiin painostaneen Ukrainaa Yhdysvaltain turvallisuuden kustannuksella ja omaksi edukseen, jotta saisi maan ilmoittamaan Bidenia vahingoittavasta tutkinnasta. Se johti Trumpin virkasyytteeseen kolmantena presidenttinä maan historiassa syytettynä vallan väärinkäytöstä. Kongressi vapautti hänet republikaanien äänin.

5. ”Olkaa varovaisia, Alabama”

Syyskuussa 2019 käynnistyi skandaali, joka ei missään vaiheessa ollut oikea skandaali, koska kyse oli niin absurdista asiasta. Jupakka velloi liki vuoden, ja sen katsottiin kuvastavan osuvasti Trumpin hallinnon aiheuttamaa yleistä sekasortoa.

Kaikki käynnistyi twiitistä, joka koski hurrikaani Dorianin reittiä.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1168174613827899393?s=20

– Floridan lisäksi se osuu Etelä- ja Pohjois-Carolinaan, Georgiaan ja Alabamaan kovemmin kuin luultiin. Näyttää yhdeltä kaikkien aikojen suurimmista hurrikaaneista. Jo vitoskategoriaa. Olkaa varovaisia! Siunausta!

Ongelma oli se, että presidentin sääennuste ei pitänyt paikkansa, kuten Alabaman säätieteilijät pian ilmoittivat: osavaltio ei ole hurrikaanin vaikutusalueella. Tällaiset sääennusteet ovat Yhdysvalloissa tärkeitä ihmisten varautumisen kannalta.

Kyse oli todennäköisesti siitä, että joku oli tehnyt pienen virheen tai sääennuste oli mahdollisesti ollut vanha. Mutta presidenttipä ei luovuttanut, koska oli kerran Alabamaa varoittanut.

Presidentti esitteli hurrikaani Dorianin vaikutusaluetta kuvaavaa karttaa virkahuoneessaan 4. syyskuuta 2019. Huomio kiinnittyi mustaan kiekuraan sääkartassa.­

Pari päivää myöhemmin hän esitteli Valkoisessa talossa karttaa, jossa huomio kiinnittyi hurrikaanin vaikutusaluetta kuvaavaan viivoitukseen. Näytti siltä kuin joku olisi lisännyt mustalla tussilla ulokkeen, jonka sisälle jäi osa Alabamaa.

Trumpin tiedetään mieltyneen mustiin tusseihin, erityisesti amerikkalaisiin Sharpie-merkkisiin.

Syntyi Sharpiegate.

Syntyi kysymys siitä, toimiiko kiinteistömiljardööripresidentti maan ylimpänä meteorologina.

Kaksi päivää Valkoisen talon tiedotustilaisuuden jälkeen Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu NOAA julkaisi allekirjoittamattoman lausunnon, jossa Alabaman sääpalvelun kerrottiin erehtyneen ja osavaltion todellakin kuuluneen vaikutusalueeseen.

Seuraavaksi älähtivät säätieteilijät, jotka katsoivat NOAA:n syyllistyneen vääristelyyn poliitikkoja miellyttääkseen. Tämän vuoden tammikuussa tuli tietopyyntöjen jälkeen julki NOAA:n sisäisiä sähköposteja, jotka kuvastivat, millaiseen sekasortoon laitos oli ajautunut asiaa selvittäessään. Henkilökuntaa kiellettiin kommentoimasta, eräs virkamies aneli esimiehiltään hädissään apua toimittajille vastatakseen, joku vitsaili avoimesti presidentin tussihommista. Sähköposteja oli satoja sivuja.

Asiasta järjestettiin tutkinta, jossa todettiin NOAA:n johdon rikkoneen laitoksen tieteellisen riippumattomuuden ohjeistuksia nimettömällä lausunnollaan. Toisessa tutkinnassa todettiin, että painostus NOAA:a kohtaan oli tullut maan kauppaministeriöstä.

Tänä päivänäkään ei varmuudella tiedetä, kuka piirteli sääkarttaan. Hurrikaani ei yltänyt Alabamaan asti, vaikka Valkoisesta talosta oli useampaan otteeseen niin varoiteltu.

Lähteet: Independent, Mother Jones, BBC, Vox, Time, Axios, Buzzfeed