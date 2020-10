Samuel Little paljasti viranomaisille olleensa vuodesta 1981 saakka pimennossa olleen henkirikoksen takana.

Yhdysvalloissa lähes neljänkymmenen vuoden ajan selvittämättömänä ollut murhamysteeri on viimein ratkennut kun Daden piirikunnasta Tennesseestä vuonna 1981 löytyneen naisen ruumiin henkilöllisyys on saatu varmistettua, uutisoi CNN.

Viranomaiset ovat nimenneet veriteon uhriksi Patricia Parkerin, joka oli murhan tapahtuessa 30-vuotias. Hänen uskotaan joutuneen Yhdysvaltain pahimman sarjamurhaajan, Samuel Littlen, murhaamaksi.

Samuel Little on nimetty Yhdysvaltain historian pahimmaksi sarjamurhaajaksi.­

Georgialaisviranomaisten julkaiseman tiedotteen mukaan Little olisi jo vuonna 2018 tunnustanut murhanneensa nuoren afroamerikkalaisen naisen naisen Chattanoogan alueella Tennesseessä 1980-luvun alkupuolella.

Viime vuonna viranomaiset tekivät vuonna 1981 löytyneestä kallosta rekonstruktion, jonka avulla pyydettiin yleisövihjeitä uhrin tunnistamiseksi. Uhrin perhe ilmoittautui viranomaisille, ja DNA-näytteiden avulla uhri saatiin identifioiduksi.

Liittovaltion poliisin mukaan Little on tähän mennessä tunnustanut tappaneensa viisi naista Georgian ja Tennesseen osavaltioiden alueella. Kyseessä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä FBI kertoi viime vuonna Littlen tunnustaneen kaiken kaikkiaan 93 murhaa, mikä tekee hänestä tiettävästi Yhdysvaltain kautta aikojen pahimman sarjamurhaajan uhrien lukumäärällä mitattuna.

Viime vuoden lokakuuhun mennessä FBI:n oli onnistunut vahvistaa Littlen yhteys 50 tapaukseen, jotka hän oli tunnustanut.

Littlen kerrotaan valikoineen uhreikseen haavoittuvassa asemassa olleita naisia, kuten prostituoituja sekä huumeriippuvaisia.

– Monien vuosien ajan Samuel Little uskoi, ettei hän voisi jäädä kiinni, koska hän luuli, ettei kukaan huomioi hänen uhrejaan, kertoi FBI:n rikosanalyytikko Christie Palazzolo viime vuonna.

Little tuomittiin vuonna 2014 elinkautiseen vankeusrangaistukseen kolmesta murhasta.