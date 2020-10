Laura Huhtasaaren mukaan Donald Trump on onnistunut muun muassa edistämään Yhdysvaltojen sisäistä vakautta.

Europarlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps) on kirjoittanut Norjan Nobel-komitealle kirjeen, jossa hän ehdottaa seuraavan Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia.

Asiasta uutisoi republikaanimielinen amerikkalainen uutismedia Fox News.

Kirje on päivätty 9. lokakuuta ja osoitettu Norjan Nobel-komitean puheenjohtajalle Berit Reiss-Andersenille.

Huhtasaaren mielestä tunnustus kuuluisi Trumpille hänen pyrkimyksistään lopettaa loputtomien sotien aikakausi ja rakentaa rauhaa kannustamalla konfliktien osapuolia neuvotteluihin ja vuoropuheluun. Huhtasaaren mukaan Trump on myös onnistunut edistämään Yhdysvaltojen sisäistä vakautta sekä turvaamaan lain ja järjestyksen noudattamisen maassa.

Kirjeessään Huhtasaari muistuttaa, että presidenttikautensa loppumetreille mennessä Trump ei ole saattanut Yhdysvaltojen uusiin ulkomaisiin konflikteihin, ja on vaalilupaustensa mukaisesti vetänyt amerikkalaisjoukkoja pois Irakista sekä Afganistanista. Lisäksi Trump on merkittävästi edesauttanut diplomaattisuhteiden palautumista Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Israelin sekä Bahrainin ja Israelin välille.

Bahrainin ulkoministeri Abdullatif al-Zayani, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Yhdystyneiden Arabiemiirikuntien Abdullah bin Zayed Al-Nahyan rauhansopimusten allekirjoitustilaisuudessa 15. syyskuuta.­

– On vaikea ajatella viime vuosikymmeniltä toista Yhdysvaltojen presidenttiä tai nykyistä valtionpäämiestä, joka ansaitsisi komitean tunnustusta vuonna 2021 enemmän kuin presidentti Trump ponnisteluistaan rauhan rakentamiseksi maailmassa, Huhtasaari kirjoittaa.

Huhtasaari ei suinkaan ole ensimmäinen, joka on ehdottanut Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä Trumpille. Fox Newsin mukaan aikaisemmin Trumpin nimen rauhanpalkinnon saajana on nostanut esille muun muassa Norjan parlamentti sekä joukko muita europarlamentaarikkoja.

Trumpin nimitykseen Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi on monin paikoin suhtauduttu kriittisesti, mutta maailmalla on myös myönnetty, että esimerkiksi Lähi-idän rauhanprosessien edistämisessä hänellä on ollut keskeinen rooli.

Syyskuun puolivälissä kansanedustaja Vilhelm Junnila (ps) kirjoitti Norjan Nobel-komitealle kirjeen, jossa hän ehdotti vuoden 2020 Nobelin rauhanpalkintoa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille, Israelin pääministeri Benjamin Netanjahulle sekä Bahrainin kuninkaalle Hamad bin Isa Al Khalifalle Israelin ja Bahrainin välisen rauhansopimuksen aikaansaamisesta.

Vuoden 2020 Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi valittiin YK:n alainen Maailman elintarvikeohjelma.