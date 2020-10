Erdoganin suosikki johdossa Pohjois-Kyproksen presidentinvaaleissa – toinen kierros tulossa

Erdoganin tukema Ersin Tatar on saamassa yli kolmanneksen äänistä.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoganin kannattama ehdokas näyttää ottaneen johdon Turkin miehittämän Pohjois-Kyproksen presidentinvaaleissa. Tulosennusteiden mukaan Erdoganin tukema Ersin Tatar on saamassa yli kolmanneksen äänistä. Istuva presidentti Mustafa Akinci olisi saamassa 28 prosenttia äänistä.

Vaaleissa on 11 ehdokasta. Kun kukaan heistä ei ole saamassa yli puolta annetuista äänistä, on edessä vaalien toinen kierros 18. lokakuuta.

Turkki miehitti vuonna 1974 Pohjois-Kyproksen, ja sen itsenäisyyden on tunnustanut vain Turkki. Tilanne Välimeren itäosassa on jännittynyt, kun Turkki on jatkanut maakaasun etsintöjä Kreikan ja Kyproksen lähivesillä.

Erdogan ilmoitti yhdessä Tatarin kanssa kuluneella viikolla, että Pohjois-Kyproksessa sijaitseva Varoshan rantalomakohde avataan osittain uudelleen. Varosha on ollut hylättynä Turkin miehityksestä lähtien.

Vedon ovat tuominneet Kyproksen tasavalta saaren eteläosassa, Euroopan unioni ja YK, jonka rauhanturvaajat valvovat jakautuneen saaren puskurivyöhykettä. Myös Akinci ja muut presidenttiehdokkaat ovat paheksuneet avaamista ja pitävät sitä Turkin pyrkimyksenä vaikuttaa vaalien tulokseen.

Vaaleissa on 200 000 äänioikeutettua. Akinci on mielipidemittausten perusteella ennakkosuosikki, mutta hänen pyrkimyksensä löyhentää yhteyksiä Turkkiin on suututtanut Erdoganin. Jos kukaan 11 ehdokkaasta ei saa vähintään puolia äänistä, järjestetään uusi kierros 18. lokakuuta.

Neuvottelut Kyproksen jälleenyhdistymisestä ovat jumissa muun muassa, koska Turkin sotilaiden poisvedosta ei ole saatu aikaan sopua. Pohjois-Kyproksen talous on kärsinyt pahasti koronakriisistä, joka pysäyttänyt turismin saarelle lähes kokonaan.