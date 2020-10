Emily, 29, kyllästyi Donald Trumpiin – ”Saatan ihan oikeasti äänestää Kanyea”

Naisäänestäjät ovat hylänneet Donald Trumpin. Heitä ei miellytä tapa, jolla presidentti on vähätellyt koronavirusta.

Emily Giannone, 29, äänesti neljä vuotta sitten Donald Trumpia presidentiksi. Niin teki moni muukin hänen kotipaikkakunnallaan Waynen piirikunnassa koillisessa Pennsylvaniassa.

Trump voitti 67 prosenttia piirikunnan äänistä. Juuri nämä maaseutumaiset paikkakunnat takasivat Trumpille niukan voiton Pennsylvaniassa. Demokraattien linnake meni ensi kertaa sitten vuoden 1988 republikaanisen puolueen ehdokkaalle.

– Silloin tarvitsimme muutosta. Nyt en tiedä, mitä tarvitsemme, Giannone sanoo.

Doris McColl äänestää Joe Bidenia, Emily Giannone pohtii vielä kantaansa.­

Myyjänä työskentelevä Giannone nauttii äitinsä Doris McCollin kanssa lounasta dinerissa Hamlinin kylässä. Giannone oli tiukasti Trumpin takana aina ensimmäiseen vaaliväittelyyn asti.

Kaoottisessa väittelyssä Trump väitti, että hänen ansiostaan diabeteksen hoidossa käytetty insuliini on ”halpaa kuin vesi”.

– Sisarentyttäreni on tyypin yksi diabeetikko. Hän ei saa insuliinia veden hinnalla, Giannone tyrmää.

Nyt Giannone ei tiedä, äänestääkö Trumpia, demokraattien Joe Bidenia vai muusikko Kanye Westiä, joka on saanut nimensä äänestyslipulle 12 osavaltiossa.

– En tiedä, mitä teen. Saatan ihan oikeasti äänestää Kanyea. En todellakaan tiedä, mitä teen.

” Hän väittää, että se on kuin flunssa. Flunssaan ei ole kuollut viidessä vuodessa yhtä monta ihmistä kuin koronaan seitsemässä kuukaudessa.

Giannone on äärimmäisen harvinainen, kannastaan yhä epävarma äänestäjä. Tuoreiden mielipidetiedustelujen mukaan heitä on vain kolme prosenttia äänestäjäkunnasta.

Se on Trumpin kannalta erittäin huono asia, sillä hän on mittausten mukaan jo noin kymmenen prosenttiyksikön takamatkalla Bideniin verrattuna. Vaaleihin on aikaa alle neljä viikkoa, ja ennakkoääniä on annettu jo yli yhdeksän miljoonaa.

Yhdysvaltain vaalitavan vuoksi vaalit ratkeavat vaa’ankieliosavaltioissa, joista Pennsylvanian merkitys on kaikkein suurin. Sielläkin Biden johtaa seitsemällä prosenttiyksiköllä.

Räppäri Kanye West kuvattuna ensimmäisessä vaalikampanjatilaisuudessaan heinäkuussa.­

McColl, 66, ei äänestänyt neljä vuotta sitten lainkaan, mutta nyt hän kannattaa Bidenia. Eläkkeellä oleva sairaanhoitaja on erittäin pettynyt siihen, miten Trump on vähätellyt koronavirusta.

– Hän väittää, että se on kuin flunssa. Flunssaan ei ole kuollut viidessä vuodessa yhtä monta ihmistä kuin koronaan seitsemässä kuukaudessa. Se on fakta, McColl sanoo.

Jopa oman sairastumisensa jälkeen Trump twiittasi, että taudissa ei ole mitään pelättävää.

– Se oli naurettavin asia, jonka olen koskaan kuullut, Giannone hymähtää.

McColl kertoo oman tätinsä kuolleen koronavirukseen.

– Minulla on myös ystävä, joka oli kaksi ja puoli kuukautta koomassa viruksen takia. Onneksi hän selviytyi.

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden puhui kampanjatilaisuudessaan Las Vegasissa perjantaina.­

Koronaviruskriisi on mielipidetiedusteluiden mukaan äänestäjille vaalien toiseksi tärkein teema talouden jälkeen. Pennsylvanian äänestäjät luottavat Bidenin hoitavan pandemian Trumpia paremmin prosentein 52–32.

Erityisesti naiset ovat kääntyneet Trumpia vastaan kaikkialla Yhdysvalloissa. Miesten keskuudessa ehdokkaat ovat käytännössä tasoissa, mutta naiset aikovat äänestää Bidenia jopa 20 prosenttiyksikön erolla.

Toisella puolella ravintolaa lounastaan nauttivat Celeste Brown, 51, ja Marla Ogof 61. Myös Brown sanoo menettäneensä sukulaisensa koronavirukselle. Hänen setänsä sai tartunnan vanhainkodissa.

– Se ei ole harmiton. Meidän täytyy suojella itseämme. Näyttää siltä, että Trump ei noudata mitään varotoimia. Hän tuntuu ajattelevan, että siitä ei ole mitään vaaraa, Brown sanoo.

Celeste Brown ja Marla Ogof ovat Joe Bidenin tukijoita.­

Rekkakuskina työskentelevä Brown aikoo äänestää Bidenia, aivan kuten eläkkeellä oleva Ogof. Molemmat olivat Clintonin takana neljä vuotta sitten.

– Tavallaan ymmärrän, miksi jotkut äänestivät Trumpia. Hän on erilainen, hän on sitä ja tätä, hän ei ole tavallinen poliitikko. Ymmärrän. Mutta nyt en enää näe, miten kukaan voi kannattaa häntä, Brown sanoo.

Biden on jo saanut Ogofin perheen naisilta kaksi ääntä.

– Minulla on kaksi tytärtä, kaksoset. He täyttivät 18 vuotta heinäkuussa, Ogof kertoo.

– Heistä toinen sanoi, että ensimmäinen asia, jonka hän teki 18 täytettyään oli rekisteröityä äänestäjäksi, koska hän ei pidä siitä, mitä on meneillään. He molemmat postittivat jo ennakkoäänensä, koska he opiskelevat toisella paikkakunnalla.