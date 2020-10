Vaalijohtaja Nadeen Manzoni on yksi niistä henkilöistä, joihin koko maailma kääntää katseensa USA:n vaalipäivänä.

Olemme puhuneet lähes puoli tuntia marraskuun presidentinvaalien haasteista, kun kysyn Piken piirikunnan vaalijohtajalta Nadeen Manzonilta, mikä on hänen suurin huolensa.

Odotan vastausta pitkistä jonoista tai sähkökatkoista, kenties kirjeäänten myöhästymisestä. Manzoni yllättää:

– Vaalipäivänä moni asia voi mennä pieleen, mutta luulenpa että tällä kerralla suurin pelkoni on protestit ja levottomuudet, Manzoni sanoo.

Se kuulostaa hätkähdyttävältä, sillä Pennsylvanian osavaltion koillisosassa sijaitseva Pike on unelias maaseutumainen piirikunta. Sen pääkaupunki Milford on tuhannen ihmisen taajama, jonka päivän ainoan ruuhkan aiheuttavat keltaiset koulubussit, jotka kello 15 ajavat pääkatua pitkin noutamaan lapset kotiin.

Vaalitoimistossa 13 vuotta työskennelleen Manzonin mukaan vaalit ovat sujuneet piirikunnassa aina rauhallisesti. Nyt eletään kuitenkin poikkeuksellista vaalivuotta.

– Aina kun katsoo uutisia, tuntuu että olemme ruutitynnyrissä. Jos äänestyspaikkojen ulkopuolella on ihmisiä kampanjoimassa, ei tarvita paljoa kuuman väittelyn syttymiseksi.

Äärioikeistolainen Proud Boys -järjestö osoitti mieltä Oregonin Portlandissa syyskuun lopussa.­

Yhdysvalloissa äänestetään 3. marraskuuta maan presidentistä seuraavalle nelivuotiskaudelle. Samalla vaaleissa täytetään myös senaatin, kongressin ja paikallishallinnon paikkoja.

Presidentinvaalista odotettiin kuumaa jo ennen koronavirusta, mutta pandemia sekoitti vaalit täydellisesti. Kesän esivaaleissa monet eivät uskaltautuneet äänestyspaikoille tartunnan pelossa, ja kirjeäänestämisen suosio kasvoi ennätysmäisen suureksi.

Monmouthin yliopiston tuoreen mielipidetiedustelun mukaan 30 prosenttia äänestäjistä aikoo äänestää marraskuun vaaleissa postitse – tai on jo niin tehnyt.

– Tämä ei ole missään tapauksessa normaali vaalivuosi, Manzoni sanoo.

” Totta puhuakseni vaalivilppiä on ollut Pennsylvaniassa tai valtakunnallisestikin hyvin vähän. En pidä sitä niin suurena ongelmana kuin ihmiset kuvittelevat.

Gallupeissa takamatkalla oleva presidentti Donald Trump on jo kuukausia viljellyt epäluuloa kirjeäänestystä kohtaan. Trumpin mukaan se johtaa vaalivilppiin. Trump itse on äänestänyt kirjeitse useissa viime vaaleissa.

Puheet vilpistä ovat saaneet äänestäjät levottomiksi myös Pikessa. Republikaanien hallitsemassa piirikunnassa 61,5 prosenttia äänistä meni neljä vuotta sitten Trumpille.

– Huhut ovat villejä. Monet ovat huolestuneet vaalivilpistä, Manzoni sanoo.

– Mutta totta puhuakseni vaalivilppiä on ollut Pennsylvaniassa tai valtakunnallisestikin hyvin vähän. En pidä sitä niin suurena ongelmana kuin ihmiset kuvittelevat.

Pennsylvania on presidentinvaalien kannalta erittäin ratkaiseva osavaltio. Useimpien arvioiden mukaan sen voittaja on Valkoisen talon herra. Neljä vuotta sitten Trump kukisti Hillary Clintonin Pennsylvaniassa 0,7 prosenttiyksiköllä, mutta nyt Joe Biden on selvästi Trumpin edellä gallupeissa.

Koska Pennsylvania on niin tärkeä, puolueet ovat marssittaneet sinne liudan lakimiehiä riitelemään vaalien järjestämisestä. Jokaisella osavaltiolla on omat vaalilakinsa, ja kiistoja käydään muuallakin Yhdysvalloissa.

Asetelmat ovat kaikkialla selvät: Bidenin demokraattinen puolue haluaa helpottaa kirjeäänestämistä, Trumpin republikaaninen puolue rajoittaa sitä.

Pennsylvanian korkein oikeus linjasi syyskuussa, että kirjeäänet voidaan laskea, vaikka ne saapuisivat perille kolme vuorokautta vaalipäivän jälkeen.

Republikaaninen puolue on valittanut päätöksestä liittovaltion korkeimpaan oikeuteen. Sen mukaan vain vaalipäivän iltaan mennessä saapuneet kirjeäänet pitäisi laskea.

Piken piirikunnan hallintorakennus Milfordissa Pennsylvanian osavaltiossa.­

Yhden muutoksen republikaanit saivat Pennsylvaniassa läpi: kirjeääntä ei lasketa, jos äänestäjä ei ole sulkenut äänestyslippuaan äänestyspaketissa tulevaan sisäkuoreen ja vasta sitten palautuskuoreen.

Kahden kuoren on tarkoitus taata vaalisalaisuus. Vaaliviranomaiset tarkastavat ulkokuoren tiedoista, onko kirjeäänen lähettäjällä äänioikeus ja vertaavat sen nimikirjoitusta rekisteriinsä. Sen jälkeen äänestyslipun sisältävä sisäkuori siirretään syrjään odottamaan äänten laskemista.

Kaikki äänestäjät eivät ole aikaisemmissa vaaleissa ymmärtäneet sulkea äänestyslippuaan sisäkuoreen. Hylätyistä ”alastomista äänestyslipuista” saattaa tulla marraskuussa suuri puheenaihe. Arvioiden mukaan niitä voi tulla pelkästään Pennsylvaniassa kymmeniätuhansia.

– Meidän käytäntömme on aina ollut laskea alastomat äänestysliput. Nyt emme voi sitä tehdä, Manzoni sanoo.

– Minusta se ei ole ollut ongelma. Jos joku halusi laittaa äänestyslippunsa kuoreen suojaamatta yksityisyyttään, olen olettanut että heillä on siihen oikeus.

Tällä viikolla Manzoni ja hänen alaisensa pääsivät vihdoin postittamaan kirjeäänestyspaketteja äänestäjille. Niitä oli pyydetty viime viikon maanantaihin mennessä 11 000. Piirikunnassa annettiin neljä vuotta sitten kaikkiaan 26 000 ääntä.

Manzoni ei kuitenkaan usko, että kaikki kirjeäänestyspaketin tilanneet sen myös käyttävät. Puheet postin epäluotettavuudesta ovat hänen mukaansa pelottaneet osaa. Mikäli postitse saapuneen äänestyslipun tuo vaalipäivänä äänestyspaikalle, voi äänestystapansa vaihtaa perinteiseen.

Presidentti Trump on kehottanut kannattajiaan äänestämään ensin kirjeitse ja menemään vaalipäivänä äänestyspaikalle tarkistamaan, onko ääni laskettu.

– No ei. Se on laitonta. Kahdesti ei voi äänestää. Ja siitä jää kiinni, Manzoni tyrmää.

Äänestyslipulla äänestetään muustakin kuin pelkästä presidentistä.­

Ennakkoäänestys alkoi Virginian osavaltiossa jo 18. syyskuuta.­

Koronavirus mullistaa myös äänestyspaikkoja. Manzoni on sikäli onnekas, että Piken piirikunnassa on pandemiasta huolimatta löytynyt riittävästi vapaaehtoisia vaalivirkailijoita. Kaikki äänestyspaikat ovat vaalipäivänä auki kello 7–20.

Sisään otetaan kuitenkin vain rajattu määrä ihmisiä kerrallaan.

– Olemme yrittäneet viestiä, että ihmisten pitää varautua jonottamaan mahdollisesti ulkona kylmässä jonkin aikaa, Manzoni sanoo.

Äänestäjiä on kehotettu tuomaan omat kynänsä, ja heitä vaaditaan käyttämään maskeja.

– Emme voi kuitenkaan evätä kenenkään äänioikeutta, jos he eivät siihen suostu.

Nadeen Manzoni näyttää, kuinka äänestyslippu syötetään ääntenlaskuskanneriin.­

Ääntenlaskuskanneri laskee äänet.­

Manzonille tulosten raportoiminen vaalipäivän iltana on kunnia-asia. Pennsylvanian lain mukaan postiääniä saa alkaa syöttää äänet laskeviin skannereihin aamuseitsemältä, mutta tulokset saa ottaa ulos koneelta vasta vaalihuoneiden sulkeuduttua.

– Koko vuoden työmme huipentuu yhteen päivään. Odotan sitä kuin pikkulapsi joulua. Jos emme pysty raportoimaan tuloksia vaali-iltana, se on minulle antikliimaksi.

Manzoni ei kuitenkaan usko, että Pikea suuremmat piirikunnat Pennsylvaniassa pystyvät samaan. Postiäänten tarkistus ja käsittely vie enemmän aikaa kuin tavallisten äänten. Oma lukunsa ovat myöhässä saapuvat äänet. Ne voivat kääntää tuloksen useita päiviä vaalipäivän jälkeen.

Ja jos tulokset ovat tiukkoja, lakimiesten armeijat ovat valmiina haastamaan ne. Oliko kirjeäänen kuoren allekirjoitus aito? Mikä päivämäärä postileimassa tarkalleen ottaen oli?

Edellisellä viikolla 23 ylityötuntia tehnyt Manzoni on tähän aikaan vaalivuodesta kiireisempi kuin tontut Korvatunturilla, joten on aika viimeiselle kysymykselle.

Koska tiedämme, kuka voitti presidentinvaalit?

– Kun ottaa huomioon kaiken, mitä on meneillään, en uskalla edes arvata. Toivon todella, että 30 päivän sisällä vaaleista.