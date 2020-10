Suora lähetys kello 21: Valkoisessa talossa 2 000 vieraan tilaisuus – Trump pitää puheen laista ja järjestyksestä

Kyseessä on Yhdysvaltain presidentin ensimmäinen yleisötilaisuus sen jälkeen, kun hänen ilmoitettiin reilu viikko sitten saaneen koronatartunnan.

Koronaviruksesta toipuvan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin odotetaan puhuvan lauantai-iltana Suomen aikaa Valkoisessa talossa järjestettävässä tilaisuudessa. Kyseessä on Trumpin ensimmäinen yleisötilaisuus sen jälkeen, kun tieto hänen koronatartunnastaan kerrottiin julkisuuteen viime viikon perjantaina.

IS välittää Reutersin suoraa lähetystä Trumpin puheesta noin kello 21 alkaen. Lähetys on katsottavissa artikkelin yläosassa olevasta videoikkunasta.

CNN:n lähteen mukaan tilaisuuteen on kutsuttu noin 2 000 ihmistä siitä huolimatta, että Valkoisen talon ruusutarhassa syyskuun lopulla järjestetyllä korkeimman oikeuden tuomarin nimitysseremonialla uskotaan olevan yhteys Trumpin henkilökuntaa parhaillaan koettelevaan tartunta-aaltoon. Lauantain tapahtuman kerrotaan herättäneen huolta henkilökunnan keskuudessa.

Tilaisuuden kutsun käsiinsä saaneen ABC Newsin mukaan vieraiden on odotettu kerääntyvän Valkoisen talon etelänurmelle alkaen kello 11.30 paikallista aikaa eli kello 18.30 Suomen aikaa. Trumpin odotetaan puhuvan yleisölle Valkoisen talon parvekkeelta noin kello 21 Suomen aikaa.

Kutsussa Trumpin puheen aiheeksi on mainittu ”Yhdysvaltain presidentin mainintoja laista ja järjestyksestä rauhanomaisille mielenosoittajille”.

Trumpin itsensä kerrotaan pysyvän turvallisen etäisyyden päässä vieraista. Vielä perjantaina presidenttiä hoitaneet lääkärit eivät olleet vahvistaneet, etteikö hän voisi edelleen tartuttaa virusta muihin ihmisiin.

Trumpin julkinen esiintyminen herättänee mielenkiintoa, sillä hänen terveydentilastaan kuluneen viikon aikana kerrottujen tietojen ristiriitaisuus on jättänyt tilaa spekulaatioille siitä, mikä presidentin todellinen kunto on. Sairaalahoidossa kolme päivää viettänyt Trump on itse kertonut voivansa erinomaisesti, mutta esimerkiksi torstaina hänen kuultiin köhivän ja puhuvan flunssaisella äänellä Fox-kanavan puhelinhaastattelussa.

– Juuri nyt olen ilman lääkitystä, Trump kertoi perjantai-iltana niin ikään Foxille.

Nimettömänä ABC:lle puhuneen, tilaisuuden järjestelyistä perillä olevan lähteen mukaan turvajärjestelyihin on panostettu tällä kertaa enemmän kuin syyskuun lopulla ruusutarhassa järjestetyn.

Valkoisen talon ruusutarhassa järjestettiin kaksi viikkoa sitten tuomari Amy Coney Barrettin nimitystilaisuus, jonka osallistujista useiden on kerrottu sittemmin saaneen koronavirustartunnan.­

– Kaikkien osallistujien on tuotava mukanaan maski, ja heitä ohjeistetaan pitämään sitä Valkoisen talon rakennuskompleksin alueella. Kaikkien osallistujien on myös osallistuttava aamulla covid-19-tarkastukseen. Se koostuu lämpötilan mittaamisesta sekä lyhyestä kyselystä, lähde kertoi.

Hän painotti kutsuvieraiden terveyden ja turvallisuuden olevan järjestäjien prioriteettina. Lähteen mukaan vieraita myös ”rohkaistaan voimakkaasti” tartuntatautikeskus CDC:n antamien suositusten noudattamiseen.

ABC:n mukaan asiantuntijat pelkäävät lauantain tilaisuuden kaltaisten tapahtumien pahentavan entisestään Valkoista taloa jo koettelevaa kriisiä sekä vauhdittavan taudin leviämistä edelleen. Kanavan näkemän hallinnon sisäisen muistion mukaan keskiviikkoon mennessä positiivisen koronatestin tuloksen oli saanut ainakin 34 Valkoisen talon työntekijää sekä muuta hallintoon kytkeytyvää henkilöä.

Koronaviruksen vähättelystä syytetyn Trumpin julkiset esiintymiset eivät jää lauantaihin. Perjantaina presidentin kampanjatiimi ilmoitti tämän matkustavan heti maanantaina Floridan Sanfordiin, jossa tarkoituksena on puhua siellä järjestettävässä Make America Great Again -tapahtumassa.

Trumpin kampanjalle tämän koronatartunta oli hankala hidaste, sillä presidentinvaalit häämöttävät jo reilun kolmen viikon päässä. Presidentti itse on korostanut kuluneella viikolla useaan otteeseen olevansa halukas palaamaan kampanjoimaan sekä kykenevänsä siihen myös vointinsa puolesta.