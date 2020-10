Armenia ja Azerbaidzhan syyttävät toisiaan tulitauon rikkomisesta Vuoristo-Karabahissa

Moskovassa viime yönä sovittu tulitauko ei näytä pitävän.

Armenia ja Azerbaidzhan syyttävät toisiaan tulitauon rikkomisesta Vuoristo-Karabahin konfliktissa. Moskovassa rauhanneuvotteluissa sovitun tulitauon piti alkaa lauantaina keskipäivällä paikallista aikaa.

Armenian puolustusministeriön mukaan azerbaidzhanilaisjoukot aloittivat hyökkäyksen Karakhanbeyliin pian tulitauon alkamisen jälkeen. Azerbaidzhanin puolustusministeriön mukaan armenialaisjoukot ovat puolestaan tulittaneet tulitauon alkamisen jälkeen Terterin ja Agdamin alueita.

– Armenia rikkoo sovittua tulitaukoa räikeästi, Azerbaidzhanin puolustusministeriön edustaja sanoi.

Osapuolten kerrottiin aamupäivällä tulittavan toisiaan kiivaasti ennen sovitun tulitauon alkamista.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov kertoi lauantain vastaisena yönä Moskovassa, että Armenia ja Azerbaidzhan ovat suostuneet tulitaukoon.

Tulitaukoa perusteltiin humanitaarisilla syillä. Tulitauon aikana osapuolten oli määrä vaihtaa vankeja ja ruumiita. Kansainvälisen Punaisen Ristin oli tarkoitus toimia välittäjänä osapuolten välillä.

Neuvottelut Vuoristo-Karabahin konfliktin ratkaisemiseksi alkoivat Moskovassa perjantaina.

Pitkäaikaisen konfliktin tuoreimmat taistelut puhkesivat kaksi viikkoa sitten. Tuhannet siviilit ovat joutuneet pakenemaan taisteluja. Yli 450 ihmisen kerrotaan kuolleen viimeisimmissä taisteluissa.

Turkki mukaan neuvottelupöytään?

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Toni Alarannan mukaan Armenian ja Azerbaidzhanin kiistaan ei ole näköpiirissä helppoa ratkaisua, sillä Vuoristo-Karabahin alue on molemmille maille tärkeä ja tunnetasolle menevä kysymys.

Neuvostoliiton johtaja Josif Stalin liitti armeniankielisten asuttaman alueen aikanaan Azerbaidzhaniin. Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen vuonna 1992 Armenia hyökkäsi Vuoristo-Karabahiin ja otti sen takaisin itselleen.

Kansainvälisen oikeuden mukaan Vuoristo-Karabah kuuluu edelleen Azerbaidzhanille. Alarannan mukaan myös Venäjä on tätä mieltä.

Viime aikoina tilannetta on mutkistanut se, että Azerbaidzhan on halunnut tukijansa Turkin mukaan neuvottelupöytään. Tähän asti neuvotteluja on käyty niin sanotun Minskin ryhmän eli Ranskan, Venäjän ja Yhdysvaltojen johdolla. Venäjä ei halua, että Turkki pääsee kasvattamaan vaikutusvaltaansa alueella.

– Jos Turkki tulisi tähän mukaan, se tarkoittaisi kokonaan uudenlaista tilannetta. Tämä alue on perinteisesti ollut Venäjän takapihaa, Alaranta sanoi STT:lle.

Alaranta muistuttaa, että Vuoristo-Karabah on vain yksi useista Venäjän ja Turkin välisen kamppailun näyttämöistä, sillä maat ovat napit vastakkain myös Syyriassa ja Libyassa.

Alarannan mukaan Turkin antama sotilaallinen tuki on vahvistanut merkittävästi Azerbaidzhanin asevoimia ja rohkaissut sitä entistä aggressiivisempaan toimintaan Vuoristo-Karabahissa.