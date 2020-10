Delta-hurrikaani iski Yhdysvaltain rannikolle – lähes 600 000 taloutta ilman sähköä Louisianassa

Alueella on lisäksi tulvia sademäärien noustua pahimmillaan jopa satoihin millimetreihin.

Meksikonlahdella toisen kategorian hurrikaaniksi yltynyt Delta-myrsky saavutti Yhdysvaltain rannikon lauantain vastaisena yönä Suomen aikaa. Louisianan osavaltion lounaisosaan iskenyt hurrikaani katkaisi sähköt sadoilta tuhansilta asiakkailta.

Yhdysvaltain alueella sähkökatkoksia seuraavan poweroutage.us-sivuston mukaan Louisianassa oli lauantaiaamuna sähköttä 495 000 asiakasta ja naapuriosavaltio Texasissa 101 500 asiakasta.

Lisäksi alueella on valtavia tulvia sademäärien ollessa pahimmillaan jopa satoja millimetrejä. Tuhannet ihmiset evakuoituivat kodeistaan hurrikaanin tieltä.

Delta-hurrikaanin mukanaan tuomat rankkasateet ovat aiheuttaneet tulvia Louisianassa.­

Tuulennopeus nousi CNN:n mukaan rantautumishetkellä jopa 45 metriin sekunnissa. Sisämaahan edetessään Delta on heikentynyt jo ensimmäisen luokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen ennustusten mukaan se jatkaa etenemistään koilliseen kohti Mississippin ja Tennesseen osavaltioita heikentyen samalla trooppiseksi myrskyksi ja edelleen trooppiseksi matalapaineeksi.

Ainakaan toistaiseksi Deltan ei ole raportoitu aiheuttaneen kuolemantapauksia. Reilu kuukausi sitten samalle alueelle iski neloskategorian hurrikaani Laura, jonka seurauksena ainakin 14 ihmistä kuoli.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Yhdysvaltain rannikolle on tänä vuonna iskenyt jo 10 hurrikaania, mikä on enemmän kuin yli sataan vuoteen. Edellinen ennätys on vuodelta 1916.