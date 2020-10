Henkilääkäri hoiti kuolemansairasta presidenttiä suonensisäisesti kesken tärkeää vierailua – näin vakavia sairauksia on ollut maailman tunnetuimmilla johtajilla

Johtajien sairauksia on yritetty paitsi hoitaa, myös pitää piilossa alamaisilta.

Presidentti Donald Trumpin terveydentilaa on seurattu Yhdysvalloissa ja maailmalla herkeämättä sen jälkeen, kun hänen kerrottiin saaneen Covid-19-tartunnan.

74-vuotias Trump ei ole ensimmäinen, eikä varmasti viimeinenkään, valtionpäämies, joka on saanut vaarallisen taudin kesken virkakauden. Monet johtajat ovat sairastaneet jo ennen valtaannousua – ja osa on yrittänyt salata sairautensa.

IS esittelee neljä tapausta kuluneiden reilun sadan vuoden ajalta.

1. Britannian pääministeri David Lloyd George

Ensimmäisen maailmansodan loppu häämötti vain parin kuukauden päässä, kun Britannian pääministeriä David Lloyd Georgea odotti sankarin vastaanotto Manchesterissa 11. syyskuuta 1918.

Hän oli tiivistänyt yhteistyötä Ranskan kanssa Saksan lyömiseksi, ja nyt Lloyd Georgelle luovutettaisiin kotikaupungin avaimet kansalaisten hurratessa Albert Squarella.

Pääministeri ei koskaan saapunut paikalle. Hänen kurkkunsa oli tullut kipeäksi vain pari tuntia aikaisemmin, ja pian hän makasi sängyssä kuumehorkassa. 55-vuotias David Lloyd George oli yksi miljoonista, jotka sairastuivat espanjantaudin ensimmäisessä aallossa.

Britannian pääministeri David Lloyd George oli yksi miljoonista, jotka sairastuivat espanjantaudin ensimmäisessä aallossa vuonna 1918.­

Lloyd Georgen korkea kuume kesti viikon. Hän makasi kymmenen päivää sängyssä Manchesterin kaupungintalolle nopeasti rakennetussa sairaalassa. Pääministerin tila heikkeni nopeasti, ja hänet kytkettiin hengityskoneeseen.

Palvelija kuvaili Lloyd Georgen tilaa myöhemmin julkisuudessa sanaparilla ”touch and go”. Sen voi suomentaa vaikkapa ”kiikun kaakun”: Lloyd Georgen kunto oli niin huono, ettei hänen selviämisestään ollut takeita.

Maattuaan viikon sairaalatiloissa Manchesterissa, hän kykeni kuitenkin matkustamaan junalla viisituntisen matkan takaisin Lontooseen.

Toipuminen kesti kuukausia, mutta lopulta Lloyd George parani ja pääsi osallistumaan Pariisin rauhanneuvotteluihin seuraavana vuonna.

Ensimmäisen maailmansodan asiantuntija avasi BBC:lle kuinka johtajan sairastumiseen suhtauduttiin sotaa käyvässä maassa.

– Kaikkia uutisia, jotka olisivat voineet vaikuttaa julkiseen moraaliin ja mahdollisesti häiritä sotatoimia, valvottiin tiukasti, tohtori Gethin Matthews Swansean yliopistosta kuvaili.

Uutisoinnin aloitti The Westminster Gazette vasta kaksi päivää myöhemmin. 13. syyskuuta julkaistussa numerossa kerrottiin, että pääministeri David Lloyd George oli ”vilustunut pahasti”.

Espanjantauti-nimellä tunnettu pandemia riehui vuosina 1918–1920. Sen aiheutti harvinaisen tappava influenssa A:n alatyyppi H1N1. Arviot kuolleiden määrästä vaihtelevat noin 30 miljoonasta jopa sataan miljoonaan. Suomessa vitsaukseen kuoli noin 20 000 ihmistä.

2. Ranskan presidentti Francois Mitterrand

Kaksi kautta Elysee-palatsissa istunut sosialisti Francois Mitterrand oli kuolemansairas suuren osan valtakausistaan, mutta asia pidettiin tarkasti salassa.

Mitterrand sairasti eturauhassyöpää, ja hän joutui jatkuvasti rankkoihin hoitoihin – usein jopa kesken virkatehtävien. Kabinetin suurin huoli terveydentilan lisäksi oli suorittaa hoidot niin ettei kukaan huomannut.

David Owen kuvailee kirjassa Sickness and in Power: Illness in Heads of Government During the Last 100 Years, kuinka Ranskan presidenttiä hoidettiin kesken valtiovierailujen.

– Mitterrandin henkilääkäri ripusti tiputusletkun taulunkoukkuun tai vaateripustimeen, jos presidentille annettava suonensisäinen hormonihoito piti tehdä kesken virallisen vierailun.

– Näin ollen heidän ei tarvinnut takoa naulaa suurlähetystön tai toisen valtion vierastalon seinään, Owen kirjoittaa.

Ranskan presidentti Francois Mitterrand (vasemalla) oli kuolemansairas suuren osan valtakausistaan, mutta asia pidettiin tarkasti salassa.­

Mitterandin eturauhassyöpä myönnettiin vasta valtakauden lopulla. Hänen viimeinen presidenttikautensa päättyi toukokuussa 1995, ja hän kuoli seuraavan vuoden tammikuussa.

Mitterandin lääkärinä toiminut Claude Gubler julkisti pian kuoleman jälkeen paljastuskirjan, jossa hän kertoi, että raportteja presidentin terveydentilasta oli vääristelty viimeiset 14 vuotta – käytännössä siitä lähtien, kun Mitterandista oli tullut presidentti vuonna 1981.

3. Kiinan diktaattori Mao Zedong

Kiinan kulttuurivallankumouksessa toisinajattelijoiden vainoamisen ja murhaamisen aivan uusiin ulottuvuuksiin vienyt Mao Zedong sairasti parantumatonta ALS-tautia.

Amyotrofinen lateraaliskleroosi eli ALS on selkäytimessä kulkevien liikehermojen sairaus, jossa lihaksia käskyttävät hermot tuhoutuvat vähitellen. Tunnettuja ALS-potilaita ovat edesmennyt kosmologi ja huipputiedemies Stephen Hawking sekä yhdeksi maailman parhaimmista kitaristeista tunnustettu Jason Becker.

Maon johtamat kommunistit löivät nationalistipuolue Kuomintangin Kiinan sisällissodassa 1950. Alkoi maolaisuuden ja yhden totuuden aika. Seurauksena oli useampi nälänhätä ja ”puhdistuksia”, joissa henkensä menetti eri arvioiden mukaan jopa 70 miljoonaa kiinalaista.

Kiinan diktaattori Mao Zedong sairasti parantumatonta ALS-tautia. Sairaus kalvoi puhemiehen terveyttä hitaasti, mutta varmasti.­

Lopulta tuli myös Maon vuoro. ALS kalvoi puhemiehen terveyttä hitaasti, mutta varmasti. Vuonna 1974 Mao oli jo niin sairas, että ei kyennyt kävelemään omin voimin. Hänen avustajansa syöttivät häntä kädestä. Kun sekään ei enää luonnistunut, Mao joutui suonensisäiseen ruokintaan.

Samoihin aikoihin Mao sai molempiin silmiinsä kaihin ja menetti myös kuulonsa. Viimeiset elinvuodet hänen ympärillään päivysti 16 lääkäriä ja 24 hoitajatarta yötä päivää.

Yksi lääkäreistä, Li Zhisui, kirjoitti puhemies Maon kohutut muistelmat vuonna 1994. Siinä hän kuvailee kuinka sairaanhoitajiksi puetut nuoret tanssijattaret joutuivat pesemään sairasta Maoa sienillä päivittäin.

Mao sai sydänkohtauksen 2. syyskuuta 1976, ja kuoli seitsemän päivää myöhemmin.

Virallinen Kiina yritti estää Li Zhisuin muistelmien julkaisun. Lääkäri oli onnistunut pakenemaan Yhdysvaltoihin Maon kuoleman jälkeen.

The private life of chairman Mao -kirjassa Zhisui kuvailee kuinka Mao ei pessyt koskaan sukuelimiään ja kuinka hän piti jopa 3 000 naisen haaremia. Maon sängyssä saattoi olla viisi naista yhtä aikaa.

Taustalla oli perimätieto, jonka mukaan Kiinan ensimmäinen keisari oli saavuttanut kuolemattomuuden oltuaan sukupuoli­yhteydessä tuhannen nuoren neitsyen kanssa.

4. Yhdysvaltain presidentti John F. Kennedy

Yhdysvaltain 35. presidentiksi valittu John Fitzgerald Kennedy hurmasi kansanjoukot niin kotimaassaan kuin maailmallakin nuorekkaalla ja energisellä imagollaan.

Totuus JFK:n kiiltokuvakuoren takana oli tyystin erilainen. 43-vuotiaana presidentiksi valittu Kennedy kärsi koko ikänsä useista vakavista sairauksista. Hänellä todettiin jo teini-iässä kivulias selkävika, joka ei koskaan parantunut useista leikkauksista huolimatta.

Kennedy sairasti myös harvinaista lisämunuaisen sairautta, Addisonin tautia. Sen pääoireita ovat voimattomuus, ruoka­haluttomuus ja laihtuminen. Taudinkuvaan voi liittyä äkillisiä hengenvaarallisia vaiheita, niin kutsuttuja ”Addisonin taudin kriisejä” kuten lihasheikkoutta, kuivumista, sekavuutta ja tajunnan tason laskemista.

Yhdysvaltain 35. presidentti John F. Kennedy kärsi koko ikänsä useista vakavista sairauksista. Kennedyllä todettiin jo teini-iässä kivulias selkävika ja lisäksi hän sairasti harvinaista lisämunuaisen sairautta, Addisonin tautia.­

Tautihistoria pyrittiin salaamaan, mutta avoimessa yhteiskunnassa se ei ollut aivan yksinkertaista enää 1960-luvullakaan.

Kennedyn vastustajat paljastivat jo presidentinvaalikampanjan aikana, että JFK:lla on kyseinen sairaus. Los Angeles Times julkisti kuitenkin vain demokraattien taitavasti kirjoitetun lausunnon, jossa JFK:n lääkärit vakuuttivat, että ehdokkaalla ei ole tuberkuloosin aiheuttamaa Addisonin tautia.

Asiaan ei tämän jälkeen palattu julkisuudessa, vaikka Kennedy todella sairasti Addisonin tautia. Hänen kohdallaan se oli puhjennut autoimmuunisairautena vuonna 1947, kun Kennedy oli 30.

USA:n laivaston lääkäri Lee R Mandel tutki presidentin terveystietoja postuumisti. Hän sai selville, että JFK nautti presidenttinä ollessaan päivittäin – tai useasti päivän aikana – C-vitamiinia, hydrokortisonia, anabolisia steroideja, tyroksiinilääkkeitä, fludrokortisonia, synteettistä opioidia difenoksylaattia sekä atropiinia, joka annetaan yleensä suonensisäisesti tai injektiona lihakseen.

Los Angeles Timeskin palasi asiaan 49 vuotta myöhemmin. Lehdessä todettiin syyskuussa 2009, että ”on vaikea uskoa kuinka Kennedyn perhe ja lähipiiri onnistuivat pitämään hänen sairaushistoriansa lähes salaisena”.