USA:ssa demokraatit ehdottavat, että presidentin henkistä tilaa selvittämään perustettaisiin komissio

Yhdysvalloissa demokraatit ehdottavat komission perustamista selvittämään sitä, onko republikaanipresidentti Donald Trump henkisen tilansa puolesta kykenevä hoitamaan virkaansa. Kongressin edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi esitteli lakialoitteen perjantaina.

Demokraatit vetoavat esityksessään perustuslain 25. lisäykseen, jonka mukaan varapresidentti voi ottaa tehtävän hoitaakseen, jos presidentti ei kykene täyttämään velvollisuuksiaan.

Pelosin mukaan lakiesityksen tarkoituksena on turvata johtamisen jatkuvuus maan hallinnon korkeimmassa virassa. Ehdotuksen taustalla on demokraattien mukaan huoli Trumpin koronavirustartunnasta ja siihen annetusta lääkityksestä, jonka on pelätty vaikuttavan presidentin mielialaan.

Pelosi kuitenkin vakuutteli perjantaina, ettei ehdotuksessa olisi kyse Trumpista.

– Mutta hän on osoittanut tarpeen luoda prosessi tulevien presidenttien varalle, Pelosi jatkoi.

Lakialoitteen myötä muodostettaisiin 16-henkinen komissio, jossa olisivat edustettuna niin demokraatit kuin republikaanitkin. Komissiossa olisi mukana muun muassa lääketieteen asiantuntijoita.

Aloitteen ei kuitenkaan uskota päätyvän laiksi saakka, sillä se vaatii republikaanijohtoisen senaatin hyväksynnän.

Trump: Olen täydellinen fyysisen kunnon esimerkki ja erittäin nuori

Pelkoja ovat lietsoneet presidentin käytös Twitterissä ja televisiohaastattelussa, jossa 74-vuotias presidentti sanoi olevansa ”täydellinen fyysisen kunnon esimerkki ja erittäin nuori”.

Pelosin mukaan Trump on irtautunut todellisuudesta tavalla, joka ”olisi hauskaa, jos se ei olisi niin tappavaa”.

Trump ampui takaisin välittömästi Twitterissä.

– Hullun Nancyn jos kenen pitäisi olla tarkkailtavana. Ei häntä turhaan hulluksi kutsuta!

Republikaanit syyttivät Pelosia jopa vallankaappauksen hautomisesta.

Perustuslain 25. lisäyksen käyttöönotto on epätodennäköistä, sillä Trumpille uskollisuudesta tunnetun varapresidentti Mike Pencen pitäisi haluta ottaa valta presidentiltä.

Valkoisen talon lääkärin mukaan Trumpin pitäisi lauantaista lähtien pystyä osallistumaan julkisiin tilaisuuksiin. Lääkäri Sean Conley sanoi lausunnossaan, että Trump on reagoinut koronahoitoihin ”erittäin hyvin”. Hänen mukaansa lauantaina tulee kuluneeksi kymmenen päivää siitä, kun Trumpilla todettiin koronavirustartunta.

Trumpin diagnoosin ajankohdasta ja tämän terveydentilasta on kerrottu viime päivinä ristiriitaisia tietoja.

Uutiskanava CNN kertoi, että Trumpin tiedottajalta Brian Morgensterniltä kysyttiin perjantaina yhteensä kuudella eri tavalla siitä, milloin Trumpille on edellisen kerran tehty koronatesti, jonka tulos on ollut negatiivinen. Hänen onnistui antaa toimittajille kuusi vastausta, jotka eivät todellisesti vastanneet alkuperäiseen kysymykseen.