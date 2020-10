Irina vaalii Pietarissa koronaan kuolleiden lääkäreiden ja hoitajien muistoa – he menehtyivät pelastaessaan muita

Kunnollisten suojavarusteiden puute näkyy terveydenhuollon ammattilaisten koronakuolinluvuissa. Spontaanisti kerätyllä kuva-aidalla on jo 96 muistotaulua.

Malaja Sadovajan kävelykatu on tuttu monille suomalaisille Pietarin-kävijöille. Katu alkaa Nevski prospektilta aivan Jelisejevin kuulun herkkukaupan viereltä, ja kesäisin se on täynnä iloista kaupunkihulinaa.

Nyt kesäkahvilat on purettu pois, ja tunnelma on muutenkin aiempaa apeampi. Syy siihen löytyy kadulta Pietarin radiotalon edustalta.

Radiotalo on pian valmistuvan remontin vuoksi yhä osittain huputettuna, ja rakennustyömaan edessä seisoo suoja-aita. Sen harmaisiin metallikehikoihin on kiinnitetty vieri viereen valokuvia ihmisistä, joiden ohitse ei yksinkertaisesti voi mennä pysähtymättä.

Nuorimmat kuvien henkilöistä ovat vain 30–40-vuotiaita. Elämäniloisia ja kunnianhimoisia lääketieteen ammattilaisia. Ensihoidon ja tehohoidon lääkäreitä, kirurgeja, sairaanhoitajia, laborantteja sekä sotilaslääketieteen ja yliopistollisen lääkärikoulutuksen ansioituneita ammattilaisia.

Irina Maslova keksi idean koronaan kuolleiden lääkäreiden ja hoitajien muistoaidasta. Hän tuo uusia kuvia aina, kun menehtyneiden tiedot saadaan varmistettua.­

Kaikki he ovat kuolleet koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Pietarissa. Suuri osa heistä on saanut tartunnan työtehtävissään ja vieläpä niin, että juuri he ovat yrittäneet pelastaa muita covid-19-tautiin sairastuneita.

Vastikään muistoaita täydentyi neljällä uudella kuvalla, kun aidan ideoija, pietarilainen aktivisti Irina Maslova kävi ripustamassa taulut paikalleen.

– Muistotauluja on nyt 96. Pietarissa on kuollut koronaan muitakin terveydenhuollon työntekijöitä, mutta me emme ole saaneet tietoja kaikista heistä, Maslova kertoo.

Maslova sai ajatuksen muistoaidan perustamisesta viime huhtikuussa siinä vaiheessa, kun Pietarissa oli virallisen tiedon mukaan kuollut vasta 27 ihmistä koronaan. Heistä peräti yhdeksän oli terveydenhuollon ammattilaisia.

Koronaan kuolleiden lääkäreiden ja hoitajien kuvat katselevat muistoaidalta suoraan kohti Pietarin terveyskomitean toimistoa.­

– Ryhdyin miettimään, kuka meitä kohta hoitaa, jos he yksi toisensa jälkeen kuolevat. Halusin, että heidän kohtalonsa ei jättäisi rauhaan viranomaisiamme, vaan he joutuisivat näkemään nämä kasvot.

Paikka muistoaidalle löytyi kuin kohtalon ohjaamana radiotalon remonttiaidasta. Sijainti on symbolinen monessakin mielessä.

Muistoaidan kuvat katselevat nyt suoraan kadun yli taloa, jossa sijaitsee Pietarin terveyskomitean toimisto. Juuri heidän viranhaltijansa kiistivät pitkään viime keväänä, että sairaaloiden henkilökunnalla olisi minkäänlaisia puutteita suojapuvuista ja hengityssuojista.

Itse radiotalo on puolestaan legendaarinen paikka, josta lähetettiin keskeytymättä uutis- ja hengennostatuslähetyksiä myös Leningradin piirityksen aikana 1941-44. Saarron aikana kaupungissa kuoli yli 640 000 siviiliä, mutta miljoonastakin puhutaan.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila on kaukana sodanaikaisen piirityksen kauhuista, mutta se on silti saanut monet miettimään kaupungin kärsimysten historiaa uudella tavalla.

Koronatartuntoja paljastuu Pietarissa nyt noin 460 päivässä, ja luku on kasvussa.­

Noin 5,4 miljoonan asukkaan Pietarissa on sairastunut virallisten tietojen mukaan koronaan 46 562 ihmistä, joista 3 184 on kuollut. Uusia tartuntoja paljastuu nyt noin 460 per päivä.

Venäjän viranomaisten puheissa koronaan kuolleista lääkäreistä ja sairaanhoitajista on tehty sankareita, joiden uhrautumista on kiitelty aivan kuin he olisivat virussodan marttyyreita.

Puhetapa ärsyttää Maslovaa, joka tekee itse päivätyötään seksityöläisten ja muiden hiv-riskiryhmien parissa ehkäistäkseen aidsin leviämistä.

– Vihaan puheita sankarilääkäreistä. Ei heidän tulisi olla sankareita, vaan heidän pitäisi saada vain lääkitä ihmisiä ilman pelkoa omasta kuolemastaan.

Pietarilaiset ovat ripustaneet aidalle kasvomaskeja, sillä lääkärien ja hoitajien koronakuolemat selittyvät pitkälti suojaimien puutteella.­

Pietarin sairaaloissa on Maslovan mukaan jatkuvaa pulaa ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Osa kieltäytyy työskentelemästä koronapotilaiden kanssa puutteellisten suojavarusteiden ja minimaalisen riskikorvauksen vuoksi.

Kuolleiden lääkäreiden ja sairaanhoitajien omaiset törmäävät puolestaan siihen, että heiltä yritetään kieltää oikeus korvauksiin. Yleisesti käytetty peruste on, että taudin työperäistä tartuntaa ei voida todistaa.

Muistoaidasta on tullut Pietarissa jo niin kuuluisa nähtävyys, että Maslova onnistui vastikään estämään aidan purkamisen. Kuvernööri Aleksandr Beglov joutui lupaamaan, että aita saa jäädä paikoilleen, kunnes lääkäreille ja hoitajille on ripustettu muistotaulut heidän omille työpaikoilleen.

Viranomaiset ovat vakuuttaneet, että myös aidan kuvat asetetaan esille, kunhan niille löydetään paikka. Maslova haluaisi, että kuvia ei piiloteta museoon, vaan niiden pitäisi olla helposti nähtävillä ja siten muistuttamassa viruksen vaarallisuudesta.

Sairaanhoitaja Julia Mihailova, 40, on yksi viimeisimmistä koronaan kuolleista. Hänen kuvansa odottaa tässä aidalle ripustamista.­

Muistoaidan eteen pysähtyy jatkuva virta pietarilaisia. He ottavat valokuvia aidasta ja siihen ripustetuista kasvomaskeista. Maskit muistuttavat siitä, että useat kuvagalleriaan päätyneistä olisivat tarvinneet kipeästi hengityssuojaimia, mutta kaikille ei ollut niitä riittävästi tarjolla.

– Onko heitä tosiaan näin monta? Ja niin nuoria ihmisiä. Enpä ollut ajatellut, päivittelee aidan eteen pysähtyvä nuori mies.

Hänellä itsellään on maski. Se näky on vielä harvinaisuus Pietarin kaduilla.