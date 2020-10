Eri arvioiden mukaan monella amerikkalaisella ei olisi pääsyä tai varaa Trumpin saamaan hoitoon ja lääkkeisiin.

Amerikkalaislehdet ovat laskeneet, kuinka paljon Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronahoito olisi maksanut tavalliselle amerikkalaiselle. Arviot vaihtelevat yli 80 000 eurosta jopa miljoonaan.

Trumpilla todettiin koronavirustartunta viime perjantain vastaisena yönä paikallista aikaa. Presidentti lensi viime viikon perjantaina Walter Reed -sotilassairaalaan, jossa vietti kolme yötä ennen kuin hänet kotiutettiin Valkoiseen taloon.

– Opin niin paljon koronaviruksesta. Yksi asia on varma. Älkää antako sen hallita elämäänne. Älkää pelätkö sitä. Te selviätte siitä, Trump sanoi Twitterissä julkaistulla videolla kotiuduttuaan.

– Meillä on parhaat hoitovälineet, parhaat lääkkeet, jotka on kaikki kehitetty hiljattain. Te päihitätte sen.

Yllä olevalla videolla Trump hehkuttaa Regeneronia, joka on kokeellinen vasta-aine cocktail.

Presidentti majoittui sotilassairaalassa presidentillisessä sviitissä, johon kuuluu muun muassa makuuhuone ja työhuone. Tähän vain harvalla amerikkalaisella olisi varaa.­

Käytännössä kuitenkin harvalla amerikkalaisella on mahdollisuus saada samanlaista hoitoa kuin Trumpilla ja monella ei olisi siihen edes varaa.

– Sen kaltainen hoito, jota presidentti sai – koko maassa, ellei koko maailmassa, on vain hyvin, hyvin, hyvin harvoja ihmisiä, jotka saavat sen tasoista hoitoa, terveydenhuoltoa ja sen kustannuksia tutkiva laskennallinen tutkija Bruce Y Lee kommentoi The Guardianille.

Leen laskelmien mukaan henkilöillä, jotka ovat Trumpin ikäisiä ja joiden riskitekijät ovat samankaltaiset, sairaalahoidon mediaanikustannukset ovat noin 93 459 dollaria (reilu 79 000 euroa). Tällä summalla voitaisiin antaa perushoito esimerkiksi keuhkokuumepotilaalle. Tällä summalla ei kuitenkaan saisi kokeellisia lääkkeitä tai hoitoja.

FAIR Healthin tietojen mukaan sairaalahoidon mediaanimaksut yli 60-vuotiailla koronapotilailla ovat olleet 61 912 dollaria (reilu 52 000 euroa.

Trumpin oma lääkäri Sean Conley puhumassa medialle. Taustalla muita presidenttiä hoitaneita lääkäreitä.­

New York Timesin Trumpin saama kokeellinen viruslääke Remdesivir maksaa 3 120 dollaria, joskin sen voi saada reilulla 2 000 dollarilla julkisen ohjelman kuten Medicaren kautta. Lisäksi lääkettä annetaan yleensä suoraan suoneen viiden päivän kuurina. Toisin kuin presidentti, potilaiden on yleensä oltava tämän takia sairaalassa, mikä nostaa hoidon kustannuksia.

Trump sai myös kokeellista vasta-aineterapiaa. Kyseistä lääkettä ei ole vielä hyväksytty käyttöön vaan sitä saavat ainoastaan kliiniseen tutkimukseen osallistuvat tai ne harvat, joille lääkettä on myönnetty annettavaksi myötätuntoisin perustein. Lääkeyhtiön mukaan kliinisten tutkimusten ulkopuolella lääkettä on annettu alle 10 henkilölle, The Atlantic on uutisoinut. Todennäköisesti lääkkeestä ei ole veloitettu vielä, mutta tilanne muuttuu, jos se hyväksytään käytettäväksi potilailla.

Keskimäärin hyväksytyt vasta-ainehoidot ovat viimeisen 20 vuoden aikana maksaneet keskimäärin 96 731 dollaria (reilu 81 000 euroa).

Myös helikopterilla sairaalaan lentäminen olisi kallista: keskiveloitus ilma-ambulanssista on ollut noin 39 000 dollaria (lähes 33 000 euroa).

Presidentti lensi helikopterilla Valkoisesta talosta Bethesdan Marylandissa sijaitsevaan sotilassairaalaan ja takaisin.­

Yllä olevissa hintaesimerkeissä ei ole huomioitu mahdollisia vakuutuksia.

Yhdysvalloissa hoidon ja lääkkeiden hintaan ja saatavuuteen vaikuttaa nimittäin paljon se, minkälainen terveys- ja sosiaalivakuutus henkilöllä on. Vakuutus tuskin kattaa koko hoitoa, mutta voi alentaa merkittävästi sen kustannuksia.

Vakuuttamattomilta amerikkalaisilta sairaalat veloittavat tavallisesti 1,5–12 kertaa enemmän kuin mitä ne voittavat vakuutusyhtiöiltä. Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta ja ehkäisystä vastaavan viranomaisen CDC:n mukaan alle 65-vuotiaista ilman vakuutusta on 30,1 miljoonaa eli noin 11,1 prosenttia.