Arja Paanasen kolumni: Pietarissa käytössä ovat kaula-, leuka- ja korvamaskit

Turvavälin pitäminen on venäläisille vielä hankalampaa kuin meille suomalaisille, sillä he tulevat mielellään lähelle toista ihmistä, Arja Paananen kirjoittaa.

Suomessa on ihmetelty, olemmeko me erityisen kovapäistä kansaa, kun kasvomaskeja käytetään laiskasti. Emme me ole. Meitäkin kekseliäämpiä koronaviruksen uhmaajia löytyy Venäjältä.

Moni venäläinen näyttää nimittäin kokevan kasvomaskin käytön paljon suuremmaksi vapaudenriistoksi kuin presidentti Vladimir Putinin hallintokoneiston kaikki rajoitukset yhteensä.

Pääsin havainnoimaan tätä, kun menin syyskuun lopussa Pietariin ensimmäistä kertaa sitten koronakevään.

Juuri ennen matkaani otin koronavirustestin, sillä se olisi ohjeiden mukaan uusi vaatimus Venäjän rajalla. 300 euroa maksanut negatiivinen todistus meni harakoille. Kukaan ei kysynyt sitä.

Brushnitsnojen raja-asemalla oli sen sijaan vastassa maskiton terveystarkastaja, joka mittasi kuumeen etämittarilla. Passintarkastaja olisi puolestaan halunnut nähdä työsopimukseni, mutta tarjoamani covid-19-testin paperi ei häntä kiinnostanut.

Pietarissa näkee monenlaisia maskivirityksiä. Suurin osa ei käytä maskia lainkaan, monilla maski roikkuu kasvojen tuntumassa kaikkialla muualla kuin siinä missä sen kuuluisi olla ja lopuilla murto-osalla maski on oikeaoppisesti suun ja nenän peittona.

Pietarilainen tarjoilija käyttää korvamaskia. Toisesta korvasta vapaana riippuvan maskin voi heittää nopeasti suun ja nenän eteen, jos vaikkapa joku viranomaisen tarkastaja sattuu maskia vaatimaan.­

Suosituinta on pukea maski niin, että se odottaa valmiudessa kaulalla. Maski nostetaan kasvoille, kun mennään kauppaan tai metroon – ja sitten maski lasketaan taas mahdollisine viruksineen muhimaan leuan alle seuraavaa käyttöhetkeä varten.

Paljon näkee myös leuanpeittomaskeja. Tai maski on pelkästään suun edessä, mutta nenä on paljaana.

Suosittua on myös roikottaa maskia toisesta korvasta, jolloin se heiluu koko ajan kasvojen tuntumassa edestakaisin. Siitä se heilautetaan nopeasti kasvojen eteen, jos joku sattuu maskin käyttöä vaatimaan.

Joissakin ravintoloissa tarjoilijoilla on maskien sijaan läpinäkyvät kasvovisiirit. Läppää ei kuitenkaan pidetä kasvojen edessä, vaan se on nostettuna otsalle lippikseksi.

Pietarilaisella tarjoilijalla on koronalippis. Kasvojen eteen tarkoitettu läpinäkyvä visiiri on nostettuna ylös otsalle.­

Tärkeilevimpiä ovat kaula-, leuka- ja suumallin ihmiset. Heillä itselläänhän on todistettavasti maski – olkoonkin, että virussuojauksen varmuuden kannalta maski voisi olla heillä yhtä hyvin vaikka kainalokuopassa.

Venäläisille koronavirus on hankala vältettävä myös siksi, että he tulevat mielellään lähelle toista ihmistä, jopa aivan tuntematontakin.

Kun äskettäin haastattelin pietarilaisia kadunkulkijoita koronaviruksesta, yritin pitää heihin turvaväliä. Jokainen heistä tuli keskustelun aikana automaattisesti lähemmäs ja lähemmäs, vaikka meillä kellään ei ollut siinä tilanteessa maskia.

Koronaan kuolleiden lääkäreiden ja hoitajien muistoaidan yksi tarkoitus on havahduttaa pietarilaisia koronaviruksen vaaroihin.­

Seuravaaksi menin terassille, jossa näytti olevan sopivan väljää. Sitä kesti vain hetken, sillä pian viereeni istahti iäkkäämpi nainen. Minulla ei ollut sillä hetkellä kasvomaskia ja hänenkin maskinsa oli vain leuan peittona.

Nainen tarttui kännykkään ja kuulin, kuinka hän alkoi purkaa huoliaan. Hänen läheisensä oli joutunut juuri sairaalaan koronaviruksen vuoksi.

Tuo hetki havahdutti. Parissa viikossa Pietari on opettanut minut jo melko tunnolliseksi kasvomaskin käyttäjäksi, vaikka syvältä selkäytimestä se ei tule vieläkään.

Kirjoittaja on Venäjään erikoistunut Ilta-Sanomien erikoistoimittaja.