Trumpin ylistämät koronalääkkeet on kehitetty abortoidun sikiön solujen avulla

Presidentin hallinnon abortinvastainen politiikka unohtui koronataudin hoidon aikana kun Trump ylisti saamaansa lääkettä.

Covid-19-tautiin sairastunutta presidentti Donald Trumpia on hoidettu lääkkeillä, joiden kehittämiseen on käytetty abortoidulta sikiöltä saatua kudosta. Trump on kehunut saamaansa ”ihmehoitoa”.

Trumpin hallinto on ollut abortinvastainen, ja aborttikielto on Trumpin kannattajille yksi keskeisiä vaaliteemoja.

Yhdysvaltalaismedian mukaan Trumpia hoidettiin viime viikolla sairaalassa lääkeyhtiö Regeneronin kehittämillä lääkkeillä, joiden testauksessa on käytetty 1970-luvulla abortoidun sikiön munuaiskudosta.

Trump saama lääkecocktail sisältää monoklonaalista vasta-ainetta.

Useat koronalääkkeitä kehittävistä lääkefirmoista käyttävät samaa 292T-solulinjaa, joka on peräisin 1970-luvun sikiöstä. Lisäksi kehitystyössä käytetään 1985 abortoidun sikiön solulinjaa.

Solulinjoja on käytetty myös viruslääke Remdesivirin kehittämisessä, kertoo New Yokr Times. Remdesivir on yksi Trumpin saamista lääkkeistä. Lääkefirmat Moderna ja AstraZeneca käyttävät samoja solulinjoja.

Trumpin hallinto leikkasi viime vuonna rahoituksen suurimmalta osalta lääketieteellistä tutkimusta, jossa käytetään hyväksi abortoituja sikiöitä.

– Ihmiselämän arvon kunnioittaminen sikiämisestä kuolemaan on presidentti Trumpin hallinnon korkea prioriteetti, tiedotti Yhdysvaltain terveysministeriö päätöksestä viime vuoden kesällä.

Keskiviikkona Trump kuitenkin ylisti videolla uusia koronalääkkeitä ja lupasi jakaa niitä ilmaiseksi kaikille tarvitseville. Samalla Trump lupasi edistää tutkimusvaiheessa olevan lääkeaineen käyttöönottoa kiireellisessä hoidossa.

Hän kehui Twitter-tilillään julkaistulla videolla lääkäreitä ja erityisesti Regeneron-yhtiön kehittämää ”vasta-aine cocktailia”.

– Se oli uskomatonta. Tunsin oloni hyväksi välittömästi, Trump sanoi.

Lue lisää: Trump ylisti koronaan saamaansa lääkettä maasta taivaisiin ja lupasi sitä ilmaiseksi kansalle

– Menin sisään [sairaalaan], en voinut hyvin, 24 tuntia myöhemmin voin hyvin ja halusin pois sairaalasta.

– Oli minun ehdotukseni ottaa sitä. Oli uskomatonta, miten se toimi.