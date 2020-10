Ruotsalaislehti väitti Suomella olevan uutta tietoa Estoniasta löytyneestä reiästä – Otkesin johtaja äimänä: ”Höpöhöpö”

Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi ihmettelee Aftonbladetin torstaina julkaisemia tietoja.

Ruotsalaislehti Aftonbladet kertoi torstai-iltana julkaisemassaan artikkelissa, että Suomen Onnettomuustutkintakeskuksella (Otkes) on hallussaan uutta, yksityiskohtaista tietoa syyskuussa 1994 uponneen matkustaja-autolautta Estonian rungosta löytyneestä reiästä.

Lehti kertoo perustavansa tietonsa Ruotsin onnettomuuksientutkintatoimikunnan (SHK) dokumentteihin. Ruotsin ja Viron viranomaiset eivät kuitenkaan kommentoineet Aftonbladetille sen saamia tietoja, kuten ei myöskään Otkesin johtaja Veli-Pekka Nurmi.

IS:n perjantaina tavoittama Nurmi ihmettelee Aftonbladetin tietoja. Hänellä ei omien sanojensa mukaan ole minkäänlaista käsitystä siitä, mistä lehden väite suomalaisviranomaisten hallussa olevista uusista tiedoista on peräisin.

– Ihan käsittämätön tieto. Heillä on sitten tällainen käsitys, mutta meillä ei ole tällaista tietoa, eikä myöskään ruotsalaisilla, Nurmi sanoo.

Hän vahvistaa saaneensa yhteydenoton Aftonbladetilta keskiviikkona, mutta tuolloin hänelle ei mainittu SHK:n dokumenteista väitetysti löytyneestä tiedosta. Nurmi luki asiasta itsekin vasta lehden artikkelista.

”Hylylle sukeltamista ei edes harkita”

Artikkelissa kerrotaan myös, että Ruotsin, Viron ja Suomen viranomaiset eivät ainakaan näillä näkymin sulje pois sitä mahdollisuutta, että Estonian hylylle tehtäisiin uusia sukelluksia.

– Ei pidä paikkaansa, höpöhöpö, Nurmi kuittaa väitteen.

Estonian kyljen reikä Discovery-kanavan dokumentista otetussa kuvassa.­

Hän muistuttaa, että laillinen sukeltaminen hylylle vaatisi lakimuutoksia kolmessa maassa. Kaikki kolme maata ovat allekirjoittaneet Estoniaa koskevan hautarauhasopimuksen.

– Kun sanotaan, ettei sukeltamista ole poissuljettu, se osoittaa, että heidän tietonsa ovat ihan jostain muualta kuin SHK:sta tai meiltä, Nurmi huomauttaa.

Hän muistuttaa myös, että sukeltamista koskeva asia kävi selväksi jo viranomaisten viikon takaisesta tiedotteesta.

– Kolmen maan tutkintaviranomaisten johdon kesken on sovittu, että tässä kunnioitetaan hautarauhaa ja kaikkien maiden lainsäädäntöä. Se tarkoittaa suomeksi, että tässä yhteydessä hylylle sukeltamista ei edes harkita, Nurmi selventää.

Päätösvalta virolaisilla

Nurmi korostaa vielä, että minkäänlaista uutta tutkintaa ei ole Estonian uppoamisesta käynnistetty. Kyse on ”aiemmin raportoimattoman kuva-aineiston alustavasta arvioinnista”.

Noin 80 metrin syvyydessä lepäävän Estonian kyljessä oleva reikä paljastui syyskuun lopulla Discovery-kanavan dokumenttiryhmän robottikameralla kuvaamista videoista. ”Aiemmin raportoimattomalla kuva-aineistolla” viitataan tähän kuvamateriaaliin.

Estonia kuvattuna ennen uppoamistaan. Kuvan ottamisen ajankohta ei ole tiedossa.­

Koska onnettomuus tapahtui kansainvälisillä vesillä eikä minkään maan alueella, tutkinta- ja päätösvastuu asiassa on kansainvälisten säädösten mukaan aluksen lippuvaltiolla, eli tässä tapauksessa Virolla.

– Tämän alustavan arvioinnin on päättänyt käynnistää Viron riippumaton tutkintaviranomainen OJK. He ovat sitten pyytäneet Otkesia ja SHK:ta eli Suomen ja Ruotsin riippumattomia tutkintaviranomaisia avustamaan heitä tässä hankkeessa.

Nurmen mukaan virolaisten johtamassa hankkeessa käytännössä verrataan yhteistyössä uutta kuvamateriaalia alkuperäisen tutkinnan aineistoon. Tämän jälkeen osapuolet arvioivat, antaako vertailu aihetta jonkinlaisiin jatkotoimiin.

– Jatkotoimista taas ei päätä tämä ryhmä, vaan se antaa suosituksensa Viron turvallisuustutkintaviranomaiselle, jonka käsissä päätös on, Nurmi kertoo.

Aftonbladetin artikkelissa pitää hänen mukaansa paikkansa se, että hankkeen aikataulua valmistellaan parhaillaan.

– Tässä itse asiassa on juuri kokouskin alkamassa.

”Otetaan se aika, jonka tämä vaatii”

Nurmi pitää sinänsä tärkeänä asiana, että uutta materiaalia tarkastellaan yhteistyössä neutraalisti ja mitään peittelemättä, minkä jälkeen päästään jonkinlaiseen lopputulokseen.

– Oleellista on, että asiaa hoitavat kansainvälisten pelisääntöjen mukaan riippumattomat tutkintaviranomaiset, jotka katsovat tätä ammattitaitoisesti. Tällaiset toimet ovat riippumattoman tutkintaviranomaisen asia.

Kuva Estonian pelastustöistä Utön saarelta on otettu 28. syyskuuta 1994.­

Aikatauluista on Nurmen mukaan toistaiseksi mahdotonta sanoa mitään. Vaikka tyypillisesti tutkinnan kesto on mahdollista arvioida, tällä kertaa kyse on hänen mukaansa ”hyvin epätyypillisestä tehtävästä”.

– Tässä ei ole syytä viivytellä yhtään, mutta mitään kiirettä ei myöskään ole. Tässä otetaan se aika, jonka tämä vaatii, jotta tullaan hyvään lopputulokseen ja asia tulee katsottua. Hosumisesta ei ole mitään apua.

Nurmen mukaan aikatauluihin vaikuttaa myös koronavirustilanne, joka vaikeuttaa muun muassa viranomaisten matkustelua kolmen maan välillä.

Reiän olemassaolo on ollut koko ajan tutkijoiden tiedossa

Dplay-suoratoistopalvelun esittämässä Estonia – mullistava löytö -dokumentissa annetaan ymmärtää, että aluksen rungossa oleva reikä saattaisi olla syntynyt ulkopuolisen törmäyksen vaikutuksesta. Estonian uppoamista tutkineen tutkintalautakunnan jäsen Tuomo Karppinen kertoi kuitenkin IS:lle syyskuun lopulla, että reiästä on puhuttu ainakin parikymmentä vuotta.

Karppisen mukaan hylyn tiedetään liikkuneen merenpohjassa, mistä johtuen reikä lienee tullut näkyviin. Hän kertoi, että alusta asti onnettomuutta tutkittaessa oli selvää, että sillä hylyn puolella, joka iskeytyi meren pohjaan, on suuria vaurioita.

Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut Estonia upposi Utön saaren eteläpuolella vieden mukanaan 852 ihmistä. Menehtyneistä suurin osa, 501 henkilöä, oli Ruotsin kansalaisia.