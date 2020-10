Koronaa sairastava presidentti Trump haluaa jo lauantaina kansan pariin kampanjoimaan.

Presidentti Donald Trumpin epätoivoinen halu päästä takaisin täyteen vaalikampanjavauhtiin on herättänyt epäilyjä Trumpin saamasta covid-19-hoidosta ja siitä, kertooko Valkoinen talo täyden totuuden presidentin tilasta.

Valkoisen talon lääkäri julkaisi torstaina lausunnon, jossa sanottiin, että Trumpin pitäisi lauantaista lähtien pystyä osallistumaan julkisiin tilaisuuksiin.

Lääkäri Sean Conley sanoi lausunnossaan, että Trump on reagoinut koronahoitoihin ”erittäin hyvin”. Conleyn mukaan Trumpin saama covid-19-hoito on valmis ja presidentin kunto on pysynyt hyvänä hänen palattuaan maanantaina sairaalasta Valkoiseen taloon.

Conleyn mukaan lauantaina tulee kuluneeksi kymmenen päivää siitä, kun Trumpilla todettiin koronavirustartunta.

– Hoitotiimin kehittyneen diagnostiikan perusteella odotan täysin, että presidentin on turvallista palata julkisiin tilaisuuksiin tuona ajankohtana, lausunnossa sanottiin.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC ohjeistaa covid-19-tautiin sairastuneita pysyttelemään eristyksissä kotona jopa 20 päivää ensimmäisten oireiden alkamisesta.

Torstaina Trump esiintyi puhelinhaastattelussa suosikkijuontansa, Fox Newsin Sean Hannityn ohjelmassa. Trump ei suostunut silti vastaaman edes Hannitylle, onko hän saanut negatiivisen koronatestituloksen. Trump totesi, että hänelle ”ehkä” tehdään koronatesti perjantaina.

Haastattelu nostatti myös somekohua, kun käheältä kuulostanut Trump yski ainakin kahteen otteeseen noin 25 minuuttia kestäneen haastattelun aikana. Trump piti puhuessaan taukoja köhien kuuluvasti ja yrittäen selvittää kurkkuaan.

Presidentti kuitenkin vakuutti voivansa mainiosti ja väitti lääkäreiden aiemmin päivällä todenneen hänen olevan ”mainiossa kunnossa”.

Trump sanoo haluavansa pitää kampanjantilaisuuden lauantaina todennäköisesti Floridassa. Asiasta Foxin haastattelussa kertonut Trump sanoi, että aikoo pitää kampanjatilaisuuden, jos se on mahdollista järjestää näin nopealla aikataululla.

Trump myös lisäsi, että saattaa pitää toisen tilaisuuden sunnuntaina Pennsylvaniassa.

Trump vaati torstaina päästä vielä kahteen otteeseen väittelemään demokraattihaastajansa Joe Bidenin kanssa kasvotusten ennen marraskuisia vaaleja. Presidentti kieltäytyi osallistumasta ensi viikolle suunniteltuun toiseen vaaliväittelyyn sen jälkeen, kun väittelyistä vastaava komissio päätti järjestää väittelyn virtuaalisesti koronaturvallisuuteen vedoten.

Koronatartunnastaan varhain viime viikon perjantaina Twitterissä kertonut Trump palasi sairaalasta Valkoiseen taloon maanantaina. Viestintä Trumpin terveydentilasta on ollut epäjohdonmukaista, ja hänen lääkärinsä ovat välttäneet paljastamasta kaikkia yksityiskohtia presidentin voinnista.

Valkoisessa talossa on viimeisen viikon aikana todettu lukuisia koronavirustartuntoja.

Demokraatit ehdottavat komission perustamista selvittämään sitä, onko Trump henkisen tilansa puolesta kykenevä hoitamaan virkaansa.

Demokraatit vetoavat tekeillä olevassa esityksessään perustuslain 25. lisäykseen, jonka mukaan varapresidentti voi ottaa tehtävän hoitaakseen, jos presidentti ei kykene täyttämään velvollisuuksiaan.

Kongressin edustajainhuoneen puhemiehen Nancy Pelosin mukaan lakiesityksen tarkoituksena on turvata johtamisen jatkuvuus maan hallinnon korkeimmassa virassa.

Ehdotuksen taustalla on demokraattien mukaan huoli Trumpin koronavirustartunnasta ja siihen annetusta lääkityksestä, jonka on pelätty vaikuttavan presidentin mielialaan.

Pelkoja ovat lietsoneet presidentin käytös Twitterissä ja televisiohaastattelussa, jossa 74-vuotias presidentti sanoi olevansa ”täydellinen fyysisen kunnon esimerkki ja erittäin nuori”.

Pelosin mukaan Trump on irtautunut todellisuudesta tavalla, joka ”olisi hauskaa, jos se ei olisi niin tappavaa”.

Trump ampui takaisin välittömästi Twitterissä.

– Hullun Nancyn jos kenen pitäisi olla tarkkailtavana. Ei häntä turhaan hulluksi kutsuta!

Republikaanit syyttivät Pelosia jopa vallankaappauksen hautomisesta.

Perustuslain 25. lisäyksen käyttöönotto on epätodennäköistä, sillä Trumpille uskollisuudesta tunnetun varapresidentti Mike Pencen pitäisi haluta ottaa valta presidentiltä.