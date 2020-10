Tarkkasilmäiset huomasivat jotain outoa Trumpin julkaisemassa videossa ja villit spekuloinnit alkoivat heti – asiantuntija kertoo, mistä asiassa oli oikeasti kyse

Sosiaalisessa mediassa levisi laaja epäilys, että koronasta toipuneen Donald Trumpin puhe olisi vain lavastettu pidetyn Valkoisen talon edustalla.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump julkaisi myöhään torstai-iltana Suomen aikaa reilun kahden minuutin puheen Twitter-tilillään, mikä herätti heti laajoja epäilyjä sosiaalisessa mediassa.

Oliko puhe lavastettu? Onko USA:n presidentti Donald Trump yhä niin sairas, että puhe oli pidetty sisällä ja se oli vain lavastettu niin, että näytti kuin Trump olisi puhunut ulkona Valkoisen talon edustalla?

Videota tarkasti tutkineet olivat vahvasti sitä mieltä, että taustalla näkyvä Valkoinen talo oli vain valetta ja että video on kuvattu sisällä ja tausta on lisätty videoon jälkikäteen.

– Video on kuvattu lakanan edessä, näyttelijä George Takei twiittasi.

Perusteiksi epäilijät esittivät sen, että valon ja varjon suhde sekä ääriviivojen kontrastit eivät täsmää ulkokuvaukseen. Tarkkasilmäisimmät jopa väittivät, että tuuli pyörittää taustalla olevia pensaita samassa kolmen sekunnin syklissä.

Washington Postin haastattelemien videoalan asiantuntijoiden mukaan videon manipulointi näyttää kuitenkin epätodennäköiseltä. Heidän mielestään kyse on ennemminkin siitä, että videon tiedostokoko on muuttunut, kun se on ladattu Twitteriin. Ja se puolestaan on vaikuttanut videon laatuun.

– En näe selvästi nähtäviä todisteita siitä, että video olisi kuvattu lakanan edessä. Terävät varjot näyttävät noudattavan johdonmukaisesti auringonvaloa ja puheen kaiku ei kuulosta siltä kuin ääni olisi nauhoitettu sisätiloissa, digitaalisen tieteen professori Hany Farid Kalifornian yliopistosta sanoi Washington Postille.

Myös Valkoisen talon edustaja Judd Deere vakuutti lehdelle, että videotervehdys oli kuvattu autenttisissa oloissa.

Autenttisuuden puolesta puhuu asiantuntijoiden mukaan myös se, että valoisuus videolla muuttuu videon aikana ja että luonnonvaloa on hyvin vaikea rekonstruoida sisätiloihin.

Aikaisemminkin on epäilty, ettei Trumpin toipuminen koronaviruksesta ole ollut niin jouhevaa kuin julkisuuteen on annettu ymmärtää. Trumpin aikaisemmin tällä viikolla julkistetusta puheesta on muun muassa epäilty, että siitä on leikattu yskähdyksiä pois.

Presidentinvaaleihin valmistautuva Trump aikoo jatkaa omia kampanjatilaisuuksiaan jo viikonlopun aikana.