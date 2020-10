Arvostettu tiedelehti koronasta: Yhdysvaltojen vaarallinen nykyjohto on vaihdettava

Pääkirjoitus on julkaistu otsikolla: ”Kuoleminen johtajuustyhjiössä”.

Yhdysvalloissa koronavirus on aiheuttanut jo yli 200 000 kuolemantapausta.­

Kansainvälisesti arvostettu amerikkalainen lääketieteen julkaisu New England Journal of Medicine on kommentoinut pääkirjoituksessaan poikkeuksellisesti Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Lehden koko toimituskunnan nimissä julkaistussa pääkirjoituksessa ”Kuoleminen johtajuustyhjiössä” todetaan, että maan nykyjohto on osoittautunut vaarallisen epäpäteväksi koronaepidemian hoidossa ja muuttanut ”kriisin murhenäytelmäksi”.

– Meidän ei pitäisi tukea heitä ja mahdollistaa tuhansien muiden amerikkalaisten kuoleminen antamalla heidän pitää tehtävänsä, pääkirjoituksessa todetaan.

Kirjoituksessa ei mainita Donald Trumpia tai Joe Bidenia. Päätoimittaja Eric Rubinin mukaan kyse ei ole poliittisista mielipiteistä vaan tosiasioista.

– Totuus ei ole liberaali tai konservatiivinen, pääkirjoituksessa muistutetaan.