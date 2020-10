Harris ja Pence kiertelivät vastauksissaan – näihin kahdeksaan kysymykseen ei saatu suoraa vastausta

Varapresidenttiehdokkaat väittelivät torstaina Suomen aikaa.

Yhdysvalloissa republikaanien varapresidenttiehdokas, nykyinen varapresidentti Mike Pence kohtasi demokraattien varapresidenttiehdokkaan Kamala Harrisin kaksikon ensimmäisessä ja ainoassa vaaliväittelyssä torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Väittelykysymykset koskivat muun muassa koronavirusepidemiaa Yhdysvalloissa, ilmastonmuutosta,

1. Suostuuko Trump rauhanomaiseen vallanvaihtoon?

Pence ei suoraan vastannut kysymykseen, suostuisiko Trump rauhanomaiseen vallanvaihtoon, jos hän häviäisi vaalit. Pence sanoi olevansa luottavainen sen suhteen, että Trump valitaan jatkokaudelle. Tämän jälkeen hän siirtyi kehumaan Trumpin saavutuksia ja syyttämään demokraatteja siitä, etteivät nämä hyväksyneet vuoden 2016 vaalitulosta. Pence viittasi Trumpin saamaan virkasyytteeseen ja FBI:n tutkintaan Trumpin kampanjan epäillyistä kytköksistä Venäjään.

Lopulta Pence sanoi, että ”jos saamme vapaat ja reilut vaalit, me luotamme siihen” ja toisti uskovansa, että Trump valitaan uudestaan presidentiksi.

2. Lisäisikö Bidenin hallinto korkeimman oikeuden tuomareiden määrää?

Pencen iskunpaikka koitti, kun aihealueeksi tuli korkein oikeus. Pence kysyi Harrisilta, aikoisiko Bidenin hallinto lisätä korkeimman oikeuden tuomareiden määrää, jos konservatiivituomari Amy Coney Barrettin nimitys vahvistetaan senaatissa.

Harris kuitenkin jätti vastaamatta kysymykseen ja sanoi, että senaatin ei tulisi vahvistaa Barrettin nimitystä.

– Et antanut vastausta. Joe Biden ei antanut vastausta. Amerikkalaiset ansaitsevat suoran vastauksen ja, jos jos et ole vielä hoksannut sitä, suora vastaus on, että he aikoivat ahtaa täyteen korkeimman oikeuden, jos he jotenkin voittavat nämä vaalit, Pence napautti.

3. Onko ilmastonmuutos eksistentiaalinen uhka?

Varapresidentti Penceltä kysyttiin, oliko hän samaa mieltä Harrisin kanssa siitä, että ilmastonmuutos muodostaa eksistentiaalisen uhan.

– Ilmasto muuttuu. Me seuraamme tiedettä, Pence vastasi ja siirtyi puhumaan verotuksesta.

Pence ei myöskään sanonut, uskoiko hän, että ilmastonmuutos on vaikuttanut Yhdysvaltojen länsirannikon maastopaloihin tai esimerkiksi Meksikonlahden hurrikaaneihin. Sen sijaan hän syytti maastopaloista huonoa metsänhoitoa.

– Hurrikaaneja ei ole sen enempää kuin niitä oli sata vuotta sitten, Pence jatkoi.

Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin olemassa todisteita siitä, että hurrikaanit voimistuvat nykyisin nopeammin, muun muassa The Guardian uutisoi jo viime vuonna. Ilmastonmuutoksen seurauksena yleisesti ottaen pidetään sään ääri-ilmiöiden voimistumista ja yleistymistä.

5. Onko presidenttiehdokkaiden kanssa puhuttu, mitä tehdään, jos presidentti ei olekaan toimintakykyinen?

Kumpikaan ehdokkaista ei antanut selkeää vastausta siihen, olivatko he puhuneet presidenttiehdokkaidensa kanssa siitä, minkälaisiin toimiin ryhdyttäisiin, jos presidentiksi valittu ei olisikaan työkykyinen. Molemmat presidenttiehdokkaista ovat yli 70-vuotiaita.

Pence palasi vastauksensa alussa koronapandemiaan ja sikainfluenssaan, jonka levitessä Biden oli Yhdysvaltain varapresidenttinä. Harris puolestaan toi esille taustaansa maahanmuuttajan tyttärenä, joka on muun muassa vasta toinen etniseen vähemmistöön kuuluva naissenaattori.

6. Onko Kiina vihollinen vai kilpailija?

Kumpikaan ehdokkaista ei vastannut moderaattorin esittämään kysymykseen siitä, millainen on Yhdysvaltojen suhde Kiinaan. Moderaattori kysyi, onko Kiina vihollinen vai kilpailija.

Pence ei vastannut kysymykseen vaan syytti Kiinaa koronaviruspandemiasta ja puolusti Yhdysvaltojen ja Kiinan välistä kauppasotaa.

Harris puolestaan kritisoi Trumpin hallintoa ja esimerkiksi huomautti, että tutkimuksen mukaan Kiinan johtajaan Xi Jingpingiin suhtauduttiin positiivisemmin kuin Trumpiin. Harris viittasi Pew Researchin tutkimukseen, jonka mukaan esimerkiksi Saksassa 78 prosenttia vastaajista sanoi, ettei heillä ollut luottamusta Kiinan johtajaan sen suhteen, että tämä toimisi oikein koskien maailmanpolitiikkaa. Vastaajista 89 prosenttia ei luottanut Trumpiin.

Harris jätti kuitenkin avoimeksi sen, miten hän ja Biden suhtautuvat Kiinaan.

7. Mitä ehdokkaat toivoisivat, että aborttioikeudelle kävisi?

Penceltä, joka on Indianan entinen kuvernööri, kysyttiin, mitä Indianassa tapahtuisi, jos korkeimman oikeuden ratkaisu Roe v. Wade kumottaisiin. Jos kyseinen ennakkopäätös kumottaisiin, aborttioikeudesta voitaisiin päättää osavaltioittain. Pence kuitenkin pääty käsittelemään ensin iranilaiskomentaja Qassim Suleimanin surmaa. Tämän jälkeen hän sanoi olevansa innoissaan siitä, että konservatiivituomari Amy Coney Barrettista tulisi korkeimman oikeuden tuomari. Pence sanoi, ettei aio pahoitella sitä, että on niin sanotusti pro-life eli haluaisi rajata tiukemmin aborttioikeutta.

Harrisilta kysyttiin puolestaan, mitä hän haluaisi, että hänen kotiosavaltionsa Kalifornia tekisi, jos osavaltiot voisivat päättää aborttioikeudesta. Harris päätyi ensin kommentoimaan korkeimman oikeuden tuomarin nimittämistä, minkä jälkeen hän totesi, että taistelee aina sen puolesta, että nainen saa päättää omasta kehostaan. Tämän jälkeen hän siirty kuitenkin nopeasti puhumaan Obamacaresta.

8. Miten Trumpin hallinto suojelisi perussairauksista kärsiviä, jos Obamacare purettaisiin?

Trumpin vuoden 2016 vaalien lupauksiin kuului purkaa Obamacare ja korvata se ”paremmalla” järjestelmällä. Trumpin hallinto ei ole kuitenkaan missään vaiheessa avannut uuden järjestelmän yksityiskohtia. Selvyyttä asiaan ei tuonut Pence.

Pence lähes tulkoon sivuutti kysymyksen kokonaan ja sanoi olevnasa ylpeä abortin vastustaja. Hän myös lähti hyökkäykseen Harrisia kohtaan kysymällä, aikooko Bidenin hallinto lisätä paikkoja korkeimmassa oikeudessa.