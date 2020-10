Kesken Mike Pencen vastausta kotikatsomoiden huomio kiinnittyi ihan johonkin muuhun

Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden väittelyssä huomio keskittyi asiakysymyksiin, kunnes kärpänen puuttui peliin.

Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaiden väittelyssä Salt Lake Cityssa sattui tilanne, joka käytännössä varasti yleisön huomion asiakysymyksistä ja kirvoitti huvittuneita reaktioita.

Kesken varapresidentti Mike Pencen vastausta hänen päähänsä laskeutui kärpänen, joka erottui selvästi hänen valkeissa hiuksissaan.

Yllä olevalla videolla katkelma kärpäsen seikkailusta.

Ilmeisesti Pence ei huomannut asiaa tai sitten hän piti pokkansa loistavasti eikä ruvennut huitomaan, sillä kärpäsen laskettiin istuskelleen hänen päässään jopa parin minuutin ajan.

Tämä huomio kirvoitti heti irvailevia kommentteja, sillä kaksi minuuttia oli sama aika, joka kullekin ehdokkaalle oli varattu ensimmäiseen vastaukseensa, kun väittelyssä vaihdettiin aihetta.

Tämän ajan toisen ehdokkaan piti olla hiljaa, mistä pidettiinkin Pence ja Kamala Harrisin väittelyssä varsin hyvin kiinni, toisin kuin Donald Trumpin ja Joe Bidenin väittelyssä viime viikolla

– Teillä on kaksi minuuttia, keskeytyksettä, kommentoi eräs Twitter-käyttäjä jakaessaan lähikuvaa Pencen hiuksista.

Twitteriin ilmestyi välittömästi myös useita tilejä, jotka nimettiin eri tavoin samalla idealla: kärpänen Mike Pencen päässä.

– Äiti, katso, olen tv:ssä, twiittasi eräs käyttäjä.

Twitter-ilmiöitä jakavan NowThis-tilin laskelmien mukaan kärpäsestä tuli massiivinen some-ilmiö, sillä siitä twiitattiin tunnin sisällä noin puoli miljoonaa kertaa.

Poliitikot ja julkisuuden henkilöt kehittelivät heti myös mielleyhtymiä kärpäsestä.

– Vaalit tulevat lentäen. Varmista että sinulla on suunnitelma äänestämiseen, twiittasi edustajainhuoneen demokraattipuheenjohtaja Nancy Pelosi.

Toimittaja Megyn Kelly kytki kärpäsen Valkoisessa talossa ilmaantuneisiin koronatartuntoihin.

– Kärpänen on vapaa ja menossa koronatestiin.

Myöskään Joe Bidenin kampanja ei malttanut olla irvailematta kärpäsellä, kun Bidenin tilillä postattiin kuva hänestä kärpäslätkä käsissään.

– Osallistu viidella dollarilla ja auta tämä kampanja lentoon, kampanja viestitti.

Bidenin kampanja alkoi myös salamannopeasti kaupitella kärpäslätkää kymmenen dollarin lahjoitusta vastaan. Kärpäslätkä luvataan tekstillä Truth over Flies (suom. totuus ennen kärpäsiä) mikä on väännös kampanjasloganista Truth over Lies (totuus ennen valheita).