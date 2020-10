Main ContentPlaceholder

Todella iso Tyrannosaurus Rexin luuranko myytiin kovaan hintaan

Tyrannosaurus Rex -dinosauruksen luuranko on huutokaupattu Christie’sillä 31,8 miljoonan dollarin eli noin 25 miljoonan dollarin euron hintaan. Huutokauppa käytiin New Yorkissa. Kohteen ostaja on tuntematon. Kauppahinnan arveltiin alun perin nousevan noin 8 miljoonaan dollariin. Myynnissä ollut luuranko on yksi kaikista suurimmista Tyrannosaurus Rexin luurangoista. Sillä on pituutta noin 12 metriä ja korkeutta lähes 4 metriä.

