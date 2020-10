Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Venäläiseltä rannalta tehtiin pahaenteinen löytö: eläimiä kuollut massoittain – surffarit kärsineet myös oireista

Venäjän Kaukoidästä Kamshatkan niemimaalta on löydetty rannoilta valtava määrä erilaisia kuolleita meressä eläviä eliöitä. Tyynenmeren rantoja ovat peittäneet niin kuolleet merisiilit, mustekalat, meritähdet kuin hylkeet. Ympäristöaktivistit ovat vaatineet kuolemille selitystä. Paikallisten viranomaisten mukaan vesi on saastuneempaa kuin yleensä ja saasteet ovat mahdollinen syy kuolemiin. Täyttä varmuutta asiasta ei vielä ole. Ensimmäisten analyysien mukaan vedestä olisi löytynyt öljytuotteita. Rannoilla olleet paikalliset asukkaat ovat BBC:n mukaan valittaneet, että heillä on ollut erilaisia oireita kuten kuumetta ja oksentelua. Paikallisten surffaajien on kerrottu saaneen oireita ensimmäisenä.

