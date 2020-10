Michelle Obama kritisoi Trumpia armottomasti videolla: ”Kyllä, se on rasistista”

Yhdysvaltain edellinen ensimmäinen nainen antoi suorassa lähetyksessä tiistaina ”loppulausuntonsa” siitä, ketä amerikkalaisten tulisi äänestää marraskuun vaaleissa.

Yhdysvaltain edellisen presidentin Barack Obaman puolison Michelle Obaman mukaan nykyinen presidentti Donald Trump on ”rasisti, jonka strategiana on pelon lietsominen, jakolinjojen luominen sekä salaliittoteorioiden edistäminen”.

Jos Trump valitaan toiselle presidenttikaudelle, nämä ”rumat” salaliittoteoriat saattavat Obaman mukaan lopulta johtaa Yhdysvaltojen tuhoon.

Obaman näkemys käy ilmi noin 25-minuuttisesta ”loppulausunnosta”, jonka hän antoi tiistaina demokraattien presidenttiehdokkaan Joe Bidenin tueksi Twitterin välityksellä suorassa lähetyksessä.

Ote Michelle Obaman lausunnosta on nähtävissä yllä olevalla, englanninkielisellä videolla. Koko lausunto on puolestaan katsottavissa alla olevasta Twitter-upotuksesta.

”Loppulausunnossaan” Obama sanoi Trumpin ja tämän republikaaniliittolaisten lietsovan epäreilusti pelkoja afrikkalais-amerikkalaisiin liittyen. Obaman mukaan Trump on ”moraalisesti väärässä” pelotellessaan äänestäjiä sekä valehdellessaan siitä, kuinka vähemmistöt pilaavat Yhdysvaltain esikaupungit.

– Ja kyllä, se on rasistista, Obama totesi.

Kuvakaappaus videolta, jonka Michelle Obama julkaisi tiistaina osana Joe Bidenin ja tämän varapresidenttiehdokkaan Kamala Harrisin kampanjaa.­

Hän kuitenkin varoitti, että Trumpin taktiikka voi osoittautua toimivaksi, sillä amerikkalaisilla ei ole aikaa ja energiaa tarkastaa kaikkia faktoja, jotka leviävät mediassa ja verkossa.

– Koska elämme vaikeita ja hämmentäviä aikoja, ihmiset eivät tiedä, mitä ajatella, kun he kuulevat kerta toisensa jälkeen näitä valheita ja hulluja salaliittoteorioita. Ja toinen asia on se, että presidentti on todella, todella hyvä käyttäessään pelkoa ja hämmennystä sekä levittäessään valheita voittaakseen, entinen maan ensimmäinen nainen sanoi.

Obama kohdisti sanojaan myös valkoisille amerikkalaisille. Heitä hän pyysi kuvittelemaan, kuinka ”miljoonat minun näköiseni ihmiset taistelivat, kuolivat sekä uurastivat orjina, sotilaina ja työläisinä, auttaen rakentamaan tätä maata”.

Hän valotti lausunnossaan myös henkilökohtaisia tuntemuksiaan.

– Mustana naisena, kuten enemmistö heistä tässä maassa, olen tehnyt kaiken vallassani olevan elääkseni kunniallista ja rehellistä elämää. Tietoisuus siitä, että kuka tahansa kanssa-amerikkalaisistani saattaa pelätä enemmän minua kuin tätä meitä juuri nyt ympäröivää kaaosta – no, se sattuu. Se on painolastia, joka asuu sydämissämme, Obama sanoi.

Puheenvuorossaan Obama kritisoi Trumpia myös epäonnistumisesta koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Mainituksi tulivat myös Trumpin väitetyt vähättelevät kommentit yhdysvaltalaissotilaista ja sotien veteraaneista. Trumpin on sanottu muun muassa kutsuneen sotilaita ”luusereiksi”.

Yhdysvaltain entinen presidenttipari Barack ja Michelle Obama lokakuussa 2017 otetussa arkistokuvassa.­

Obama myös moitti Trumpia tämän omistautumisesta itsensä sekä ”varakkaiden hännystelijöidensä” rikastuttamiselle.

Biden sen sijaan tarjoaa Obaman mukaan täysin toisensuuntaisia arvoja, joiden myötä tarkoituksena on auttaa työväenluokkaisia perheitä, korjata jakolinjoja sekä suojella ympäristöä.

– Tutkiskelkaa sydämiänne ja omaatuntoanne. Sen jälkeen äänestäkää Joe Bideniä niin kuin henkenne olisi kiinni siitä, Obama sanoi.