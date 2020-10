Brittihallituksen korona-asiantuntija: ei ole selvää, että ravintoloiden aikainen sulkeminen hillitsee koronaa

Viittä maakuntaa koskevat uudet koronarajoitukset määräävät anniskelun loppumaan ravintoloissa kello 22.

Ravintoloita koskevat rajoitukset kiristyvät sunnuntaista alkaen viidessä Suomen maakunnassa, joissa koronavirusepidemian on katsottu olevan kiihtymisvaiheessa. Asetus astuu voimaan Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla.

Uusien rajoitusten mukaan anniskelu ravintoloissa loppuu kello 22 ja ravintolat suljetaan kello 23. Ravintolat voivat ottaa sisään vain puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä.

Mies joi olutta helsinkiläisessä baarissa viime viikolla.­

Aiemmalla sulkemisajalla pyritään hillitsemään koronaviruksen leviämistä. Anniskelu- ja aukioloaikojen rajoittaminen on herättänyt kritiikkiä etenkin ravintola-alan toimijoiden keskuudessa, sillä useissa ravintoloissa myynti painottuu juuri illan myöhäisimpiin tunteihin.

Rajoituksia on perusteltu esimerkiksi sillä, että ravintoloiden asiakkaat lipsuvat turvavälien pitämisestä ja käsihygieniasta sitä enemmän, mitä pidemmälle ilta etenee.

– Kansallisesti tulisi vakavasti miettiä, olisiko syytä mennä sellaisiin rajoituksiin, että tulisi joku kellonaika, jonka jälkeen ei voida enää anniskella. Kun ihmiset ovat humaltuneita, turvavälit eivät toteudu ja voidaan olla tilanteissa, joissa turvavälien ei ole tarkoituskaan toteutua, sanoi esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän johtajaylilääkäri Tuomo Nieminen IS:n parin viikon takaisessa artikkelissa.

Ravintoloiden tavallista aiemmasta sulkemisesta osana koronarajoituksia on väännetty kättä myös Suomen rajojen ulkopuolella. Britanniassa hallitus määräsi hiljattain pubit, baarit ja ravintolat suljettavaksi kello 22, kun koronatartunnat olivat lisääntyneet voimakkaasti eri puolilla Englantia.

London Bridgen lähellä sijaitsevassa pubissa laskettiin syyskuun lopulla juomia maskeilla suojautuneina.­

Rajoitteiden kohdistamista ravintoloihin on perusteltu Britanniassa samoin syin kuin Suomessakin: ihmiset ovat baareissa, pubeissa ja ravintoloissa usein lähellä toisiaan, jolloin kontaktit lisääntyvät ja tartuntariski kasvaa. Puhuessa ja laulaessa riski kasvaa entisestään, koska viruspartikkeleita päätyy ilmaan enemmän kuin vaiti ollessa.

BBC:n mukaan ei kuitenkaan ole tyystin selvää, että aikaisemman sulkemisajan tartuntoja hillitsevästä vaikutuksesta olisi tieteellistä näyttöä. Asiasta kysyttiin Edinburghin yliopiston professorilta Mark Woolhouselta tämän vieraillessa BBC:n ajankohtaisohjelmassa Andrew Marr Show’ssa syyskuun lopulla.

– Tälle ei ole tieteellisesti todistettua pohjaa, brittihallituksen infektioiden mallintamisryhmään kuuluva Woolhouse sanoi.

Hän kuitenkin huomautti, että tieteellistä näyttöä ei ollut etukäteen myöskään Britanniassa maaliskuussa voimaan astuneiden rajoitustoimien eli niin sanotun ”lockdownin” vaikutuksista koronan torjunnassa.

– Siihen mennessä kun esittelimme sen Britanniassa 23. maaliskuuta, vain yksi kaupunki maailmassa, Wuhan, oli todella osoittanut, että epidemian kulkua oli mahdollista kääntää lockdownia käyttämällä. Joten koska tämä on uusi haaste, meidän on käytettävä uusia interventioita, joita emme ole kokeilleet koskaan aiemmin. Kaikki tämä on koostunut pitkälti tilapäisistä interventioista, joita olemme oppineet matkan varrella, Woolhouse kertoi epidemian torjuntatoimiin viitaten.

Myös pääministeri Boris Johnson on perustellut ravintoloiden, baarien ja pubien varhaisempaa sulkemista.

– Todisteiden perusteella olemme nähneet, että taudilla on taipumus levitä myöhään illalla, kun alkoholia on käytetty enemmän. Tämä on yksi tapa, jolla pyrimme pienentämään R-lukua (tartuttavuuslukua) ilman, että aiheutetaan laajamittaista taloudellista vahinkoa, Johnson sanoi.