Valkoisen talon kansliapäällikön mukaan Trump voi ”todella hyvin” ja keskittyy työskentelyyn

Mark Meadows kertoi Fox Newsin haastattelussa, ettei ole optimistinen sen suhteen, että koronaelvytyspaketista päästäisiin kattavaan sopuun demokraattien kanssa.

Valkoisen talon kansliapäällikön Mark Meadowsin mukaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump voi ”todella hyvin” ja keskittyy tällä hetkellä työskentelemiseen. Meadows kertoi asiasta keskiviikkona Fox Newsin haastattelussa.

Trumpin paluu sairaalasta Valkoiseen taloon on nähtävissä yllä olevalla videolla.

Trumpin terveydentilaa on seurattu Yhdysvalloissa ja maailmalla herkeämättä sen jälkeen, kun tämän kerrottiin perjantaina saaneen koronavirustartunnan. Presidentti vietti myös kolme yötä sairaalassa, ja hänen terveydentilastaan liikkuneiden tietojen paikoittainen ristiriitaisuus on lisännyt kiinnostusta entisestään.

Hämmennystä herättivät aiemmin myös Meadowsin omat kommentit, joissa hän kertoi toimittajille Trumpin tilan olleen perjantaina huolestuttava. Alun perin nimettömänä annetut kommentit olivat ristiriidassa Trumpin tilasta hetkeä aiemmin tiedottaneen presidentin lääkärin Sean Conleyn puheiden kanssa, ja lähteeksi paljastunut Meadows joutui selittelemään niitä myöhemmin.

Valkoisen talon kansliapäällikkö Mark Meadows kuunteli sunnuntaina taustalla, kun Trumpin lääkäri Sean Conley kertoi presidentin terveydentilasta.­

Trumpin lisäksi useat Valkoisen talon avustajat ovat saaneet positiivisen tuloksen koronatestistä. Trumpin seurana Walter Reed -sairaalassa ollut Meadows kertoi Foxille, että hänelle keskiviikkoaamuna tehdyn koronavirustestin tulos oli negatiivinen.

Trump yllätti tiistaina ilmoittamalla, että hän on päättänyt keskeyttää demokraattien kanssa käydyt neuvottelut valtavasta elvytyspaketista, jolla on tarkoitus helpottaa koronaepidemian aiheuttamia ongelmia. Presidentti kertoi myöntävänsä elvytysrahat vasta sen jälkeen, kun hän on voittanut marraskuun alussa käytävät presidentinvaalit.

Meadows kertoi Foxin haastattelussa, ettei hän ole optimistinen siitä, että koronaelvytyksessä voidaan saavuttaa kattava sopu. Meadowsin mukaan paketin tiettyihin osiin voidaan myöntyä, mikäli edustajainhuoneen puheenjohtaja Nancy Pelosi on halukas ottamaan ne käsiteltäväksi.

– Olemme edelleen halukkaita sitoutumaan, mutta en ole optimistinen kattavan sopimuksen suhteen, Meadows sanoi.