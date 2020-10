Mitä siirtolapuutarhan salaisesta kellarista oikein löytyi? Madeleine McCannin katoamisessa on kuusi hämärää kysymystä

Uusia tietoja tutkinnan etenemisestä on annettu viime kuukausina niukasti.

Vuonna 2007 Portugalissa kadonneen brittiläisen pikkutytön Madeleine McCannin tapaukseen liittyy yhä monia avoimia kysymyksiä.

Saksassa poliisi tutkii McCannin murhaa. Braunschweigin yleinen syyttäjä Hans Christian Wolters vahvisti syyskuun lopussa, että Saksan viranomaiset uskovat edelleen, että McCann on kuollut. Woltersin mukaan viranomaisilla on todistusaineistoa, joka osoittaa tämän.

Muuten niin Saksan, Britannian kuin Portugalin viranomaiset ovat olleet vaitonaisia siitä, miten McCannin katoamisen tutkinta on edistynyt viime kuukausina.

IS listasi avoimet kysymykset tutkintaan liittyen.

Madeleine McCannin katoamisilmoitus.­

1. Onko Madeleine kuollut?

Yleinen syyttäjä Wolters nostatti myrskyn toteamalla kesäkuussa, että Madeleine McCannin oletetaan olevan kuollut. Pari viikkoa myöhemmin Wolters sanoi, että syyttäjällä oli ”konkreettisia todisteita”.

– Nämä konkreettiset todisteet ovat faktoja, eivät viitteitä. Meillä ei ole kuitenkaan rikosteknisiä todisteita, kuten ruumista, Wolters muotoili.

Koska saksalaisviranomaiset eivät ole tämän enempää kertoneet, epäselvää on, millaisia todisteita McCannin kuolemasta on. Sitäkään ei ole kerrottu, että mikäli McCann on kuollut, milloin hän on kuollut.

Britanniassa McCannin tapausta tutkitaan edelleen katoamisena.

2. Miten epäillyn jäljille päästiin?

Poliisin mukaan epäillyn jäljille päästiin yleisövihjeen perusteella.

Britannian poliisi sai vihjeen Christian B.:ksi kutsutusta miehestä jo vuonna 2013, mutta tuolloin ei tutkintaa vielä käynnistetty. Samasta miehestä tuli kuitenkin vuonna 2017 uusi vihje, jonka perusteella tutkinta käynnistettiin. Saksan poliisi liittyi tutkintaan marraskuussa 2017.

Viranomaiset julkaisivat kuvan epäillystä kesäkuussa.­

Viranomaiset eivät ole kuitenkaan kertoneet, minkälainen ratkaiseva vihje oli. Viranomaiset eivät myöskään ole kertoneet, miksi tutkinnasta päätettiin kertoa vasta viime kesänä.

Sky News on uutisoinut omien lähteidensä pohjalta, että epäilty olisi aikoinaan tunnustanut baarissa seuralaiselleen, että hän oli McCannin katoamisen taustalla ja näytti lisäksi videon, jossa hän raiskasi yhdysvaltalaisen eläkeläisen Portugalissa 1,5 vuotta ennen McCannin katoamista. Seuralainen otti yhteyttä poliisiin McCannin katoamisen kymmenvuotispäivän tienoilla.

Christian B. on tunnistettu 43-vuotiaaksi Christian Brückneriksi.

3. Mitä viranomaiset uskovat tapahtuneen?

Poliisin mukaan epäillyn tiedetään oleskelleen Praia da Luzin seudulla McCannin katoamisen aikoihin. Hänen tiedetään vastaanottaneen 30 minuutin puhelun toisesta numerosta yöllä pian sen jälkeen, kun Madeleine oli nähty viimeisen kerran.

Viranomaiset eivät ole kuitenkaan avanneet juurikaan sitä, mitä olettavat tapahtuneen McCannin katoamisiltana. Saksan liittovaltion poliisin rikostutkija Christian Hoppe kommentoi kesäkuussa, että poliisi uskoo, että tekijä on voinut murtautua loma-asuntoon ja sitten spontaanisti kidnapata tytön.

– Emme voi olla varmoja, etteikö hän olisi raiskannut tai seksuaalisesti hyväksikäyttänyt vielä useampia, hän sanoi.

Epäselvää kuitenkin on, millaista suunnitelmallisuutta McCannin tapaukseen uskotaan liittyvän. Oliko loma-asunnon murto suunniteltu? Oliko asuntoa tarkkailtu?

Madeleine McCann katosi perheensä vuokraamasta huoneistosta Ocean Clubin resortista,Praia de Luzista. Vanhemmat olivat tytön kadotessa työmässä noin 50 metrin päässä.­

4. Onko uusia todisteita löytynyt?

Saksan viranomaiset eivät ole esittäneet uusia todisteita siitä, että McCann olisi murhattu. Uusia todisteita ei ole esitetty siitäkään, että epäilty olisi rikoksen takana.

Wolters myönsi jo kesän lopussa, että epäillyn murhasyyte saattaa kaatua todisteiden puutteeseen. Brücknerin asianajajan väitetään sanoneen, että hänellä on todisteita, jotka osoittavat hänen päämiehensä olevan syytön.

” Kesällä uutisoitiin, että Hannoverissa tutkittiin siirtolapuutarhaa, josta oli löytynyt salainen kellari. Poliisi ei kuitenkaan ole missään vaiheessa kertonut, löydettiinkö puutarhasta jotain tutkinnan kannalta olennaista.

5. Miten tutkinta on edistynyt?

Koska viranomaiset eivät ole kertoneet mahdollisista uusista todisteista, on vaikea tietää, miten tutkinta on edistynyt.

Kesällä uutisoitiin esimerkiksi, että Hannoverissa tutkittiin siirtolapuutarhaa, josta oli löytynyt salainen kellari. Kellarin yllä olevaa mökkiä ei ollut käytetty vuosiin ja se oli purettu kauan aikaa sitten. Mökki oli kuulunut vuosien 2005 ja 2008 välillä punahiuksiselle miehelle. Madeleinen murhasta epäillyn tuntomerkkejä vastanneen miehen kerrottiin vierailleen siellä usein.

Saksan poliisi ei kuitenkaan ole missään vaiheessa kertonut, löydettiinkö puutarhasta jotain tutkinnan kannalta olennaista.

Poliisi suoritti etsintöjä Hannoverissa heinäkuussa 2020.­

Kesällä myös uutisoitiin, että epäillyn Portugalissa käyttämä Volkswagen-pakettiauto oli lähetetty Saksaan tarkkoihin tutkimuksiin. Sky News uutisoi tuolloin, ettei autosta löytynyt viitteitä siitä, että Madeleine olisi ollut autossa. Viranomaiset eivät ole kuitenkaan kommentoineet näitäkään tutkimuksia julkisuudessa.

Poliisi on myös etsinyt tietokoneiden muistitikkuja ja niissä olevia kuvia, jotka mahdollisesti liittäisivät Brücknerin McCannin katoamiseen.

6. Onko epäilty syytettynä muista rikoksista?

Spiegel on uutisoinut, että Brücknerillä olisi rikosrekisterissään 17 rikosta. Listalla ovat muun muassa ajoneuvon luvatta ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen, pahoinpitelyitä ja huumeiden myyntiä.

Vuonna 1994 mies tuomittiin ensimmäistä kertaa lapsen hyväksikäytöstä. Bildin mukaan mies on tuomittu myös murroista ja varkauksista sekä lapsipornosta.

Brückner on tällä hetkellä vankilassa huumausainerikoksesta.

Brückner tuomittiin viime joulukuussa iäkkään amerikkalaisnaisen raiskauksesta Portugalissa syyskuussa 2005. Saksalaislehti Focus uutisoi syyskuun lopussa, että mies suorittaa tuosta rikoksesta tuomitun vankeusrangaistuksen sen jälkeen, kun on suorittanut loppuun tällä hetkellä istumansa rangaistuksen.

Brückner on yhdistetty useisiin väkivalta- ja seksuaalirikoksiin, joiden tekijää ei ole löydetty. Osassa tapauksissa on käynnistetty tutkinta. Toistaiseksi miestä vastaan ei ole kuitenkaan nostettu uusia syytteitä.