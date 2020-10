Venäjä nosti merestä vanhat suomalaiset graniittipylväät – upposivat yli 200 vuotta sitten matkalla Pietariin

Rapakivigraniittiset pylväät makasivat meressä uimareiden ihmeteltävinä Säkkijärven edustalla. Nyt ne aiotaan asettaa esille Viipuriin.

Kaksi noin 40 tonnia painavaa graniittipylvästä nostettiin – tai pikemminkin vieritettiin – ylös merestä Suomelle kuuluneen Säkkijärven Vilajoen edustalla.

Maanantaina toteutettu operaatio vaati tarkkaa ennakkosuunnittelua, sillä pelkona oli pylväiden mahdollinen vaurioituminen tai jopa katkeaminen.

Nerokkaaksi keinoksi osoittautui pylväiden pyörittäminen köysien avulla niin, että ne vierivät pitkin merenpohjaa kohti rantaa. Sitä ennen ranta oli ensin puhdistettu kaikista muista pikkukivistä ja esteistä.

Yhä edelleenkään ei tiedetä, millaisen tapahtumaketjun tuloksena kivet olivat aikanaan merenpohjaan joutuneet.

Pylväät ovat kuitenkin maanneet matalassa rantavedessä uimareiden ihmeteltävinä kaikki nämä vuodet vain noin 50 metrin päässä rannasta. Arvioiden mukaan ne ovat uponneet Vilajoen edustalle mitä todennäköisimmin 1800-luvun alussa.

Rossija 24 -televisiokanavan mukaan kivipylväät aiotaan asettaa esille Viipuriin taidemuseon edustalle, jossa niille on varattu paikka. Pylväsnäyttelyn avajaisia suunnitellaan jo lokakuun puoliväliin.

Geologian tutkimuskeskuksen erikoisasiantuntija Mika Räisänen pitää selvänä, että kivipylväät on aikanaan louhittu hyvin läheltä niiden uppoamispaikkaa. Eli toisin sanoen ne eivät ole graniittipylväiden vanhana louhospaikkana tunnetulta Virolahdelta vaan edempää Viipurinlahdelta, nimenomaan jostain Säkkijärven edustalta.

– Louhittuja pylväitä ei kuljetettu pitkiä matkoja sisämaasta, vaan kyllä ne on otettu jostain siitä hyvin läheltä, Räisänen arvioi.

Tätä teoriaa tukee myös se, että pylväät ovat uponneet aikanaan hyvin matalaan rantaveteen. Paikalliset venäläiset uimarit ovat vuosien varrella käyneet niitä ihmettelemässä, sillä pylväät ovat olleet matalan veden aikana aivan vedenpinnan tuntumassa.

Venäjän mediassa esitettyjen arvioiden mukaan graniittipylväät oli aikanaan tarkoitettu mitä todennäköisimmin Kazanin tuomiokirkon sisäpylväiksi Pietarissa. Kazanin katedraali rakennettiin vuosina 1801-1811, joten siinä tapauksessa kivipylväät on louhittu reilusti yli 200 vuotta sitten.

Toinen mahdollinen, mutta epätodennäköisempi vaihtoehto pylväiden aiotuksi määränpääksi on Iisakin kirkko. Kuten tunnettua, sitä rakennettiin kuin Iisakin kirkkoa peräti 40 vuoden ajan vuosina 1818–1858.

Räisänen arvioi venäläisten kanssa tekemänsä yhteistyön perusteella, että nyt ylös nostetut kivipylväät olivat todennäköisimmin matkalla juuri Kazanin tuomiokirkon sisärakenteisiin.

– Kazanin kirkon sisällä on juuri tällaista rapakivigraniittia. Vaikka sen nimi kuulostaa hieman huonolta, se on tervettä hyvää kiveä. Kazanin rapakivigraniitti on pikkuisen vaaleamman väristä, minkä vuoksi Kazanin katedraalin pylväinen värimaailma on erityisen kaunis, Räisänen kuvailee.

Esimerkiksi Moika78-uutissivulla esitettiin arvio, että graniittipylväät olisivat peräisin Helsingin läheltä Vartiosaaresta. Tämän teorian Räisänen tyrmää.

– Ei Helsingin edustalla ole sellaista kiveä, josta saisi noin isoja pylväitä.

Meriarkeologi Riikka Tevali Museovirastosta arvioi, että graniittipylväät ovat uponneet mereen aikanaan niiden kuljetuksessa sattuneen haverin tuloksena.

– En ainakaan tiedä että näihin nimenomaisiin pylväisiin liittyisi mitään tarinaa, joka tunnettaisiin. Todennäköisesti ne ovat joko pudonneet proomusta tai niitä kuljettanut proomu on uponnut.

Tevalin mukaan Suomenlahden rannikko oli Suomen autonomian aikana täynnä kivilouhoksia aina Virolahdelta Viipurinlahdelle asti. Suurin osa louhosten kivestä vietiin Pietarin ja Kronstadtin rakennustyömaille, mutta osa myös Helsinkiin.

– Louhitut kivipilarit tuotiin kiskoja pitkin rantaan, jonne oli rakennettu yleensä kivestä pitkät laiturit aina syvään veteen asti. Siitä ne siirrettiin proomuun ja kuljetettiin Pietariin.

Pietarin tunnetuin suomalainen graniittipylväs on Aleksanterin pylväs, joka seisoo Eremitaasin Palatsiaukiolla. Punainen pylväs on maailman pisin yhtenäinen graniittipylväs – 25,6 metriä – ja se on peräisin Pyterlahden Hevoniemen louhosalueelta, joka jäi talvi- ja jatkosodan aluemenetysten jälkeenkin Suomen puolelle Virolahdella.

Pyterlahden louhokselta ovat peräisin myös Iisakin kirkon punaiset graniittipylväät, joita on yhteensä 112 kappaletta.

Nykyisin Pietarin vanha keskusta on Unescon maailmanperintökohde, ja osa sen ainutlaatuisuudesta selittyy nimenomaan suomalaisella grantiitilla.

Museovirasto sai vastikään päätökseen venäläisten kanssa yhteishankkeen, jossa yhdisteltiin tietoja Virolahden ja Viipurinlahden kivilouhoksista. Yhteistyökumppanina oli Viipurin museo, joka on nykyisin Eremitaasin taidemuseon alaisuudessa.

Geologian tutkimuskeskuksella on puolestaan parhaillaan meneillään venäläisten kanssa yhteishanke, joissa kartoitetaan Pietarin rakentamiseen käytettyjä kivimateriaaleja ja tallennetaan vanhoihin suomalaislouhoksiin liittyvää historiaa.

Tietoa kivien alkuperäisistä louhospaikoista tarvitaan myös siksi, että uutta vastaavaa kivimateriaalia voitaisiin saada tilalle Pietarin keskustan restaurointihankkeisiin.

– Pietarin rakentaminen on ollut pyramidien rakentamiseen verrattava rakennushanke, joten on hienoa, että Suomella on siihen tällainen läheinen side, Räisänen muistuttaa.