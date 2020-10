Ensi yön väittely on yhtäkkiä poikkeuksellisen tärkeä – tätä on odotettavissa, kun USA:n varapresidenttiehdokkaat kohtaavat

Mike Pencen ja Kamala Harrisin on määrä kohdata väittelyssä varhain torstaiaamuna. IS näyttää väittelyn suorana. Sen jälkeen asiantuntijat ruotivat IS:n studiossa väittelyn annin.

Kun toinen presidenttiehdokkaista on 74-vuotias ja taistelee koronatartuntaa vastaan, ja toinen presidenttiehdokas on 77-vuotias ja leikattu aikoinaan kahdesti aivovaltimon pullistuman takia, Yhdysvaltain varapresidenttiehdokkaisiin kohdistuu yhtäkkiä ennennäkemätön huomio heidän kahdenkeskisen väittelynsä alla.

Varapresidentti Mike Pence ja varapresidenttiehdokas Kamala Harris iskevät yhteen Salt Lake Cityssa kello 4.00 torstaiaamuna Suomen aikaa. Väittelyä katsotaan nyt aiempaa tietoisempana siitä, että jompikumpi heistä on – kuten sanonta kuuluu – vain henkäyksen päässä presidenttiydestä.

– Varapresidenttiväittelyt saavat usein paljon huomiota tapahtumahetkellä, ja muutama päivä myöhemmin ne on unohdettu. Tämä vuosi saattaa olla erilainen, kommentoi historioitsija Michael Beschloss NBC Newsille.

Ilta-Sanomat näyttää väittelyn suorana lähetyksenä kello 4 torstaiaamuna.

Myös New York Timesin haastattelema Kalifornian osavaltion yliopiston Pat Brown -instituutin johtaja Raphael Sonenshein oli sitä mieltä, että varsinaisten ehdokkaiden ikä ja haavoittuvuus huomioiden heidän varahenkilöihinsä kohdistuu erilainen kiinnostus.

– Varapresidenttiväittely saattaa olla ainoa, joka enää toteutuu, hän huomautti.

Trump itse tosin ilmoitti tiistaina odottavansa jo seuraavaa Bidenin kanssa käytävää väittelyä.

Pence keulakuvaksi

Presidentti Donald Trumpin terveydentila koronatartunnan jäljiltä on vielä kyseenalainen, ja hän on joka tapauksessa sivussa kampanjakiertueelta tovin. Siksi Penceen kohdistuu myös paine toimia hänen varamiehenään ja vakuuttaa katsojat pätevyydestään konkreettisemmin kuin aiemmin.

– Hänen täytyy tehdä vankka esiintyminen ja löytää keinot voittaa, arvioi NBC:n nimettömänä haastattelema henkilö varapresidentin lähipiiristä.

Kukaan ei epäile, etteikö Pencellä olisi tähän kykyä, sillä hän on vastannut monista poliittisista aihealueista Trumpin hallinnossa neljän vuoden ajan ja hallitsee teemat.

– Hän on erittäin johdonmukainen, sulava ja sääntöjä kunnioittava väittelijä. Hänen kokemuksensa radio-ohjelmien juontajana opetti häntä olemaan valmistautunut. Hän on tämän väittelyn anti-Trump, vastakohta sille mitä näimme viime viikon väittelyssä, arvioi Hillary Clintonin entinen kampanjapäällikkö John Podesta New York Timesille.

Yksi heikko kohta voi kuitenkin olla se, että Pence on ollut myös koronaiskuryhmän johdossa. Hän joutunee selittämään rajusti arvostellun hallinnon toimia, joita amerikkalaisten enemmistö mielipidemittausten mukaan pitää riittämättöminä.

Pence ei ole vetäytynyt karanteeniin, vaikka hänen voi epäillä altistuneen virukselle. Jopa koko väittely voi vielä teoriassa peruuntua, jos hän sairastuu.

Harrisin valmistautumisesta on kantautunut tietoja, että hän ei niinkään keskittyisi Penceen vaan suunnittelisi nimenomaan Trumpin kimppuun käymistä tilanteessa, jossa presidentti ei itse ole lavalla puolustautumassa.

– Bidenin ja Harrisin on vaikea saada viestiään selkeästi läpi, koska Trump vie niin paljon huomiota. Heidän täytyy ottaa kaikki irti jokaisesta tilaisuudesta, kommentoi Clintonin kampanjan neuvonantaja toiminut Jennifer Palmieri New York Timesille.

Harris syyniin

Aiemmin syyttäjänä toiminutta Harrisia pidetään myös hyvänä väittelijänä, mutta ensimmäisen kauden senaattorina hän on valtakunnanpolitiikassa kokemattomampi.

– Hän valmistautuu tietyillä testatuilla lausunnoilla tai lauseilla. Hän pysyy käsikirjoituksessa. Luulen, että hän ei suoriudu niin hyvin, jos tullaan alueille, joissa siitä on vaikeampi pitää kiinni, arvioi Harrisille aikoinaan Kalifornian oikeusministerikisassa hävinnyt republikaani Steve Cooley.

Pencea ja Harrisia erottaa lavalla moni muukin asia kuin koronasuojaksi tuotava pleksiseinämä. Pence on syvästi uskova, valtaväestöä edustava konservatiivi, Harris toisinaan jopa liberaalien keulakuvaksi nimetty vähemmistöjä edustava nainen.

Trumpin kampanja on hyökännyt Bidenia ja Harrisia vastaan myös avoimesti vihjailemalla, että maltillisilla kannanotoilla vetoava ikääntyvä Biden on vain keulakuva, joka astuisi vaalivoiton jälkeen nopeasti syrjään ja taka-alalla hämäyksen vuoksi pysytelleet vasemmistolaiset ottaisivat Yhdysvalloissa vallan ensimmäisen mustan naispresidentin johdolla.

Taktiikalla on yritetty vedota konservatiivisesti ajatteleviin äänestäjiin, mutta sen toimivuudesta ei ole takeita. Vaikka Bidenilla on menneisyydessään ollut terveysongelmia, niistä ei nyt ole merkkejä.

Pencellä arvioidaan olevan tilaisuus iskeä Harrisin kannanottoihin, joissa hän on muun muassa kannattanut liberaalien esittämää talouden rakenteiden radikaalia uudistusta Green New Dealia, josta Biden irtisanoutui näyttävästi presidenttiehdokkaiden väittelyssä. Mittausten mukaan monet amerikkalaiset ovat varautuneita Green New Dealin suhteen.

– Varapresidentin täytyy keskittyä Harrisin radikalismiin ja siihen mahdollisuuteen, että hän johtaa hallintoa, neuvoi entinen republikaanisenaattori Rick Santorum Penceä Newsweekissä.